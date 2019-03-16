Как выбирать ковер

Ковер – стильный элемент дизайна, о котором мнения диаметрально противоположны. Одни владельцы не мыслят обустроенного жилья без ковров. Для других ковер — вещь, которая вредит уборке, собирает пыль, шерсть кошек и собак, имеет неправильный оттенок, а также спорит с любым другим интерьером. Как найти «свой», удобный и простой в уходе, ковер, рекомендуют дизайнеры.

При покупке ковра важно определить правильный размер ковра. На сайте https://kovrolin.ru/kovry/ предложен широкий выбор размеров и расцветок. Не всегда стоит полагаться на размеры старого ковра. Если в столовой есть ковер, на котором могут поместиться стол и стулья, но когда стулья используются, они «падают» с ковра, то при покупке хорошо продумать, какой размер будет более подходящим: чуть больше или чуть меньше.

Размер ковра в гостиной определяется мебелью комнаты. Во многих домах длина дивана превышает два метра, поэтому ковер должен быть больше этого. Основное правило при выборе ковра заключается в том, что коврик должен выходить под диван и как минимум на 10 см по краям дивана. Размер ковра всегда должен быть больше, чем у основного оборудования комнаты. Например, то же правило применяется к дивану дивана, поэтому коврик также должен выходить за диван. Ковер должен быть размещен в комнате так, чтобы он был на расстоянии не менее 20 см от стены. Таким образом, ковер придает комнате форму.

При выборе ковра материал также важен. Для семей с детьми или собаками, рекомендуется более толстый материал, чтобы сохранить его местоположение в комнате даже посреди детских увлечений.

Ковер не должен быть полностью покрыт и заполнен мебелью, но набор мебели должен соответствовать ковру, и «пустой» ковер должен оставаться видимым. Идея «поставить мебель на ковер, а не покупать ковер под мебель» облегчает комбинирование его с домашней обстановкой.

Традиционные аутентичные восточные ковры ручной работы и различные виды изделий с абстракцией и геометрическим рисунком можно смело сочетать с современной и молодежной мебелью. В современных моделях цвета мягкие и натуральные, поэтому они хорошо подходят к любому стилю интерьера. Качественный классический ковер — это покупка, которая радует десятилетиями.