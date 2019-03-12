Укладка резинового покрытия в 3 этапа

Резиновые гранулы бывают разнообразного диаметра, покрытия из нее становятся все популярнее из-за низкой цены, простоты изготовления и применения. Особенно привлекают ее функциональные качества: эластичность, упругость, безопасность, шумоизоляция, водонепроницаемость, противоскольжение. Многие дачники, владельцы частных домов заинтересовались этим удобным и практичным материалом для покрытия пола крыльца, веранды, гаража, ступенек. Привлекательно оформить садовые дорожки: и красиво и нет сорняков.

Правила укладки бесшовного резинового покрытия

Выполнение работ с использованием резиновой крошки несложны, методика проста, если соблюдать правила и рекомендации.

1. Первый этап.

Подготовка участка к работе. Можно облагородить любую поверхность, вне зависимости какая она – асфальтовая, бетонная, деревянная или грунтовая, но для снижения расходов, лучше подготовить твердое основание.

1.1. Подготовительные работы: очищают от грязи, мусора, при необходимости отдирают от инородных тел или отмывают от пятен. Землю освобождают от сорняков, выравнивают и утрамбовывают и при возможности устилают геотекстилем.

1.2. Подготовленное, твердое основание грунтуют специальными растворами, для надежного сцепления с резиновой смесью.

1.3. Участок, огораживают различными бордюрами и маячками, для обозначения границ и разделения по цвету.

1.4. Для работ используют обычный строительный, приспособленный для штукатурки инструмент: ведро, полутерки, для выравнивания — валики. Для получения однородности массы применяют миксер, можно воспользоваться бетономешалкой. Для точного соблюдения рецепта смеси рекомендуют иметь электронные весы.

1.5. По завершении подготовительных работ, предусматривают перерыв на сутки.

2. Второй этап.

Перед нанесением состава, составляют небольшой план-дизайн, схему участка, как будет использована цветовая гамма, месторасположение постоянных предметов.

2.1. В бетономешалку или миксер закладывают рассчитанные компоненты по выбранному рецепту. В его состав входят: резиновая крошка, полиуретановый клей, краситель и немного воды для связки. Порядок внесения такой: сначала крошка, краситель, вода, все перемешивают, а затем добавляют клей.

2.2.Бетонные, деревянные поверхности выравнивают, шпаклюют и накладывают армирующую сетку.

2.3.После высыхания шпаклевки, подготовленный состав наносят на участок, оформляя для лучшей устойчивости монолитный, без прерывания слой.

2.4. Все выравнивают, разглаживают и жестким валиком не сильно надавливая, укатывают, придают поверхности необходимую гладкость.

3.Третий этап.

После окончания работ, по желанию наносят рисунок, придавая участку оригинальность и неповторимость. Готовое полотно по истечении суток, покрывают лаком, для закрепления и обеспечения ему стойкости к погодным условиям. Блеск и сияние придадут изделию дополнительную привлекательность.

Покрытие из резиновой крошки будет готово к использованию через 15-20 часов и послужит долгие годы, сохраняя все функциональные свойства и внешнюю красоту.

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