Отбойники для стен получили широкое распространение в общественных помещениях. Их основное предназначение сводится к защите стеновых поверхностей от механических повреждений. Также они могут выполнять декоративную функцию.

Обычно отбойники для стен можно увидеть в торговых центрах, медицинских и образовательных учреждениях, офисах, помещениях вокзалов. Универсальные конструкции изготавливается преимущественно из пластика и является универсальными элементами, обеспечивающим надежную защиту поверхности стены от повреждений разного рода.

Специальные элементы предназначены для защиты конструкций от преждевременного истирания, появление трещин и царапин. Конструкционные особенности стеновых отбойников определяются целевым использованием и местом монтажа. Например, на поверхности пола нередко устанавливают отбойники, изготовленные из нержавеющей стали. Такие же конструкции предназначены для защиты колонн.

Разновидности отбойников

Рассматриваемые конструкции изготавливается в виде поручней, стоек и панелей. Одним из наиболее популярных решений являются пластиковые бескаркасные отбойники, изготовленные из каучука, винила и других полимеров. Такие вещества отличаются высокой устойчивость к износу и прочностью к механическим повреждениям. Конструкции монтируются, как правило, с помощью клеевого состава. Также предусмотрен монтаж посредством резьбового крепежа. Монтажные работы занимает минимум времени, и приблизительно через сутки ( при использовании клея) отбойник надежно фиксируется на стеновой поверхности.

Для защиты от механических повреждений колонн, углов зданий и других элементов часто используют стойки. Речь идёт о невысоких ограждениях, которые обычно изготавливается из высокопрочного пластика или нержавеющей стали. К отбойникам также относятся поручни, монтируемые вдоль лестниц и других элементов сооружений. В качестве материала изготовления может использоваться алюминий, нержавеющая сталь, а также сплавы полимеров, обеспечивающие ееобходимый уровень прочности.

При выборе стенового отбойника необходимо ориентироваться на материал изготовления, размеры и декоративные функции. Например, для жилых помещений можно использовать натуральную древесину. Если же речь идет об общественных помещениях, то преимущество стоит отдать долговечным, износостойких и практичным материалам из пластика. Также альтернативным решением может стать алюминий и нержавеющая сталь.