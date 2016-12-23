Инженерная логика уходит в цифру: об автоматизации производства

К сожалению, еще встречаются предприятия, которые проводят конструкторскую подготовку производства «на бумаге», однако рост рынка, связанный с переходом от бумажного к цифровому конструированию, давно завершен, – уверен генеральный директор PTC Россия и СНГ Андрей Шолохов. – На рынке «тяжелых» или параметрических САПР отсутствуют отечественные поставщики. Он поделен между основными западными игроками, и обновление инструментов, если оно происходит, связано не с техническими характеристиками систем проектирования. В лучшем случае смена поставщика САПР осуществляется в процессе реализации комплексного проекта по автоматизации как конструкторской, так и технологической подготовки производства, в худшем – в соответствии с предпочтениями руководства компа ний».

Малые же и средние машиностроительные предприятия, по мнению Андрея Шолохова, предпочитают выбирать инструменты САПР в соответствии со знаниями и возможностями работающих у них конструкторов, а не исходя из задач, которые необходимо решать бизнесу.

У нас наблюдается инертный спрос на новые технологии, и это является сдерживающим фактором для развития рынка. Инновации зачастую внедряются только тогда, когда без них невозможно дальнейшее развитие предприятия, – поясняет технический директор Autodesk в России и СНГ Петр Манин. – Многие компании предпочитают не менять устоявшиеся подходы к работе. Надо понимать, что переход на новые технологии – это не только внедрение нового ПО, но и изучение отличий старых методов взаимодействия от совершенно новых. Например, мы в Autodesk, говоря о BIM, регулярно напоминаем о том, что это новый процесс, требующий изменений от всех его участников. ПО – это всего лишь 20% успеха внедрения всей технологии информационного моделирования. Если предприятия будут это понимать и внедрять таким образом новые технологии, это повлияет на развитие всего рынка САПР».

Борьба за существование

Между тем говорить о том, что Россия идет своим собственным путем и именно это является причиной некоторого отставания, тоже не приходится. Импортозамещение, конечно, должно развиваться и в сегменте САПР, однако пока существенных достижений эксперты не видят.

К примеру, в Реестр отечественного ПО внесены САПР-решения российских разработчиков. Максим Егоров, генеральный директор «Нанософт», чьи решения есть в реестре, в рамках выступления на конференции «САПР-ПЕТЕРБУРГ 2016» рассказал о закупках компаниями «Русал», РЖД решений «Наносфот» на 100 и более рабочих мест.

Хотя более показательным событием на рынке отечественного программного обеспечения, пожалуй, является упомянутый Максимом Егоровым запрос депутата Людмилы Боковой на проверку 46 тендеров по закупке иностранного ПО госучреждениями и ведомствами. Правда, речь в тендерах идет не только о САПР, но тенденция очевидна: пока российские разработчики борются за клиента прежде всего на административном уровне.

«В России до недавнего времени основной акцент делался не на разработку собственных решений, а на использование ресурсов и покупку инноваций за рубежом. Таким образом, любые инновации к нам приходят с некоторым опозданием, – объясняет ситуацию Петр Ма нин. – Конечно, сейчас предпринимаются шаги в сторону отечественных решений. Тем не менее надо понимать, что воспользоваться ими можно будет не скоро. САПР – система высокого уровня, разработка которой длится не один год. Недостаточно просто придумать САПР, должно пройти время, прежде чем она будет полностью адаптирована. Для этого в том числе нужно, чтобы ее протестировали тысячи пользователей. Поэтому, с одной стороны, развитие российской САПР – это хорошо, но с другой – нельзя ожидать, что через год она заменит все остальные решения».

Кроме того, будущее отечественного рынка САПР некоторые эксперты видят не в закрытии территорий, а, наоборот, в выходе на зарубежные рынки. «Драйвером для российского рынка сегодня является экспорт услуг проектирования, – убежден Петр Манин. – У нас есть традиционные сферы, в которых мы проектируем для зарубежных рынков, – например, авиационная или военная промышленность. Но в сфере гражданского проектирования – причем речь идет не только о строительной отрасли, но и о машиностроении – таких тенденций до сих пор не было. Разумеется, выход на международный рынок требует развития имеющихся у компании ресурсов и внедрения передовых технологий для поддержания конкурентоспособности. Однако успешные примеры уже есть. Например, некоторые российские строительные фирмы экспортируют BIM-услуги в другие страны. Ряд отечественных компаний регулярно участвует в международных проектах».

Проторенной тропинкой

Так что пока тренды российского рынка САПР повторяют как зарубежные, так и тенденции ИТ-отрасли в целом. «САПР сегодня становится не просто средством автоматизированного черчения и моделирования. Это способ автоматизации логики и мысли инженеров и конструкторов. В некоторых случаях САПР начинает заменять человеческий ресурс, позволяя повысить эффективность работы и сократить финансовые затраты. Это делает ее неотъемлемой частью оптимизации бизнес-процессов организаций», – объясняет Петр Манин.

Также два заметных тренда – это потребность в интер-операбельности и переход к облачным решениям. Первая обусловлена тем, что сегодня, как считает Петр Манин, перед предприятиями стоят задачи по ускоренному выводу на рынок новых товаров высокого качества, повышению эффективности и снижению потребительских издержек. «При этом многие компании используют решения разных производителей САПР как внутри предприятия, так и при работе с партнерами и поставщиками. Вопрос взаимодействия этих решений является одним из ключевых для пользователей САПР», – уверен Манин.

Отражением этого тренда, в частности, является подписание соглашений о совместимости решений между Autodesk и рядом компаний, включая Siemens, Trimble и Bentley. Цель этого соглашения – оптимизировать использование данных и сокращение расходов при применении различных САПР в промышленных и строительных организациях.

Что касается облачных решений, то внимание к ним вполне объяснимо. Цифровые модели становятся все более детализированными, локальное оборудование, даже самое современное, уже не справляется с такими объ-емами. Облачные решения в этом случае выступают спасителями компаний независимо от их размера. Поэтому ведущие разработчики САПР и идут по пути развития облачных продуктов.

BIM на грани

Весьма много внимания сейчас уделяется информационному моделированию зданий и сооружений как сегменту САПР-рынка. BIM в России сейчас развивается очень активно, в том числе с помощью регулятора.