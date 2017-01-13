Проект “Исследование микрорайона”

Для кого этот проект?



Для всех, кто собирается покупать квартиру в Петербурге. Мы поможем вам определиться, предоставив полную информацию об интересующих вас микрорайонах.



Кто проводит исследование?



Над проектом работает аналитический центр ИД “Северославянское бюро рекламы”.



Чем это исследование отличается от других обзоров новостроек?



Мы делаем обзор не целого района и не одной конкретной новостройки. Мы анализируем небольшие жилые кварталы и таким образом даем более точное представление о территории. Наш обзор включает всестороннее исследование, включая мнения жильцов соседних домов.

Мы анализируем:

Жилые объекты, находящиеся на территории микрорайона

Социальную инфраструктуру

Транспортную доступность

Благоустройство

Виды из окон

Стоимость квадратных метров в новостройках и вторичном жилье

Наши источники информации:

Застройщики объектов в микрорайоне

Районная администрация и профильные комитеты

Жильцы уже сданных домов

Жильцы других объектов застройщиков

Что делать, если мне нужна информация о другом микрорайоне?

Напишите нам, какой микрорайон вас интересует, мы проведем исследование по вашему запросу и опубликуем его здесь.