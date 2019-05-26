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31 Май, 2019


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Панорамное остекление

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в: Новости компаний
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Пластиковые окна – сегодня привычный элемент квартиры и офиса. Удобная теплосберегающая конструкция пришла на смену деревянным моделям. Но прогресс не стоит на месте, в том числе и в дизайне. Сейчас наибольшей популярностью пользуется панорамное остекление. Применяться оно может как к большим оконным проемам, так и к балконам. Второй случай не требует дополнительного согласования.

Эффект от него особенно легко прочувствовать в высоких зданиях или в помещениях с красивым видом. Рабочий стол, домашний диван и даже кухня позволяют сохранить единение с окружающим миром.

Но речь не только о дизайне. Панорамные балконы существенно улучшают освещение, что особенно актуально для комнат, выходящих на теневую северную сторону.

Панорамное остекление panokna.ru – это отличная возможность получить эффектное преобразование дома, квартиры или офиса за вполне приемлемую цену. Профиль и некоторые другие детали покупатель сможет выбрать при заказе, а опытные менеджеры помогут найти самый удачный вариант.

Вот далеко не все преимущества панорамного остекления:

  1. Эстетичный вид, который сохраняется на протяжении всего эксплуатационного срока.
  2. Превосходная изоляция звука. Технология пластиковых окон, позволяет практически полностью гасить какие-либо звуки проникающие извне.
  3. Теплоизоляция обеспечивается не только стеклопакетом, но и многокамерной рамой сохраняя тепло зимой и не пропуская его в жаркое время года.
  4. Многие современные модели таких оконных систем обладают противовзломным механизмом, а также бронированными стеклами, что исключает проникновение грабителей в дом через окно.

Стоит отметить, что каждое из окон изготавливается на заказ, учитывая индивидуальные отклонения оконного проема, это обеспечивает минимальный зазор между рамой и стеной дома, что существенно сокращает необходимые отделочные работы, после установки окон. Индивидуальный подход к каждому отдельному окну обуславливает и минимальные временные сроки, которые необходимы для монтажа всей конструкции в целом.

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