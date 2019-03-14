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15 Март, 2019


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Строительство домов из профилированного бруса: основные моменты

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в: Новости компаний
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Профилированный брус – современный пиломатериал, который изготавливается из высококачественной древесины разных пород. В процессе изготовления материал принимает определенную геометрическую форму. Традиционно в строительстве используют цилиндрическую форму бруса.

Строительство домов из профилированного бруса сегодня достаточно популярно среди тех, кто желает воссоединиться с природой и быстро возвести дачу, частный загородный дом или коттедж для постоянного или сезонного проживания.

Что представляет собой процесс

Особенности строительства дома заключаются в преимуществах самого материала, а также принципе его изготовления. Для надежного дома с долголетней эксплуатацией профилированный брус является оптимальным вариантом. Вот почему:

  • профилированный брус заводского изготовления исключит необходимость доработки на месте строительства;
  • при возведении постройки из профилированного бруса исключается наличие щелей, так как обеспечено надежное соединение;
  • максимально короткие сроки возведения. Можно построить дом за 1-2 месяца. Принцип монтажа похож на сборку конструктора, так как каждый брус имеет свой определенный паз, соединяющийся с другим пазом за счет специальных креплений;
  • нет необходимости обустраивать сложного вида фундамент, достаточно ленточного или столбчатого фундамента;
  • минимальная усадка;
  • потребуется небольшой бюджет на строительство;
  • постройка имеет высокую эстетичность. Если дом будет использоваться в качестве сезонного места проживания, то даже не понадобится фасадная и внутренняя отделка. Для постоянного проживания внутреннюю отделку можно сделать по своему вкусу.

Хочется еще отметить и то, что постройки из данного материала имеют свой уникальный микроклимат внутри помещения. Учитывая то, что для изготовления бруса и строительства дома используется натуральный природный материал, жилье является «дышащим», прекрасно сохраняет тепло зимой, остается прохладным в летнее время. Это позволяет экономить на отоплении зимой и на кондиционировании дома летом.

В процессе эксплуатации дом не требует специального сложного ухода и обслуживания. Еще один важный аспект заключается в том, возведение такого дома следует доверить опытным специалистам. Несмотря на простоту монтажа и возведения, процесс все же требует определенных навыков, опыта, знаний, оборудования и инструментов.

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