Особенности выбора смесителей

Выбор смесителей на рынке сантехники сейчас настолько велик, что сложно разобраться и выбрать достойный вариант. Покупая сантехнику, а в частности смесители, хочется, чтоб товар служил много лет, подходил по дизайну под общую концепцию помещения и функционально был удобным и практичным. Поэтому стоит изучить предложения на рынке, разобраться с брендами и магазинами, которые их продают.

В Киеве купить смесители можно как в интернет-магазинах так и подъехать, чтоб посмотреть товар, покрутить в руках, для многих покупателей этот момент решающий во время принятия решений. Магазин сантехники “Укрбудмаркет” может удовлетворить оба желания. На сайте есть возможность изучить ассортимент, а если есть желание посмотреть товар, можно приехать в выставочный салон и получить дополнительную консультацию, а, возможно, и скидку.

Не стоит останавливать выбор на смесителях неизвестных брендов, как следствие может оказаться, что они из силумина и очень быстро выйти из строя. Известные бренды, такие как Grohe, Hansgrohe, Laufen гарантируют качество и долгие годы работы без проблем. Но часто они могут быть не по карману многим покупателям.

Рекомендуем обратить внимание на смесители ROCA, который представляют средний ценовой сегмент, но при этом не уступаю в качестве. Представлены в Украине широкой линейкой, включая термостаты, кухонные с выдвижным изливом, душевые системы. Отдельно стоит отметить смесители высокие для умывальников. Обычно они значительно дороже, ROCA представляет отличные варианты с хорошим выносом по приемлемой цене.

Ряд инновационных технологий позволяют наслаждаться не только эффективной работой смесителей ROCA, но и учитывать такой важный фактор, как окружающая среда, сохранение водного ресурса, как одно из основных в экосистеме. В процессе производства смесителей используется технология “Gold Star”, которая дает возможность экономить воду каждый раз, когда вы включаете смеситель.

Покупая смесители ROCA в “Укрбудмаркет”- официального поставщика этого бренда в Украине, вы гарантированно получаете сертифицированный товар. Если у вас возникают вопросы во время выбора, менеджеры магазина с радостью помогут разобраться, какой вариант идеально подойдет именно для вашего санузла. Доставка в любой город Украины и гибкая система скидок буду приятными бонусами.

Удачного выбора и приятных покупок.