Инженерная логика уходит в цифру: об автоматизации производства

Драйвером роста российского рынка САПР должны стать BIM-технологии и услуги проектирования на экспорт.
Однако пока отечественным предприятиям не хватает денег на инновации, а многие инженеры до сих пор предпочитают чертить на бумаге. Пока эти барьеры не будут преодолены, существенного прорыва на рынке САПР не произойдет.
Сдерживающая инертность
Автоматизация, казалось бы, прочно вошла в жизнь предприятий на всех уровнях. Однако, как показывает практика, в сегменте систем автоматизированного проектирования в России пока все далеко не так гладко, как, к примеру, с ERP или CRM. И первая проблема – инерт-ность отечественного рынка.
К сожалению, еще встречаются предприятия, которые проводят конструкторскую подготовку производства «на бумаге», однако рост рынка, связанный с переходом от бумажного к цифровому конструированию, давно завершен, – уверен генеральный директор PTC Россия и СНГ Андрей Шолохов. – На рынке «тяжелых» или параметрических САПР отсутствуют отечественные поставщики. Он поделен между основными западными игроками, и обновление инструментов, если оно происходит, связано не с техническими характеристиками систем проектирования. В лучшем случае смена поставщика САПР осуществляется в процессе реализации комплексного проекта по автоматизации как конструкторской, так и технологической подготовки производства, в худшем – в соответствии с предпочтениями руководства компа ний».
Малые же и средние машиностроительные предприятия, по мнению Андрея Шолохова, предпочитают выбирать инструменты САПР в соответствии со знаниями и возможностями работающих у них конструкторов, а не исходя из задач, которые необходимо решать бизнесу.
У нас наблюдается инертный спрос на новые технологии, и это является сдерживающим фактором для развития рынка. Инновации зачастую внедряются только тогда, когда без них невозможно дальнейшее развитие предприятия, – поясняет технический директор Autodesk в России и СНГ Петр Манин. – Многие компании предпочитают не менять устоявшиеся подходы к работе. Надо понимать, что переход на новые технологии – это не только внедрение нового ПО, но и изучение отличий старых методов взаимодействия от совершенно новых. Например, мы в Autodesk, говоря о BIM, регулярно напоминаем о том, что это новый процесс, требующий изменений от всех его участников. ПО – это всего лишь 20% успеха внедрения всей технологии информационного моделирования. Если предприятия будут это понимать и внедрять таким образом новые технологии, это повлияет на развитие всего рынка САПР».
Борьба за существование
Между тем говорить о том, что Россия идет своим собственным путем и именно это является причиной некоторого отставания, тоже не приходится. Импортозамещение, конечно, должно развиваться и в сегменте САПР, однако пока существенных достижений эксперты не видят.
К примеру, в Реестр отечественного ПО внесены САПР-решения российских разработчиков. Максим Егоров, генеральный директор «Нанософт», чьи решения есть в реестре, в рамках выступления на конференции «САПР-ПЕТЕРБУРГ 2016» рассказал о закупках компаниями «Русал», РЖД решений «Наносфот» на 100 и более рабочих мест.
Хотя более показательным событием на рынке отечественного программного обеспечения, пожалуй, является упомянутый Максимом Егоровым запрос депутата Людмилы Боковой на проверку 46 тендеров по закупке иностранного ПО госучреждениями и ведомствами. Правда, речь в тендерах идет не только о САПР, но тенденция очевидна: пока российские разработчики борются за клиента прежде всего на административном уровне.
«В России до недавнего времени основной акцент делался не на разработку собственных решений, а на использование ресурсов и покупку инноваций за рубежом. Таким образом, любые инновации к нам приходят с некоторым опозданием, – объясняет ситуацию Петр Ма нин. – Конечно, сейчас предпринимаются шаги в сторону отечественных решений. Тем не менее надо понимать, что воспользоваться ими можно будет не скоро. САПР – система высокого уровня, разработка которой длится не один год. Недостаточно просто придумать САПР, должно пройти время, прежде чем она будет полностью адаптирована. Для этого в том числе нужно, чтобы ее протестировали тысячи пользователей. Поэтому, с одной стороны, развитие российской САПР – это хорошо, но с другой – нельзя ожидать, что через год она заменит все остальные решения».
