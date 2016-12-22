«Композиторы» заказывают музыку: об импортозамещении в производстве сырья

Участники композитного кластера Петербурга ждут не только инвестиций, но и последнего рывка отечественных производителей сырья для композиционных материалов, позволяющего обеспечить полное импортозамещение в отрасли.

Задел сформирован

Композитный кластер Санкт-Петербурга создан в марте 2015 года для формирования центров компетенции в области композитных материалов и изделий из них, повышения конкурентоспособности участников кластера и создания эффективной партнерской кооперационной сети.

В число основных задач кластера входит, в частности, создание производственных и технологических цепочек для выпуска конечной продукции, развитие научно-производственного потенциала, организация специализированных производственных площадок для участников объединения, а также совершенствование системы профессиональной подготовки кадров.

В композитный кластер вошли более 30 предприятий, в том числе АО «Средне-Невский судостроительный завод» (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию), ФГУП «Крыловский государственный научный центр» (КГНЦ), группа компаний «Композитные решения», ООО «Колпинский завод композитных материалов» и проектно-изыскательский институт «Севзапмост­проект».

«Предприятия имеют большой потенциал для того, чтобы реализовать ударный проект по развитию композитной отрасли в целом. У нас есть и соглашения с несколькими вузами, в числе которых Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна. Таким образом, мы обрастаем и производственными, и научными связями», – рассказал генеральный директор ООО «УК «Композитный кластер Санкт-Петербурга» Вадим Зазимко на круглом столе «Композитный кластер как одно из приоритетных направлений экономического развития Петербурга» в рамках Петербургского международного инновационного форума.

По его словам, к приоритетным отраслям, где целесообразно расширять применение композитных материалов, относятся дорожное хозяйство, судостроение, ЖКХ, а также промышленное и гражданское строительство. Помимо этого участники кластера рассматривают возможность кооперации в сфере выпуска продукции специального назначения, в том числе для нужд атомной и оборонной промышленности. «Во всех этих областях у нас есть заделы и возможности дальнейшего развития. Мы начинаем работать с нефтедобывающими предприятиями, с госкорпорацией «Росатом», с ВПК», – отметил Вадим Зазимко.

В числе вполне жизнеспособных проектов кластера он назвал производство маломерных судов и катамаранов с использованием композитных материалов, создание линейки рыбопромысловых судов, строительство мостов и пешеходных переходов с применением композитов, а также развитие инновационных технологий защиты металлов.

Композиты прижились в судостроении

По оценке участников композитного кластера Петербурга, сегодня отраслью, где востребованы композиционные материалы, можно назвать не только гражданское, но и военное судостроение. Как сообщил инженер-конструктор первой категории Средне-Невского судостроительного завода Вадим Ивлев, в сентябре были проведены государственные испытания головного корабля противоминной обороны нового поколения «Александр Обухов», построенного на СНСЗ с применением инновационных технологий.

Согласно материалам предприятия, это уникальный тральщик с самым большим в мире корпусом из монолитного стеклопластика, сформированным методом вакуумной инфузии (технология, где сила вакуумного давления используется для ввода связующих компонентов в армирующий материал). По сравнению со сталью применение стеклопластика позволило снизить массу конструкции, сохранить ее прочностные характеристики и увеличить срок службы. Технология, позволяющая создать целый корпус корабля с использованием композитов, впервые применена в российском военном кораблестроении. «Сегодня на заводе продолжается серийное строительство кораблей данного проекта», – уточняется в материалах СНСЗ.

По словам Вадима Ивлева, в августе Средне-Невский судостроительный завод спустил на воду шестую многоярусную стеклопластиковую надстройку для корвета проекта 20380, который строится на АО «Судостроительный завод «Северная верфь». Корабли этого проекта предназначены для действий в ближней морской зоне государства и ведения борьбы с надводными кораблями и подводными лодками противника. А также для артиллерийской поддержки морского десанта и патрулирования в ходе морских десантных операций путем нанесения ракетно-артиллерийских ударов по кораблям и судам в море и базах, патрулирования зоны ответственности с целью блокады.

Ранее для того, чтобы облегчить конструкцию надстройки, вместо стали использовался алюминий, но из-за легкой горючести этого материала был сделан выбор в пользу композитов. «Композитный материал не горит, он только тлеет и не выделяет газа. К тому же он еще легче алюминия, что идеально для корабля, так как позволяет поставить больше оборудования и вооружения», – отмечается в материалах Средне-Невского завода. В связи с увеличением объема заказов на предприятии созданы два новых производства по изготовлению панелей среднего слоя для надстроек корветов проектов 20380/20385.

В числе перспективных проектов гражданского судостроения Вадим Ивлев назвал катамаран проекта 23290 – скоростное пассажирское судно нового поколения, спроектированное ЦКБ «Нептун». Катамаран построен из композиционных материалов (углепластика) методом вакуумной инфузии и является инновационным продуктом, не имеющим аналогов в России. Применение композитов снижает расходы на эксплуатацию судна и увеличивает его грузоподъемность за счет снижения общего веса, увеличивается площадь для размещения оборудования и пассажиров. «Катамаран проекта 23290 недавно спустили на воду, в ближайшее время он будет готов к эксплуатации», – сообщил инженер-конструктор Средне-Невского судостроительного завода.

