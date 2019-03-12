Экологичные интерьерные краски Flugger из Скандинавии

Cкандинавский стиль в интерьере становится классикой. Казавшийся диковинкой ещё каких-то 10 лет назад, этот способ обустройства жилья подошёл российским жителям и по исполнению, и по цене.

Пространство и свет. Это постулаты жителей нордических стран. Холодный климат и отсутствие солнечного света поспособствовали компенсации этих факторов в интерьере.

Люди в Скандинавии большое предпочтение отдают обычной краски для стен. Как правило, цвет выбирается пастельный, спокойный, средней или светлой тональности.

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Основные принципы скандинавского стиля

1. Стены и краска. Главный цвет – белый или чуть сероватый. Обычно стены выкрашены краской, отштукатурены. Светлые оттенки — серый, бежевый, нюд или голубой добавляют пространству воздух. Кирпичная кладка – элемент декора, ее можно покрасить, а можно оставить в первозданном виде. Иногда одну стену украшают обои с минималистичными принтами или рисунками растений, основную часть окрашивают краской.

В скандинавии большое внимание уделяют экологичности краски для стен (интерьера) и в тоже время практичности. Краска должна образовывать единое, красивое покрытие, которое можно смело мыть, без потери качества внешнего вида.

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2. Пол. Дерево во всех цветовых решениях и проявлениях. Скандинавский стиль предполагает максимальную натуральность. И даже искусственно состаренный дощатый пол будет смотреться выигрышно. Одно из главных правил — единое покрытие всего помещения за исключением санузла и кухни.

3. Освещение. Простые светильники, но в большом количестве. Никаких витиеватых торшеров или помпезных люстр. Изюминкой стиля могут стать обычные лампы, развешанные на проводах разной длинны. Хорошо, когда освещение разделяется по функционалу: используется только днём или вечером, для работы или чтения на кровати. Бра яркого цвета сделает интересный акцент. Главное – повторить этот же оттенок в элементах декора, например, подушках.

4. Функциональность. Небольшие скандинавские квартиры сформировали свой стиль для выбора мебели. Такая актуальная тема для российских малогабариток. Использование пространства по максимуму возможностей. Например, кровать с подъемным механизмом, в которой можно организовать хранение не только постельного белья, но и сезонной обуви. Выдвижные ящички и потайные шкафы. Организация пространства, где на виду нет ничего лишнего.

5. Хюгге. Скандинавское понятие, которое по сути не имеет аналога в русском. В общих чертах, это организация покоя, отдыха и уюта. Хюгге – это обилие подушек, текстиля, покрывал. Укутаться зимним вечером в плед, который был элементом напольного декора – классика исполнения стиля.

Декорирование интерьера

Краска для стен и потолка — должна быть матовой, краска должна создавать глубину и уют. Матовые краски не отражают свет, создают воздушность и глубину внешнего вида окрашенной стены.

В мебели предпочтение отдаётся натуральному дереву. Формы прямые и часто массивные. Например, обеденный стол без излишеств белого цвета, дополненный стульями с массивными ножками и подушками. Дерево используется даже не обработанное, это может быть кофейный столик, сделанный из пня и стекла.

Шкафы в нордическом стиле встречаются редко, больше используются тумбочки и комоды. Однотонные с простыми ручками или вообще без них.

Главный декор – это растения. Их должно быть много и не только живых. Стены могут украшать картины с листьями пальмы, а в ванной цвести хризантемы или фиалки.

Ещё один немаловажны плюс скандинавского стиля – лёгкость в исполнении. Для его реализации достаточно найти вдохновляющие картинки, покрасить краской стены и декорировать даже старую мебель. Вязанные самостоятельно пледы или полушки станут автографом владельцев этого интерьера.

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