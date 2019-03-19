Как правильно организовать свой бизнес в Испании? Какие услуги будут полезны в самом начале?

Переселение в столицу Испании вызывает много вопросов. Главные из них для многих – где жить и на чем зарабатывать. Если вы не олигарх, то все-таки нужно думать о завтрашнем дне. Правильно инвестировать накопления в недвижимость. Купить квартиру, которую можно будет сдавать. Чтобы хватило денег на себя и семью, лучше сдавать посуточно. С уборкой и mudanza(переездом) проблем не будет. В Испании развиты такие servicios. Один из них Vaciado pisos Madrid (очистка квартир в Мадриде). Такая услуга стоит недорого. Компании оперативно вывезут ненужный хлам и старую технику, оставшиеся от прежних хозяев.

Офис для работы купить и арендовать тоже несложно. Объявления vendo (продам) и alquilar (сдаю в аренду) встречаются в каждом районе. Малый бизнес постоянно мигрирует – сегодня в вашем доме на первом этаже парикмахерская. А завтра уже на ее месте – мойка автомобилей. Так что можно заработать на сдаче в аренду собственного офиса или субаренде. Нужно только все проверить и очистить. И это быстро делают фирмы по уборке офисов.

Для солидных бизнесменов, которые занимаются крупными оптовыми поставками, требуются складские помещения. Их можно покупать, продавать, снимать или сдавать в аренду. Также как для квартир и офисов есть подобная услуга очистки. Она называется Vaciado trasteros en Madrid — очистка складских помещений.

Может быть у вас есть стабильный доход. И вы обеспечены на многие годы вперед. Осталось только купить жилье в Мадриде. Нужно хорошо подумать. Не покупать сразу квартиру, а пожить в арендованной. Присмотреться к району, к соседям. Даже если вы были там несколько раз, жили в отеле, это не совсем то. Сменив по два или три района за год, вы точно поймете, где лучше. Переезды тоже быстро организуют специалисты. Сервис Recogida de trastos viejos — это вывоз различного хлама из любых помещений.

Важно какие размышления крутятся в голове. Занимает то, что вам нужно выйти из зоны комфорта. Озаботиться переездом, принять важные решения и подписать сложные документы. И это все как-то печалит, наводит тоску. Совсем другое настроение, от мысли, что вы скоро улетаете на постоянное место жительства в столицу Испании Мадрид. Вы будете signor или signorita. И только чистые помыслы о чистой стране. Какая прелесть, какие приятные ожидания и перспективы!