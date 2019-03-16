Атмосфера в частном доме не может быть комфортной без оснащения его системой отопления и водоснабжения.

Профессиональный подход к этому аспекту предлагает компания «Kiaminchi», которая специализируется на реализации приборов для отопления, конвекторов, водонагревателей, радиаторов отопления. В фирме можно выбрать котлы отопления, запчасти и насосное оборудование от ведущих мировых производителей. Заказывать оборудование В » Kiaminchi » очень удобно и выгодно, так как здесь с удовольствием готовы предложить комплексное обслуживание на приемлемых условиях – консультация, покупка всех необходимых товаров в одном месте.

Покупателю будут предложены отопительный котел на твердом топливе и все необходимые комплектующие, доставка по столице и другие города РФ транспортно-эспедиторскими компаниями. Среди ассортимента найдутся все необходимые товары, в том числе электрокотел Протерм, для комплектации внутренних инженерных систем зданий, жилых помещений, предприятий и офисов. Вся продукция прошла сертификацию и соответствует госстандартам РФ. Компания является официальным поставщиком продукции от известнейших производителей систем отопления – Berertta, THERM, Aquatech, Bentone, Caleffi, DAKON, Electrolux, ferolli, gorenie, kermi, rems и другие. В компании работает штат настоящих экспертов в своей области. Они всегда готовы проконсультировать по любым вопросам относительно ассортимента представленной продукции и помочь сделать правильный выбор. Все сотрудники прошли соответствующее обучение и обязательную аттестацию. Компании доверяют крупнейшие компании РФ, в число которых входят монтажные организации, подрядчики, застройщики, строительные компании, розничные и оптовые, специализированные магазины, представители госструктур и другие. Компания готова предложить сотрудничество на весьма выгодных условиях. Благодаря профессиональному подходу и богатому опыту удается найти самое оптимальное решение для любых задач клиента.

Менеджер-консультант выберет лучший продукт на основании предпочтений заказчика, характеристик и параметров. На выбор представлено оборудование от эконом до VIP-класса, среди которого каждый сможет найти приемлемый вариант. «Kaminchi» готов предложить персональный подход к каждому клиенту, дополнительные скидки, бесплатную доставку.