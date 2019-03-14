Особенности керамической плитки

Керамическая плитка является отличным материалом поверхности во всех областях вашего дома. Прежде всего, долговечная красота плитки и простота ухода являются основными преимуществами использования.

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Плитка как часть интерьера

Керамическая плитка подходит практически для любого пространства. Различные среды предъявляют различные требования к плиткам, которые необходимо учитывать при выборе. Ванные комнаты, туалеты, прихожие, лестничные клетки, бассейны, жилые помещения можно оснастить плиткой и на полу, и на стенах. На открытом воздухе керамическая плитка чаще всего используется для фасадов зданий, террас, балконов, гаражей и входов.

Керамическая плитка является частью современного декора. Легкий уход, гигиена и долговечность — вот те качества, которые сделали плитку популярным материалом поверхности. Кроме того, экологически чистый способ производства этого материала поддерживает экологическое равновесие, которое видно в дизайне интерьера.

Плитка сегодня выпускается на любой вкус, маленькая и большая, на разных поверхностях и почти всех цветов радуги. С помощью профессионального продавца или дизайнера вы можете найти наиболее практичные и технически подходящие плитки для каждого помещения.

На практике для облицовки стен можно выбрать любую плитку, но есть большие различия в свойствах плитки, используемой в полах и на улице. Керамическая плитка, как правило, делится на плитки, клинкеры, глазурованные напольные плитки и фарфоровые маты. В основных группах плитки по-прежнему делятся в соответствии с поверхностной износостойкостью, методами производства, водопоглощением и размером.

Плитка для стен может быть матовой или глянцевой. Она не подходит для поверхностей пола из-за плохой несущей способности, а также ее не применяют для наружного использования. Плитка доступна в различных размерах, от маленьких мозаик 2 x 2 см до больших плиток 40 x 80 см. Модные цвета вдохновляют декоратора на захватывающие решения.

Клинкеры плотнее и долговечнее плиток. Клинкеры бывают глазированные или неглазурованные. фронтальная поверхность может быть глянцевой, матовой, шероховатой или нержавеющей.

Плитка для глазурованного пола классифицируется в соответствии с устойчивостью к истиранию по пяти классам PEI, где плитка класса 1 подходит для обычного семейного использования в областях, где в обуви нет грязи, такой как песок. Плитка класса 5, может применяться для помещений с интенсивным движением, таких как вестибюли для коммерческих помещений.

Керамогранит имеет водопоглощение менее 0,5%, это долговечный материал и он подходят не только для обычного домашнего использования, но и для нагруженных помещений. Кроме того, морозостойкий порцеллан также подходит для наружной и вертикальной облицовки поверхности. Самые большие порцелланы имеют размер 80 x 120 см и самую маленькую мозаику по размеру.