Фурнитура для дверей: на что стоит обратить внимание при выборе и покупке

Выбор входной двери – это важнейший этап благоустройства своего жилья. При покупке необходимой модели мы всегда смотрим на материал производства, пожаробезопасность, противовзломность и, конечно же, привлекательный внешний вид. Однако мы часто забываем о дверной фурнитуре. Фурнитура для дверей имеет большой значение. Она является основным функциональным элементом.

Какой должна быть фурнитура для входной двери

Дверная фурнитура может выступать как в качестве декоративного, так и в качестве конструктивного элемента. Чаще всего мы обращаем внимание только на внешний вид, но совершенно забываем про конструкцию, которую необходимо тщательно проверять.

Основные конструктивные элементы:

петли. Если мы говорим о входной двери, то такие петли должны быть выполнены из качественной стали. Таким образом, они прослужат довольно длительный срок. Петли должны быть износоустойчивыми, так как мы постоянно открываем и закрываем дверь;

замки. Существует множество разновидностей замков. Если вы выбираете входную дверь, то такие замки должны быть надежными и прочными, чтобы их невозможно было взломать. Для межкомнатных дверей можно выбирать наиболее простые варианты;

ручки. Они должны быть эргономичными и удобными в использовании.

Некоторые деревянные межкомнатные двери требуют специального покрытия. Для того чтобы увеличить срок службы конструкции и повысить устойчивость древесины к коррозии, использую специальные краски. Краска для дерева бывают различных видов. Если вы хотите повысить износоустойчивость и твердость дерева, то лучше всего использовать водоэмульсионные и полиуретановые средства. Помимо красок, можно приобрести специальный лак, который тоже защищает древесину от появления коррозии.

Важно учитывать материал их изготовления. Если вы хотите повысить теплоизоляционные свойства вашей двери, придать ей больший срок службы, то можете воспользоваться новинкой от современных производителей. Сэндвич панели для дверей в этом случае зарекомендовали себя с хорошей стороны. Их производят из качественных ПВХ-плит, внутри которых находится хороший теплоизоляционный материал – пенополиуретан. Сэндвич-панели применяют для изготовления как входных, так и различных межкомнатных конструкций.

Благодаря таким панелям можно не только придать эстетичный внешний вид вашей двери, но и при этом повысить прочность дверной конструкции. Если вы не знаете, где в Волгограде можно приобрести дверную фурнитуру, то стоит обратить внимание на «ТБМ-Маркет». Компания предоставляет широкий выбор дверной фурнитуры, различных лакокрасочных материалов и многое другое.