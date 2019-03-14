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15 Март, 2019


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Продажа черного металла

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в: Новости компаний
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Приобрести стальной чёрный металлопрокат по доступной цене можно непосредственно у компании производителя АО Металлоторг. Предприятие более четверти века занимается реализацией продукции собственного производства.

Приобрести просечно-вытяжные листы, сверную балку, холодногнутый швеллер, катанку, полосы, трубы и другие изделия можно на официальном сайте компании https://metbaza-msk.ru/. Предприятие АО Металлоторг реализует продукцию оптовыми и розничными партиями по всей территории России, а также за её пределы.

Сеть металлобаз по всей России

На сегодняшний день сеть складов предприятия насчитывает 43 единицы. Металлобазы находятся в крупнейших регионах Россиия, начиная от Москвы и заканчивая Владикавказом. В Московской области расположено 3 металлобазы. На официальном сайте компании можно ознакомиться с актуальным прайсом на чёрный металлопрокат. Покупатели смогут приобрести:

  • листы ПВЛ;
  • сетку;
  • трубу профильную;
  • трубу ВГП;
  • швеллер;
  • уголки;
  • лист ХК;
  • трубу электросварную;
  • штрипс;
  • другую продукцию.

Предприятия и частные лица смогут приобрести холодногнутый швеллер, изготавливаемый непосредственно на производственном предприятии АО Металлоторг. Продукция изготавливается на современном оборудование, отличается безупречным качеством и соответствует всем необходимым стандартам. Металлопрокат находится непосредственно на складах предприятия. Также потенциальные клиенты смогут приобрести просечно-вытяжные листы. На предприятиях Краснодара и Твери осуществляется изготовление сварной балки. Детали можно уточнить непосредственно на сайте компании.

На предприятии города Ярославль потенциальным клиентам предлагаются услуги по продольной резки листов в полосы. Для выполнения операции используются современное оборудование, благодаря которому рулонную сталь можно распускать в штрипс. Инновационное оборудование позволяет выполнять высококачественные работы, не уступающие заводским.

Доставка черного металлопроката осуществляется по всей территории России. Также предусмотрен экспорт продукции. Транспортировка осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом. Вся продукция является сертифицированной. Поэтому на металлопрокат покупателю выдается соответствующий документ, удостоверенный печатями.

Компания предлагает доступные цены, широкий ассортимент продукции высококлассный сервис. Благодаря разветвленной сети складских предприятий, клиентам гарантируется оперативная доставка и минимальные затраты. Предусмотрена доставка автомобильным транспортом предприятия АО»Металлоторг».

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