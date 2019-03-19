Комфортабельные квартиры в современном доме-башне ЖК Татлин

ЖК Татлин получил свое название в честь Владимира Татлина, который спроектировал знаменитую башню, названную его именем, и стал родоначальником архитектурного конструктивизма. Сдача в эксплуатацию первого дома современного жилого комплекса приурочена к 100-летию башни. Для города Екатеринбурга жилой комплекс обещает стать символом современного строительства, а для жителей квартала – это проживание в условиях повышенной комфортности. Здесь учтена каждая мелочь, чтобы человек чувствовал себя по-настоящему дома. Комфортная жизнь будет обеспечена даже мельчайшими деталями, которые складываются из многих факторов, от вида из окна до принципа отопления в квартире.

Комфорт для жизни

Для человека настоящий комфорт жизни складывается из огромного количества нюансов и в новом доме продумана каждая мелочь. Начинается все с подбора квартиры. Для человека доступны панорамные обзоры, обновления с места строительства в индивидуальной рассылке, подробные описания квартир с планировками и примерами расстановки мебели и расположения шкафов. Ознакомиться с характеристиками жилого комплекса и выбрать квартиру можно на сайте http://zkttln.nahodka-an.ru. Для современного человека предусмотрены некоторые опции, которые ранее можно было обнаружить лишь в элитных домах:

комфортная зона ожидания в холле, где человек может расположиться на мягком диване;

бесшумные грузовые лифты с отдельным входом со двора;

современная вентиляционная система, которая обеспечит циркуляцию воздуха в квартире;

трехэтажный паркинг с широким въездом;

салон красоты, кафе и магазины на первом этаже;

администратор в каждом подъезде;

отсутствие порогов для комфортного проезда колясок и многое другое.

Инфраструктура

Из окон ЖК Татлин Екатеринбург откроется с незабываемого ракурса. Город простирается до самого горизонта, вздымаясь высотками в центральной части и играя бликами водной глади реки. Недалеко от комплекса находится автобусная остановка, а до станции метро потребуется пройти пешком около полутора километров. Недалеко от комплекса находится набережная, куда можно отправиться на прогулку пешком.

Новый жилой комплекс Татлин уже возводится, и отдел продаж ждет покупателей квартир в башне первой очереди, которая будет сдана в конце 2020 года. Поблизости уже есть детские сады, поликлиники и школы, крупные магазины и обустроенные парковые зоны.