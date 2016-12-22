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№ 172 декабрь 2016

От идеи до практики: о развитии композитной отрасли

Дата:
№ 172 декабрь 2016
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На ежегодной конференции, организованной ГК «Композитные решения» и Центром кластерного развития Санкт-Петербурга, ученые, производители, ведущие специалисты не только обсудили актуальные проблемы композитной отрасли, но и предложили варианты их решения.

Стенд о композитах
Стенд ГК “Композитные решения” на выставочной экспозиции

В этом году конференция перешла в новый формат и получила название «Развитие производства и применения композиционных материалов (композитов) и изделий из них в Санкт-Петербурге». Мероприятие проходило в течение трех дней – с 12 по 14 октября при поддержке правительства Санкт-Петербурга и участии высококвалифицированных специалистов.

Программа конференции включала в себя несколько круглых столов, заседаний и презентационных сессий, посвященных самым различным вопросам: от государственной поддержки российских производителей композитов до применения ПКМ в строительстве и ЖКХ.

Мероприятие стало площадкой для обмена опытом, обсуждения ведущими учеными и практиками текущей ситуации и перспектив развития в области производства и применения композитных материалов, продвижения инновационной продукции предприятий Санкт-Петербур га.

В этом году состав участников конференции значительно расширился. В числе спикеров и слушателей можно было увидеть представителей государственной власти, сотрудников вузов и научных организаций, руководителей крупных, средних и малых предприятий, инженеров и технологов, а также представителей компаний, которые только начали свою работу в композитной сфере.

Карбоновый велосипед CHARGE с электродвигателем
Карбоновый велосипед CHARGE с электродвигателем

Исполнительный директор ГК «Композитные решения» Алексей Заостровский выступил на конференции в рамках круглого стола «Государственная поддержка композитной отрасли для обеспечения конкурентоспособности российских производителей композитов, стимулирования импортозамещения и экспорта».

Он остановился на основных проблемах, с которыми сталкиваются развивающиеся компании в инновационной индустрии. Прежде всего это взаимодействие государственных предприятий с коммерческими, выход российских производителей на международные рынки, выполнение государственных заказов. В ряду неотложных задач, без решения которых сложно ожидать активного развития отрасли, Алексей Заостровский назвал создание единой системы сертификации, формирование системы подготовки квалифицированных кадров и совершенствование технологической базы производств.

В качестве комплексного решения этих проблем было предложено создание научно-инжинирингового центра композитных технологий (НИЦ-КТ), который стал бы единой площадкой для размещения технологической базы, обучения студентов и аспирантов, сертификации, разработки методов обработки изделий из ПКМ.

Санкт-Петербург с момента своего основания был и остается российской столицей судостроения, поэтому одной из ключевых тем конференции стало применение композитных материалов в судостроении и ОПК, которому была посвящена специальная сессия.

На этой сессии представители крупнейших судостроительных и оборонных предприятий Санкт-Петербурга и России обсуждали проблемы создания актуальной технической и технологической площадки для изготовления изделий из ПКМ, мировую практику применения композитов в ОПК и судостроении, а также трансфер технологий разработки, производства и внедрения ПКМ в вышеупомянутые отрасли.

Неотложной задачей развития композитной отрасли является создание единой системы сертификации подготовки кадров, совершенствование технологий производства

Одним из нововведений в этом году стала организация презентационных сессий, на которых практики – инженеры и технические специалисты – наглядно демонстрировали примеры реализации идей теоретиков: ученых и разработчиков. Модератором одной из таких сессий выступила Мария Савостьянова, генеральный директор входящей в состав ГК «Композитные решения» компании «Карбон Студио». Темой мероприятия стало «Внедрение современных технологий в композитной отрасли на примере реализованных проектов», и на нем были представлены последние достижения российских производителей в сфере использования ПКМ в автомобильной промышленности, мотоспорте и велоспорте, создании предметов интерьера и декорировании.

Новый формат нынешней конференции проявился не только в расширении деловой программы и состава участников, но и в открытии выставочной экспозиции, на которой были представлены современные изделия из композитных материалов, оборудование для их изготовления, а также передовые технологии переработки ПКМ.

Группа компаний «Композитные решения» приняла активное участие в выставочной части конференции и представила вниманию посетителей и участников собственную линейку оборудования для нужд малого, среднего и крупного бизнеса в сфере композитов – в частности, мобильные станции для вакуумных процессов формования CompositeVac (Россия).

Конструкторский отдел ГК «КР» проектирует и реализует оборудование CompositeVac в рамках политики импортозамещения. Производство находится в Санкт-Петербурге, отвечает всем отечественным и международным требованиям, предъявляемым к технологиям подобного класса. Для демонстрации мощности оборудования всем посетителям выставки была представлена технология вакуумной инфузии от квалифицированных технических специалистов.

Кроме того, ГК «Композитные решения» предложила комплексное решение для серийного производства: передовую технологию создания многоразового силиконового вакуумного мешка. Это новое слово в производстве изделий из композитных материалов с применением оборудования для дозировки и нанесения силикона SilCon III.

Мобильная станция для вакуумных процессов формования CompositeVac (Россия)
Мобильная станция для вакуумных процессов формования CompositeVac (Россия)

Оборудование SilCon III идеально подходит для нанесения силикона платинового отверждения. Возможна плавная (бесступенчатая) регулировка подачи материала с помощью моноблочного резервуара. Пистолет-распылитель универсален, обладает высокой гибкостью и имеет вращающиеся быстросъемные соединения. При необходимости быстрой рециркуляции двух линий жидкости обеспечивается безотходная работа без образования воздушных пузырей на всех уровнях (запуск, наполнение, замена материала).

Среди посетителей выставки были и те, кто делает только первые шаги в композитной индустрии, поэтому специалисты ГК «Композитные решения» продемонстрировали на экспозиции изделия, представляющие интерес для людей, далеких от наукоемких и высокотехнологичных отраслей производства, в частности интерьеры, изготовленные на собственном производственном участке с применением высокотехнологичных композитных мате риа лов.

Новый формат ежегодной конференции Группы компаний «Композитные решения» подтвердил свою эффективность. Именно вовлечение большего числа специалистов из разных сфер, объединенных одной целью – развитием композитной отрасли в России, – может привести к конструктивному диалогу, поиску реальных решений и, главное, их воплощению на практике.

Основная задача устроителей конференции – добиться того, чтобы Санкт-Петербург стал флагманом по внедрению композитных материалов в сектор судостроения и другие отрасли. Этому должно способствовать в том числе и мероприятие по продвижению передовых идей и практик, включающее в себя как деловую площадку для решения политических вопросов, так и выставочную экспозицию, демонстрирующую технические решения.

Ксения Пантелеймонова

В печатной версии название статьи – “От идеи до практики” (Журнал “Промышленно-строительное обозрение”, № 172, декабрь, 2016 год).

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