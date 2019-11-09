Строительство бассейнов

О том, чтобы продлить купальный сезон, мечтает, наверняка каждый. Ведь отдых ассоциируется у нас с морем или рекой, где можно свободно плавать. Но отдых, как и отпуск всегда заканчивается. Заканчивается и купальный сезон. Тогда нам остаётся только ждать следующего лета, чтобы снова попасть на водные просторы.



Однако, купальный сезон можно не просто продлить, а сделать его круглогодичным. В этом поможет ни что инок как бассейн. Построив у себя искусственный водоём, вы больше не будете зависеть от времени года или отпуска. Ваш бассейн всегда будет к вашим услугам. Заказать строительство вашего личного бассейна вы можете на сайте https://atlapool.ru/

Как строят бассейны

Строительство бассейна происходит в несколько этапов:

1. Первое, что нужно сделать, оставить заявку на сайте по ссылке выше. Менеджер компании свяжется с вами и уточнит информацию о том, где именно вы хотите построить бассейн, какие инженерные коммуникации есть на месте. Далее вы определяетесь с желаемыми габаритами, и к вам едет замерщик, который помогает подобрать тип бассейна.

2. На втором этапе происходит подготовка сопутствующей строительству документации, определяется полный объём работ. Если необходимо, в дело вступают архитектор, дизайнер, проектировщик и геодезист. Вы определяетесь с необходимостью таких дополнительных функций, как подсветка, бассейна, установка аттракционов, пригодных к использованию на воде, или противотока. Проект делается в соответствии с современными требованиями. Также делается эскиз объекта.

3. На третьем этапе происходят сами строительные работы. Роется котлован, он укрепляется, армируется чаша искусственного водоёма, бассейна. Также делаются ниши под устанавливаемое позже оборудование. Далее происходит заливка котлована бетоном. Чаша бассейна – именно то, благодаря чему он становится долговечным и надёжным. Затем опалубка снимается, выравнивается форма и монтируется встроенное оборудование. Далее чаша гидроизолируется и отделывается.

4. Четвёртый этап – монтаж необходимого оборудования. Оно монтируется в самой чаше и в подсобном помещении. Затем к вашему бассейну подводятся коммуникации: отопление, электроэнергия, канализация и водоснабжение.

5. На пятом этапе происходит отделка бассейна. Ему придаётся тот вид, который будет нравится вам и вашим гостям.

Далее, после завершения первых пяти этапов, происходит пуск бассейна, наладочные работы и, наконец, сдача бассейна в эксплуатацию.