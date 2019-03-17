Достоинство мебели из искусственного ротанга

Если вы имеете загородный дом или дачу, диван из ротанга не только украсит ваш интерьер, но и подчеркнет вашу осведомленность о современных тенденциях. Такая мебель является одной из самых экологически чистых, со всеми смыслами этого слова.

Ротанг — это стебель особой пальмы — аира в странах на юго-востоке. Растение насчитывает более 300 сортов. Чтобы получить ротанг из ротанга, его стебли очищают и сушат особым образом. В результате получается материал с очень твердой оболочкой, мягким средним слоем и прочным ядром. Но натуральный слишком дорогой, поэтому создан его искусственный аналог. Большой выбор мебели из синтетического ротанга предложен на сайте https://calamusdon.ru/.

Искусственный ротанг:

• 100% экологичность;

• очень красив;

• невероятно прочный;

• достаточно бюджетный.

Вся мебель и другие предметы интерьера изготовлены из этого материала путем плетения. Самые большие и самые сложные образцы используются для изготовления скелетов, а детали тоньше для разных моделей.

Изделия из ротанга чрезвычайно долговечны и в то же время не имеют клея или крепежа. Разумеется, они изготавливаются исключительно вручную — продукция не загрязняет окружающую среду.

Мебель из искусственного ротанга не боится влаги, не требует особого ухода и некоторых условий хранения (по сути, она такая же, как пластиковые стулья и столы). Конечно, это более бюджетная альтернатива натуральным материалам, но не менее эффектная в исполнении. Для людей, которые стремятся защитить землю от мусора, важно, искусственный ротанг производится из переработанного сырья. Продукция может быть отправлена позже на переработку.

Конечно, мебель из искусственного ротанга лучше всего смотрится на улице. На веранде, в беседке или просто на лужайке возле коттеджа идеально подойдет диван из ротанга и пара стульев, добавив к их столу. Чтобы удобно сидеть на диване, их обычно дополняют подушками или специальными матрасами.

Если вам просто нужно использовать мебель на открытом воздухе, вам стоит посмотреть на искусственный ротанг, он не боится влаги или солнечного света. Такой набор мебели отлично сохраниться, даже если резко пошел ливень. Вы можете принести в дом только подушки, чтобы они не промокли под дождем. Такие уличные столы, стулья и диваны легко моются мылом и не впитывают никаких загрязнений.