Кроме того, будущее отечественного рынка САПР некоторые эксперты видят не в закрытии территорий, а, наоборот, в выходе на зарубежные рынки. «Драйвером для российского рынка сегодня является экспорт услуг проектирования, – убежден Петр Манин. – У нас есть традиционные сферы, в которых мы проектируем для зарубежных рынков, – например, авиационная или военная промышленность. Но в сфере гражданского проектирования – причем речь идет не только о строительной отрасли, но и о машиностроении – таких тенденций до сих пор не было. Разумеется, выход на международный рынок требует развития имеющихся у компании ресурсов и внедрения передовых технологий для поддержания конкурентоспособности. Однако успешные примеры уже есть. Например, некоторые российские строительные фирмы экспортируют BIM-услуги в другие страны. Ряд отечественных компаний регулярно участвует в международных проектах».
Проторенной тропинкой
Так что пока тренды российского рынка САПР повторяют как зарубежные, так и тенденции ИТ-отрасли в целом. «САПР сегодня становится не просто средством автоматизированного черчения и моделирования. Это способ автоматизации логики и мысли инженеров и конструкторов. В некоторых случаях САПР начинает заменять человеческий ресурс, позволяя повысить эффективность работы и сократить финансовые затраты. Это делает ее неотъемлемой частью оптимизации бизнес-процессов организаций», – объясняет Петр Манин.
Также два заметных тренда – это потребность в интер-операбельности и переход к облачным решениям. Первая обусловлена тем, что сегодня, как считает Петр Манин, перед предприятиями стоят задачи по ускоренному выводу на рынок новых товаров высокого качества, повышению эффективности и снижению потребительских издержек. «При этом многие компании используют решения разных производителей САПР как внутри предприятия, так и при работе с партнерами и поставщиками. Вопрос взаимодействия этих решений является одним из ключевых для пользователей САПР», – уверен Манин.
Отражением этого тренда, в частности, является подписание соглашений о совместимости решений между Autodesk и рядом компаний, включая Siemens, Trimble и Bentley. Цель этого соглашения – оптимизировать использование данных и сокращение расходов при применении различных САПР в промышленных и строительных организациях.
Что касается облачных решений, то внимание к ним вполне объяснимо. Цифровые модели становятся все более детализированными, локальное оборудование, даже самое современное, уже не справляется с такими объ-емами. Облачные решения в этом случае выступают спасителями компаний независимо от их размера. Поэтому ведущие разработчики САПР и идут по пути развития облачных продуктов.
BIM на грани
Весьма много внимания сейчас уделяется информационному моделированию зданий и сооружений как сегменту САПР-рынка. BIM в России сейчас развивается очень активно, в том числе с помощью регулятора.
В области ПГС самым важным сегодня на рынке САПР является подготовка перехода отрасли на BIM. Важность определена правительственной программой по-этапного внедрения BIM на 2015–2017 годы в госзаказ. Минстрой РФ ведет работу по изменению комплекса юридических и технических нормативных актов с целью обеспечения законного статуса технологии информационного моделирования зданий и сооружений, – рассказывает заместитель генерального директора компании ПСС Борис Воробьев. – Переход на эту технологию охватывает все этапы жизненного цикла объектов строительства: концепция – проект – строительство – эксплуатация, обеспечит жесткий контроль государства за соблюдением расходов в пределах сметных параметров».
Однако, даже несмотря на помощь регулятора, в сегменте BIM также есть множество проблем. Первая – отсутствие отечественных решений. Впрочем, и особого выбора в иностранном программном обеспечении, по мнению экспертов, тоже нет.
«Сейчас только некоторые программы обеспечивают технологию BIM, в основном иностранного происхождения: Autodesk по всем разделам проекта, Graphisoft – архитектура, Allplan – по всем разделам, AECosimBentley – по всем разделам, Tekla и SOFiSTiK – конструкции и т. д. Из отечественных пока подходит Renga – и только для архитектуры, – описывает Борис Воробьев ситуацию с BIM-софтом. – В сфере чисто промышленных объектов с высокой значимостью раздела сложного технологического оборудования распространены иностранные комплексы AVEVA, Intergraph, Bentley PS и отечественный Model Studio CS».
