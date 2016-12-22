От идеи до практики: о развитии композитной отрасли

В этом году конференция перешла в новый формат и получила название «Развитие производства и применения композиционных материалов (композитов) и изделий из них в Санкт-Петербурге». Мероприятие проходило в течение трех дней – с 12 по 14 октября при поддержке правительства Санкт-Петербурга и участии высококвалифицированных специалистов.

Программа конференции включала в себя несколько круглых столов, заседаний и презентационных сессий, посвященных самым различным вопросам: от государственной поддержки российских производителей композитов до применения ПКМ в строительстве и ЖКХ.

Мероприятие стало площадкой для обмена опытом, обсуждения ведущими учеными и практиками текущей ситуации и перспектив развития в области производства и применения композитных материалов, продвижения инновационной продукции предприятий Санкт-Петербур га.

В этом году состав участников конференции значительно расширился. В числе спикеров и слушателей можно было увидеть представителей государственной власти, сотрудников вузов и научных организаций, руководителей крупных, средних и малых предприятий, инженеров и технологов, а также представителей компаний, которые только начали свою работу в композитной сфере.

Исполнительный директор ГК «Композитные решения» Алексей Заостровский выступил на конференции в рамках круглого стола «Государственная поддержка композитной отрасли для обеспечения конкурентоспособности российских производителей композитов, стимулирования импортозамещения и экспорта».

Он остановился на основных проблемах, с которыми сталкиваются развивающиеся компании в инновационной индустрии. Прежде всего это взаимодействие государственных предприятий с коммерческими, выход российских производителей на международные рынки, выполнение государственных заказов. В ряду неотложных задач, без решения которых сложно ожидать активного развития отрасли, Алексей Заостровский назвал создание единой системы сертификации, формирование системы подготовки квалифицированных кадров и совершенствование технологической базы производств.

В качестве комплексного решения этих проблем было предложено создание научно-инжинирингового центра композитных технологий (НИЦ-КТ), который стал бы единой площадкой для размещения технологической базы, обучения студентов и аспирантов, сертификации, разработки методов обработки изделий из ПКМ.

Санкт-Петербург с момента своего основания был и остается российской столицей судостроения, поэтому одной из ключевых тем конференции стало применение композитных материалов в судостроении и ОПК, которому была посвящена специальная сессия.

На этой сессии представители крупнейших судостроительных и оборонных предприятий Санкт-Петербурга и России обсуждали проблемы создания актуальной технической и технологической площадки для изготовления изделий из ПКМ, мировую практику применения композитов в ОПК и судостроении, а также трансфер технологий разработки, производства и внедрения ПКМ в вышеупомянутые отрасли.

Неотложной задачей развития композитной отрасли является создание единой системы сертификации подготовки кадров, совершенствование технологий производства

Одним из нововведений в этом году стала организация презентационных сессий, на которых практики – инженеры и технические специалисты – наглядно демонстрировали примеры реализации идей теоретиков: ученых и разработчиков. Модератором одной из таких сессий выступила Мария Савостьянова, генеральный директор входящей в состав ГК «Композитные решения» компании «Карбон Студио». Темой мероприятия стало «Внедрение современных технологий в композитной отрасли на примере реализованных проектов», и на нем были представлены последние достижения российских производителей в сфере использования ПКМ в автомобильной промышленности, мотоспорте и велоспорте, создании предметов интерьера и декорировании.

Новый формат нынешней конференции проявился не только в расширении деловой программы и состава участников, но и в открытии выставочной экспозиции, на которой были представлены современные изделия из композитных материалов, оборудование для их изготовления, а также передовые технологии переработки ПКМ.

Группа компаний «Композитные решения» приняла активное участие в выставочной части конференции и представила вниманию посетителей и участников собственную линейку оборудования для нужд малого, среднего и крупного бизнеса в сфере композитов – в частности, мобильные станции для вакуумных процессов формования CompositeVac (Россия).

Конструкторский отдел ГК «КР» проектирует и реализует оборудование CompositeVac в рамках политики импортозамещения. Производство находится в Санкт-Петербурге, отвечает всем отечественным и международным требованиям, предъявляемым к технологиям подобного класса. Для демонстрации мощности оборудования всем посетителям выставки была представлена технология вакуумной инфузии от квалифицированных технических специалистов.

Кроме того, ГК «Композитные решения» предложила комплексное решение для серийного производства: передовую технологию создания многоразового силиконового вакуумного мешка. Это новое слово в производстве изделий из композитных материалов с применением оборудования для дозировки и нанесения силикона SilCon III.

Оборудование SilCon III идеально подходит для нанесения силикона платинового отверждения. Возможна плавная (бесступенчатая) регулировка подачи материала с помощью моноблочного резервуара. Пистолет-распылитель универсален, обладает высокой гибкостью и имеет вращающиеся быстросъемные соединения. При необходимости быстрой рециркуляции двух линий жидкости обеспечивается безотходная работа без образования воздушных пузырей на всех уровнях (запуск, наполнение, замена материала).

Среди посетителей выставки были и те, кто делает только первые шаги в композитной индустрии, поэтому специалисты ГК «Композитные решения» продемонстрировали на экспозиции изделия, представляющие интерес для людей, далеких от наукоемких и высокотехнологичных отраслей производства, в частности интерьеры, изготовленные на собственном производственном участке с применением высокотехнологичных композитных мате риа лов.

Новый формат ежегодной конференции Группы компаний «Композитные решения» подтвердил свою эффективность. Именно вовлечение большего числа специалистов из разных сфер, объединенных одной целью – развитием композитной отрасли в России, – может привести к конструктивному диалогу, поиску реальных решений и, главное, их воплощению на практике.

Основная задача устроителей конференции – добиться того, чтобы Санкт-Петербург стал флагманом по внедрению композитных материалов в сектор судостроения и другие отрасли. Этому должно способствовать в том числе и мероприятие по продвижению передовых идей и практик, включающее в себя как деловую площадку для решения политических вопросов, так и выставочную экспозицию, демонстрирующую технические решения.