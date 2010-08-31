Промышленный альпинизм – это разновидность верхолазных работ с использованием альпинистского снаряжения и альпинистских способов защиты от падения с высоты.

При этом работы могут производиться как со строительных конструкций и оборудования, так и в безопорном пространстве.

Откуда он взялся

В России принято считать, что промышленный альпинизм родился 17 сентября 1941 г., когда группа ленинградских альпинистов под руководством инструктора Ольги Фирсовой начала маскировочные работы на сверкающих позолотой шпилях и куполах нашего города.

В широких масштабах альпинистов стали привлекать в 60-х годах к работам на строительстве гидроэлектростанций в горных районах страны. Склоны ущелий, где строили плотины, грозили камнепадами и обвалами, и только альпинисты могли убрать камни и укрепить склоны. Для этого в течение ряда лет создавались комсомольские отряды из опытных альпинистов.

В 70-х годах, когда началось строительство большого количества предприятий химической промышленности, на которых было множество труб, башен и других высотных конструкций, альпинисты понадобились в еще большем числе. Однако первые годы все эти работы не регламентировались никакими нормативными документами.

Понимая ненормальность сложившейся ситуации, в Минэнерго и Минхимпроме, где в основном выполнялись различные работы альпинистскими методами, были разработаны отраслевые нормативы: инструкции по производству работ, ЕНиРы и др. Причем в этих отраслевых документах работы с применением альпинистских технологий не решились назвать промышленным альпинизмом, а назвали верхолазными работами с применением канатного метода страховки. Это название живо и по сей день.

Ничего плохого в этом нет, надо только иметь в виду, что это синоним термина «промышленный альпинизм» («промальп»). Плохо то, что отраслевые правила не были переработаны в межотраслевые и не были включены в общесоюзные. Альпинистские технологии стали использоваться в ЖКХ и при выполнении ремонтно-строительных работ в других отраслях, но как-то незаконно, поскольку не было не только общих для всех правил и требований, но даже упоминания о них в таких основополагающих нормативных документах, как «Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте» и СНиП.

Постановлением Минтруда России № 40 от 17.05.2001 г. была утверждена новая профессия «Промышленный альпинист» (5–7 разрядов). Все получилось в соответствии с бессмертным выражением: «Хотели как лучше…».

Во-первых, промышленный альпинизм, конечно, не профессия, а способ (метод) выполнения самых разных работ.

Во-вторых, в тарифно-квалификационную характеристику работ, которые должен уметь выполнять промышленный альпинист 5-го разряда, включили все, что когда-либо делали промышленные альпинисты: от оборки горных склонов и замены водосточных труб до золочения куполов. А для 6-го и 7-го разрядов добавили еще кое-что. Разумеется, все эти работы промышленные альпинисты выполняют, но занимаются этим разные люди, имеющие соответствующую профессиональную подготовку и разряд по выполняемой работе.

В третьих, для этой новой профессии не были разработаны и утверждены правила по охране труда.

Нашим институтом совместно с Центром подготовки спасателей МЧС России в 2004 году разработаны дополнения к Межотраслевым правилам по охране труда при работе на высоте и проект типовой инструкции по охране труда при производстве работ методом промышленного альпинизма. Однако до сих пор они не утверждены и не введены в действие.

Что же такое промышленный альпинизм и зачем он нужен?

Поскольку промальп – разновидность верхолазных работ, большинство правил охраны труда, относящихся к верхолазам, должны соблюдаться и промышленными альпинистами. Они также должны проходить освидетельствование в медицинских верхолазных комиссиях и допускаться к самостоятельной работе только после годичной стажировки под руководством опытных работников и т. д.

Разница состоит в том, что альпинистские технологии защиты от падения с высоты позволяют перемещаться по конструкциям объекта без заранее подготовленных мест закрепления средств страховки и работать в безопорном пространстве, вися на веревках или стальных тросах. В этом-то и состоит преимущество промальпа: не требуется больших подготовительных работ, громоздкого оборудования, лесов, люлек. Доступными для промышленных альпинистов оказываются места, куда никакая техника добраться не может.

Умение применять альпинистскую страховку может быть полезным и при производстве работ на высоте обычными способами. Например, при работе на высоких приставных лестницах. Разумеется, есть правила, при выполнении которых работник не должен упасть с этой лестницы или вместе с ней. Но ведь падают! А промышленный альпинист, закрепив на вышерасположенной части объекта страховочную веревку и пристегнувшись к ней с помощью специального зажима, позволяющего свободно передвигаться, будет, работая на той же лестнице, гарантированно защищен от падения в любой ситуации. Можно привести и другие примеры, когда методы промышленного альпинизма дополняют обычные приемы работы на высоте для обеспечения максимальной безопасности.

Однако не следует и преувеличивать целесообразность применения промальпа. Для капитальных работ он не эффективен. Например, заделку отдельных дефектов на фасаде здания целесообразно выполнить с помощью промышленных альпинистов, а отделочные работы по всей площади фасада висящие на веревках работники с высоким качеством не выполнят. Да и удешевления по сравнению со строительством лесов не получится. Всему свое место!

Кто они – промышленные альпинисты?

В начале это действительно были альпинисты-спортсмены. Но альпинизм спортивный и промышленный далеко не одно и то же. Например, в альпинизме применяется четыре вида страховки, а в промальпе только два из них. В альпинизме, помимо защиты от падения, следует учитывать лавинную и камнепадную опасность, погодные факторы, в промальпе – нет. С другой стороны, в промальпе есть иные опасные факторы и иные условия, которых нет в альпинизме. По этим причинам даже квалифицированный альпинист не всегда может хорошо работать в промальпе, если не имеет специальной подготовки и опыта работы.

Альпиниста для работ промальпа можно подготовить за очень короткий срок, но его все равно надо готовить. Новичку, не имеющему альпинистской квалификации, необходимо кроме общих вопросов охраны труда изучить средства страховки, применяемые в промальпе, методы организации и осуществления страховки в разных условиях как теоретически, так и практически. Основы производства работ методом промальпа новички успешно осваивают при обучении по 40-часовой программе. Конечно, это еще не полностью готовые специалисты, но за год стажировки, которую они должны проходить, в процессе своей деятельности они приобретают необходимые навыки и способы ориентироваться в реальных ситуациях. Инженерно– технические работники, получающие право организации работ методом промальпа, проходят в нашем институте обучение по 56-часовой программе.

Теперь основная масса промышленных альпинистов не альпинисты-спортсмены, а обычные рабочие и специалисты, прошедшие обучение.

В нашем институте на курсах промышленного альпинизма подготавливается первично до 600 человек в год – уже в течение нескольких лет. Часть проходит повторные переаттестации у нас, часть – в своих организациях, где есть соответствующие аттестационные комиссии.

Кроме нашего института обучение промышленных альпинистов осуществляет московский центр «Профессионал», центры профессионального обучения в Перми, Омске, Екатеринбурге и других городах. В подразделениях МЧС и спецназа обучение альпинистским технологиям проводится по особым программам, применительно к их специфике.

Ст. преподаватель Института промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства к.т.н. В. Аранович

Института промышленной безопасности, охраны труда и социального партнерства

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16 лет работы

№ 101 май 2007