Дизайнеры согласятся, что от освещения в комнате зависит многое. Недостатком света можно свести на нет все изыски и изюминки интерьера.

Правильно подобранная люстра не только позволит сделать освещение максимально соответствующим комнате, но и придаст интерьеру завершенность и гармонию. Интернет-магазин Салон Люстр предлагает приобрести осветительный прибор абсолютно для любого помещения. Опытные специалисты дадут рекомендации по выбору и помогут найти вариант в нужном ценовом диапазоне.

Во время поиска стоит обращаться внимание на следующие моменты:

• чем больше по площади помещение, тем шире должна быть люстра;

• для комнат с высокими потолками необходимо выбирать люстру на длинной подвеске;

• если используются дополнительные осветительные приборы, то люстра может быть компактной, фактически она выступает элементом дизайна.

Основные предложения интернет магазина

В широком ассортименте предложены различные модели на любой бюджет.

• Люстры. Различные размеры и формы изделий, дают возможность подобрать оптимальный вариант и гармонично вписаться в дизайн конкретной комнаты. Даже самые маленькие и недорогие люстры выполнены из качественных материалов и с учетом безопасности.

• Светильники. Подвесные и потолочные, всевозможные бра представлены в каталоге. Так же вы сможете приобрести светильники для зеркал и картин. Они придают особую изюминку интерьеру.

• Точечные встраиваемые и накладные светильники. Достаточно популярный вид освещения.

• К переносным осветительным приборам относятся торшеры и настольные лампы. Большой выбор, начиная от строгих офисных вариантов, заканчивая изысканными моделями для гостиной.

• Уличные светильники для организации наружного освещения.

Помимо всего этого вы можете приобрести великолепные абажуры, при помощи которых всегда можно обновить уже имеющуюся люстру и внести новое веяние в стиль помещения.