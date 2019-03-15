Виды и преимущества спецтехники Caterpillar

Спецтехника Caterpillar производится одной из наиболее надежных мировых корпораций. Она достаточно активно развивается, поэтому открыто большое количество ее подразделений в самых разных уголках мира.

Спецтехника Caterpillar: основные виды

Среди наиболее востребованных видов спецтехники данного производителя выделяют экскаваторы, бульдозеры, грейдеры и погрузчики. Подробности о данной продукции можно узнать на сайте www.zeppelin.ru.

Экскаваторы бывают 2 видов: колесные и гусеничные. Они незаменимы в процессе разнообразных работ, связанных с землей. Существуют также мини-модели экскаваторов. Они не занимают слишком большое количество свободного пространства, поэтому для них характерна отличная маневренность. Кроме того, их работа достаточно экономичная. Бульдозеры также бывают совершенно разными. Все они отличаются по уровню мощности. Одни модели более производительные, а другие менее. Спецтехника данного типа может отличаться крупными габаритами или быть более компактной. Отвалы тоже в каждой конкретной модели неодинаковые.

Грейдеры могут быть представлены с разными уровнями мощности, колесными формулами. Ширина отвала тоже варьируется.

Погрузчики делятся на следующие виды: телескопические, фронтальные, гусеничные.

Спецтехника Caterpillar незаменима при выполнении строительных работ разных уровней сложности, замене покрытия дорог, в процессе сельскохозяйственной деятельности, а также карьерных работ и в горнодобывающей отрасли.

Главные преимущества спецтехники Caterpillar

В первую очередь важно сказать, что все виды спецтехники бренда Caterpillar конструируются исключительно в соответствии со всеми инновационными технологиями. Это позволяет удовлетворить высокие требования к уровню качества, которые выдвигает огромное количество заказчиков машин.

В процессе работы техники данного производителя потребление топлива будет наиболее экономичным, что ни в коем случае не повлияет негативно на уровень производительности машин. Он будет оставаться высоким. Выгодная экономия достигается при помощи оснащения моделей спецтехники двигателями, в процессе конструирования которых была учтена данная необходимость.

Оператор будет работать с комфортом. Ведь этот момент был предусмотрен изготовителем при разработке конструкции кабины. Встроена система управления, а также доступна функция контроля в процессе работы. Обзор отличный.