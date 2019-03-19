Квартиры в ЖК «Зелёные аллеи» в Видном: природа, комфорт, здоровье

Недостаток жизненного пространства — серьёзная проблема для многих жителей мегаполиса. Однако далеко не всегда люди имеют материальную возможность приобрести столичное жильё с большой площадью. Но выход есть!

Необходимо внимательнее присмотреться к предложениям застройщиков, которые возводят дома в Подмосковье. Просторные и недорогие квартиры в этих новостройках — отличная альтернатива московскому жилью. Хорошим примером может служить ЖК «Зелёные аллеи» в Видном — проект ГК МИЦ.

Удачное расположение Видного — одно из преимуществ этого городка. Федеральная автострада «Дон» позволяет быстро домчаться до МКАД — всего 4 км! Электрички за полчаса доставят на Курский или Павелецкий вокзалы. Регулярно курсируют автобусы. Поэтому добраться в Москву из Видного можно легко и быстро.

Городские власти способствуют усиленному развитию инфраструктуры: активно строятся школьно-дошкольные заведения, поликлиники, спортзалы, торговые центры, коммунально-бытовые объекты. Недаром ещё в 2006 г. Видному присвоили звание самого благоустроенного города РФ.

Город-спутник столицы окружён заповедными лесами, что обеспечивает экологическое благополучие всей местности. Поэтому здесь много знаменитых санаториев и гостеприимных домов отдыха.

Неудивительно, что жильё в Видном пользуется спросом у москвичей.

И если вы тоже пришли к выводу, что повышение качества жизни неразрывно связано с близостью к природе, тогда одна из квартир в ЖК «Зелёные аллеи» ждёт вас! Вы окажетесь в том самом городе-парке, где можно жить в гармоничном сочетании ритма большого города и неспешного загородного отдыха.

Благоустроенная территория комплекса привлекает взгляд видом благоухающих цветников и обширных газонов. Под тенистыми деревьями манят отдохнуть уютные скамеечки. Для досуга детей оборудованы игровые и спортивные площадки.

Богатая собственная инфраструктура квартала «Зелёные аллеи» обеспечивает жильцам высокий уровень жизни. Внутри комплекса расположены магазины, аптеки, поликлиника, школа, детсад, отделения банка и почты. Жильё в такой новостройке — место, где будет уютно и спокойно взрослым и детям.

Удобно спланированные квартиры готовы к вселению их владельцев. Двойные стеклопакеты, современная отопительная система, электроразводка, красивая отделка в каждой комнате — хозяевам-новосёлам не нужно заниматься ремонтом! Получив заветные ключи, можно сразу вселяться и жить.

Приняв решение купить жильё в ЖК «Зелёные аллеи», будьте уверены: здесь всё учтено и продумано. Покупайте и наслаждайтесь новой жизнью!

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