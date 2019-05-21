Для транспортировки грузов используется специальная техника, а также грузозахватные приспособления. Одним из элементов рассматриваемой системы являются траверсы.

В каждом конкретном случае используются разные виды грузоподъемных приспособлений. Основными параметрами при выборе грузоподъёмности траверсов являются условия эксплуатации и технические характеристики специальной техники, в частности крана. Достаточно часто используются линейные грузоподъемные траверсы, лишенные собственной балансировки. При их эксплуатации требуется центровка груза. В тех случаях, когда давление строп не допускается, для транспортировки грузов применяют траверсы пространственного типа. Также в процессе выполнения работ используют спредеры для контейнеров, трубные и Н-образные траверсы.

Трубные и линейные траверсы

Линейные конструкции применяют для транспортировки разные грузов, например, арматуры, листовой стали, транспортных средств, рельс и т.д.. Обычно при их использовании длина транспортируемого груза не превышает 6 м. Конструкционные особенности таких траверсов могут быть различными в зависимости от способа строповки груза. В некоторых случаях страховка осуществляется по центру, в других— по краям. Также предусмотрена комплексная строповка по краям и центру.

Трубные конструкции представляет собой одну из разновидностей линейных траверсов. Нередко используются разборные конструкции. Ключевым преимуществом трубных траверсов является возможность корректировать длину грузозахватного механизма. При этом грузоподъёмность остается неизменной.

Как отмечалось, выбор траверса определяется условиями эксплуатации и типом груза. Если осуществляется транспортировка груза со смещенным центром тяжести, то применяют т-образные конструкции. Дополнительными элементами этого механизма могут быть специальные крюки и скобы. Для перемещения крупногабаритных грузов и необходимости крепление за четыре точки используют н-образные траверсы.

Также широкое распространение получили спредеры, в которых крепление может осуществляться за одну, две три и четыре точки . Существуют специальные траверсы для перемещения контейнеров. В некоторых конструкциях используется дополнительные металлические элементы, увеличивающие жесткость траверса. Это необходимо в том случае, если требуется перемещение тяжелых грузов.