По его словам, расширение «композитного» направления стало возможным благодаря большому пакету инвестиций – причем не столько в технологии производства, сколько в оборудование, позволяющее использовать эти технологии. «Исходя из опыта нашего предприятия, инвестиции не пропали зря. В нынешней экономической ситуации государственные инвестиции снижаются, и хотелось бы вернуть хорошие времена, когда они находились на должном уровне, позволяя повышать технологичность и развивать производство. И, конечно, мы приглашаем к сотрудничеству частных инвесторов», – резюмировал Вадим Ивлев.

Деньги будут

Поскольку участники композитного кластера нуждаются в господдержке не меньше, чем другие предприятия, частично решить проблему финансирования можно с помощью специального фонда, учрежденного городским правительством. Как рассказал директор Фонда развития промышленности Петербурга Евгений Шапиро, на займы за счет средств бюджета в размере 50–100 млн рублей могут претендовать компании, зарегистрированные в Северной столице и имеющие здесь же свои производственные площади. Процентная ставка составляет 5% годовых, срок предоставления займа – до пяти лет в зависимости от конкретного проекта. В любом случае фонд не имеет права финансировать проекты более чем на 50% их стоимости.

«Нам не разрешено финансирование научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР), – говорит Евгений Шапиро. – Если разработка прошла стадию создания опытного образца, далее следует трудоемкий этап, связанный с сертификацией и испытаниями, который завершается формированием конструкторской документации с литерой О1, позволяющей поставить изделие на производство. С этапа, когда уже есть опытный образец, фонд может входить в проект. Все испытания, связанные с доведением опытного образца до серии, требуют затрат, и фонд может в этой ситуации подставить плечо. В отличие от банка фонд не требует возврата тела займа в первые годы реализации проекта. Предприятие фактически получает оборотные средства, с помощью которых может развивать производство».

На стадии научных разработок в области использования композитных материалов участникам кластера готов содействовать Крыловский государственный научный центр, чей опыт работы в этой области превышает 60 лет. «Мы имеем возможность получать госсубсидии на ту часть, которую не может финансировать Фонд развития промышленности Петербурга. Но обязательным условием выделения средств для Крыловского центра является последующее внедрение и продажа продукции», – по­яснил начальник отделения прочности судов и морских сооружений ФГУП «Крыловский государственный научный центр» Валерий Шапошников.

По его оценке, помимо композитного кораблестроения, где достижения очевидны, Крыловский научный центр может быть полезен бизнесу в самых широких областях применения гражданской техники. В качестве одного из примеров инновационных решений Валерий Шапошников привел бетонные конструкции, армированные композиционными материалами: «Пока такие конструкции применяются только во второстепенных сооружениях, где нет высоких требований к точности и надежности объектов. Мы имеем возможность выполнять исследования и формировать требования к таким сооружениям, которые в ближайшее время позволят применять композитобетон, как мы пока его условно называем, в высоконапряженных конструкциях».

Как отметил представитель КГНЦ, Крыловский центр, располагая возможностью испытаний крупногабаритных конструкций до 40 м длиной, 20 м высотой и 20 м шириной, которые могут применяться в транспортном строительстве или домостроении, готов оказать поддержку и в процессе сертификации композитов. По его словам, испытания могут рассматриваться как составная часть сертификации, доказывающая надежность объектов, создаваемых с применением инновационных технологий.

«Крыловский центр не занимается ни изготовлением, ни продажей. Мы разрабатываем новую продукцию исходя из потребностей рынка и наших возможностей. Эти разработки в гражданской области направлены на экономическую эффективность таких объектов, и если у бизнеса возникнут идеи, мы готовы к сотрудничеству», – заключил Валерий Шапошников.

С ПВХ пока не клеится

Если задачи обеспечения финансирования «композитных» проектов и сертификации композиционных материалов нельзя назвать неразрешимыми, то с импортозамещением сырьевых компонентов пока возникают сложности. Сырье, необходимое для изготовления изделий из композиционных материалов, до недавнего времени на 90% импортировалось. Смолы, наполнители, отвердители, стекломатериалы и углеродные ткани, которые применялись на производстве, не имели аналогов в России.

Как отмечает Вадим Ивлев, из-за экономических санк­ций в отношении России большинство потенциальных отечественных поставщиков сырья для композитной отрасли смогли обеспечить выпуск конкурентоспособной продукции в рамках импортозамещения.

В их числе он назвал, в частности, ОАО «Жилевский завод пластмасс» (Московская область), представивший на сертификацию смолы, которые при производстве изделий из композиционных материалов используются в качестве связующих компонентов.

Импортные ткани для армирующих материалов, необходимые для повышения прочностных и эксплуатационных характеристик композитов, заменили, в частности, поставки завода «Композит» (Кировская область), группы компаний «Рускомпозит» и «Стеклонит» (Уфа). Также в число партнеров СНСЗ вошло ООО «Волгоградпромпроект».

«Единственное, в чем остался большой вопросительный знак, – это пенопласт (на основе поливинилхлорида. – Прим. ред.). Сейчас этой продукции по оптимальным ценам и с достойными характеристиками в промышленном объеме в России нет – только небольшие опытные партии», – отметил Вадим Ивлев, назвав ПВХ «камнем преткновения» в программе полного замещения иностранных материалов на отечественные в композитной отрасли.

С ним согласен глава управляющей компании Композитного кластера Петербурга Вадим Зазимко: «Есть проблемы по импортозамещению – прежде всего ПВХ».

По его мнению, интенсивному развитию отрасли, помимо низкого уровня финансирования НИОКР и недостатка специализированного отечественного оборудования, препятствует и консерватизм потенциальных заказчиков в части возможности применения композиционных материалов в тех сферах, где они не использовались ранее.