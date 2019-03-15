Проекты домов с мансардой

Сегодня особенно популярны кирпичные потолки с мансардой, где легко оборудовать гостиную для разных целей.

Часто решением изменить ситуацию под крышей на полноценную комнату будет желание добавить полезную площадь в дом. Найти интересные проекты можно на сайте archidom.by .

Уже даже на этапе проектирования вы должны решить, что строить: холодный чердак или теплую мансарду. Последний вариант подразумевает большие окна, которые обычно монтируются на потолке, а стены комнаты имеют уклоны крыши.

Большинство домов такого типа имеют сложные потолки с изгибом и наклоном, которые выглядят более привлекательно, чем простые варианты с крышей.

Если до появления таких использования чердака требовалась только пустое пространство для хранения предметов не первой важности, то сейчас такие дома популярны среди людей творческих профессий.

Кирпичные дома с террасой на крыше особенно популярны, потому что такие конструкции имеют много преимуществ:

• Надежность и долговечность. Кирпич — огнеупорный, экологически чистый материал с отличными тепло- и звукоизоляционными свойствами. Благодаря «дышащим» свойствам воздух в помещении не застаивается. Поэтому в таких мансардах всегда царит теплая домашняя атмосфера.

• Экономия на материалах. Одноэтажный дом с мансардой стоит намного дешевле двухэтажного дома.

• Устойчивость. Кирпич является довольно прочным материалом, особенно грибком, плесенью, насекомыми и мышами. Соблюдение строительных норм и правил для всех строительных материалов гарантирует долгий срок службы.

• Дизайн. Современные производители предлагают разнообразные формы и оттенки, поэтому кирпичи могут воплотить мечты в реальность. Кроме того, мансардный этаж не обязательно должен быть жилым районом, здесь можно разместить теплицу или фотостудию.

У мансард также есть недостатки, которые нужно знать перед началом строительства: