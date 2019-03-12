Дизайнеры согласятся, что от освещения в комнате зависит многое. Недостатком света можно свести на нет все изыски и изюминки интерьера.
Правильно подобранная люстра не только позволит сделать освещение максимально соответствующим комнате, но и придаст интерьеру завершенность и гармонию. Интернет-магазин Салон Люстр предлагает приобрести осветительный прибор абсолютно для любого помещения. Опытные специалисты дадут рекомендации по выбору и помогут найти вариант в нужном ценовом диапазоне.
Во время поиска стоит обращаться внимание на следующие моменты:
• чем больше по площади помещение, тем шире должна быть люстра;
• для комнат с высокими потолками необходимо выбирать люстру на длинной подвеске;
• если используются дополнительные осветительные приборы, то люстра может быть компактной, фактически она выступает элементом дизайна.
Основные предложения интернет магазина
В широком ассортименте предложены различные модели на любой бюджет.
• Люстры. Различные размеры и формы изделий, дают возможность подобрать оптимальный вариант и гармонично вписаться в дизайн конкретной комнаты. Даже самые маленькие и недорогие люстры выполнены из качественных материалов и с учетом безопасности.
• Светильники. Подвесные и потолочные, всевозможные бра представлены в каталоге. Так же вы сможете приобрести светильники для зеркал и картин. Они придают особую изюминку интерьеру.
• Точечные встраиваемые и накладные светильники. Достаточно популярный вид освещения.
• К переносным осветительным приборам относятся торшеры и настольные лампы. Большой выбор, начиная от строгих офисных вариантов, заканчивая изысканными моделями для гостиной.
• Уличные светильники для организации наружного освещения.
Помимо всего этого вы можете приобрести великолепные абажуры, при помощи которых всегда можно обновить уже имеющуюся люстру и внести новое веяние в стиль помещения.