По оценкам игроков рынка, регионы РФ от Москвы и Петербурга по уровню использования BIM отстают в среднем на четыре-пять лет. И если в обеих столицах BIM используют на разных этапах жизненного цикла зданий и сооружений ряд проектных, строительных и девелоперских компаний, то в регионах такие проекты единичны, да и применяется BIM преимущественно лишь на этапе проектирования, что существенно сокращает его пользу.
В России не все понимают преимущества информационного моделирования зданий, и многие заказчики стараются максимально сократить расходы на выполнение проекта. По этой причине разработчики начинают экономить на программном обеспечении и зачастую прибегают к пиратству, что может привести к непоправимым последствиям в работе над проектом, а также препятствует развитию применяемых на рынке технологий» – это и есть еще одна важная проблема, уверен технический директор Tekla Structures, Trimble Solutions Россия Сергей Грабин.
Печально, но даже в этой столь поддерживаемой регулятором отрасли многие проектировщики продолжают работать с данными в старом формате, то есть с чертежами. Сергей Грабин уверен, что изменения произойдут лишь через пять лет: «Пока не сформировано понимание того, что стоит за инженерными данными (расчеты, данные для производства или для проведения работ на стройплощадке, информация об архитектуре, конструкциях, инженерных системах), САПР в строительстве не сможет эффективно развиваться. Ведь за считаные минуты информационная модель здания может вывести данные об объекте, необходимые для каждого участника рабочей команды проекта. Или даже информацию для подготовки документов для банка с целью получения финансирования или же для госэкспертизы. Поэтому нужны новые наработки в САПР, не связанные с чертежами».
Борис Воробьев считает, что существенная помеха для развития рынка кроется в дефиците финансовых ресурсов. «Основной сдерживающий фактор – низкая платежеспособность потребителей и нежелание инвестировать в развитие технологии, так как это требует приобретения нового компьютерного оборудования, обучения персонала, введения новых штатных единиц в компаниях. Однако проектные фирмы, которые вступают в кооперацию с западными партнерами, вынуждены подтягивать на новый уровень свои рабочие процессы и внедрять BIM. Некоторые крупные заказчики из энергетики и нефтегазовой отрасли сегодня требуют от проектировщиков наряду с обычным комплектом чертежей также и модели BIM».
САПР с искусственным интеллектом
Несмотря на большое количество сложностей, эксперты уверены, что рынок САПР в нашей стране будет развиваться, причем с каждым годом активнее, изменяясь и трансформируясь, подстраиваясь под требования пользователей.
«С каждым годом потребность в технологиях информационного моделирования, цифрового прототипирования и средств поддержки полного жизненного цикла будет расти, в то время как CAD-системы в их классическом понимании станут применяться все меньше, – прогнозирует Петр Манин. – Все больше развивается программирование в проектировании. Через пять лет проектировщики будут заниматься только теми вопросами, которые требуют принятия решений и творческого мышления. Все, что касается ежедневной рутинной работы, оставят для машинного интеллекта. Проектирование станет напоминать конструктор, в котором все возможные варианты проекта и его составляющие заранее известны. За проектировщиком останется выбор окончательного варианта, остальное будет отрабатываться автоматически. Нельзя сказать с уверенностью, что какие-либо направления совсем перестанут развиваться. Но очевидно: узких направлений в плане использования отдельных стадий жизненного цикла здания или продукта станет меньше. Все решения будут так или иначе направлены на полный жизненный цикл, включая эксплуатацию».
«САПР в строительстве, по нашим прогнозам, последует за рыночными тенденциями, в соответствии с которыми будет развиваться производство бетона и, возможно, станут более востребованными альтернативные технологии – например, композитные материалы, газобетонные блоки, ЛСК», – отмечает Сергей Грабин.
При этом конкуренция будет расти, хотя и с некоторыми оговорками. «Рост конкуренции на российском рынке САПР возможен лишь в случае ее увеличения между машиностроительными компаниями России, – резюмирует Андрей Шолохов. – Только предприятие, которое работает в условиях жесткой конкуренции на отечественном (а в идеале и на мировом) рынке, сможет правильно сформировать стратегию успешности своего продукта, а в связи с этим улучшить качество работы своих конструкторов и технологов, что повысит требования и к инструментам САПР».
Алена Журавлева
В печатной версии название статьи – “Инженерная логика уходит в цифру” (журнал “Промышленно-строительное обозрение”, № 172, декабрь, 2016 год.