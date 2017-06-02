Бурение скважины для коттеджного посёлка в Казани

Многие жители коттеджных поселков в Казани предпочитают автономное обеспечение водой из собственной скважины. Это позволяет стать независимыми от централизованного графика подачи, пить чистую вкусную воду, а не жидкость сомнительного качества, периодически текущую из кранов за городом, где качество водоподготовки не безупречно.

Чтобы выбрать компанию из большого количества фирм, предлагающих Бурение скважин на воду в Казани – предварительно изучите прайс цен на бурение скважин. Специалисты указывают, что стоимость зависит от глубины водного горизонта, из которого предполагается получать воду и качества обустройства водозабора.

Разница между бурением на песок и на известняк

В Казани бурение на песок в среднем составляет 18 метров, а на известняк (артезианских) – 80. Решили сэкономить и заказать первый тип скважины? Помните – она способна поставлять порядка одного кубического метра воды в час. Для дачи достаточно, но мало для коттеджа, где живут круглогодично.

Достоинства артезианских скважин:

Чистота воды. Объем до 3 кубометров в час. Не мелеют при сильной засухе. Имеется возможность сделать несколько точек водозабора.

В Казани разрабатывают обычно горизонты «на известняк», залегающие довольно глубоко. Туда не проникают загрязненные сточные воды с поверхности, но все равно необходима водоподготовка для коттеджа, позволяющая избавиться от излишней минерализации, сопровождающей глубинные водоносные слои. Качественная система фильтров поможет справиться с этой задачей. У жидкости не будет привкуса извести, а после кипячения не придется очищать чайник от налета.

Выбирайте проверенных специалистов

Профессиональное бурение скважин в крупной буровой фирме начинается с изучения карты местности с отраженными результатами геологоразведки. Это позволяет избавиться от поисков «в слепую», минимизировать вероятность безрезультатной работы. Специалисты в кратчайшие сроки углубятся на нужный уровень, соорудят обсадочную колонну, наличие которой предусматривают все классические схемы обустройства скважины, оборудуют кессон и протянут трубы в ваш коттедж. Вам останется открыть кран и наслаждаться собственной чистой водой, поступающей без перебоев даже в зимние морозы.

Кроме того, вам смогут точно подсчитать цену обустройства скважины, поэтому вы будете застрахованы от «случайностей», сопровождающих работу сомнительных компаний-однодневок.