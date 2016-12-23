Скользя по дну: о производстве стройматериалов в России

Индустрия стройматериалов находится в рецессии и продолжает демонстрировать отрицательную динамику. Аналитики и игроки рынка делают пессимистичные прогнозы и не надеются на скорое оздоровление отрасли.

Тренд задают основные

Показатели производства основных строительных материалов в 2016 году, как и в предыдущем, продолжили снижаться. Аналитики видят причину кризиса отрасли прежде всего в сокращении объемов строительства. Согласно статистике, индекс строительных работ упал на 4,4%, по вводу жилья – на 5,5%.

По данным «Союзцемента», за 10 месяцев 2016 года потребление основного стройматериала – цемента – в России сократилось на 11% – до 49,6 млн т, импорт упал на 34%, до 1,72 млн т, а экспорт – на 42%, до 880 000 т. При этом средняя стоимость тонны составила 4040 рублей и увеличилась на 2,6%.

Загрузка производственных мощностей, по расчетам экспертов, по итогам года составит примерно 53%, снизившись на 7%. По данным октябрьского отчета Минэкономразвития, индекс производства прочих неметаллических минеральных продуктов в сентябре снизился на 2,9%, за девять месяцев падение составило 7,9%.

Производство стройматериалов по группам товаров за январь – сентябрь 2016 года демонстрировало отрицательную динамику: выпуск цемента снизился на 10,9%, кирпича – на 24,4%, железобетонных конструкций – на 16,5%.

«Если рассматривать общероссийские показатели по основным стройматериалам, то во всех секторах в этом году наблюдалось падение показателей, – подтверждает исполнительный директор ООО «СМ Про» Евгений Высоцкий. – Заметный спад произошел в выпуске цемента и цементопотребляющих отраслях – в производстве бетона, растворов и ЖБИ. Анализ текущей ситуации говорит о том, что дна производители пока не достигли».

По мнению аналитиков, снижение показателей рынка промышленности стройматериалов ожидается и в 2017 году, в целом прогнозируется падение до 10%.

Эксперт подчеркивает, что глубина падения может отличаться: в одних подотраслях будет меньше, в других – чуть больше. «Например, если рассматривать нерудные материалы, то в этом году мы наблюдаем положительные результаты. Отчасти это вызвано импортозамещением вследствие введения лицензирования щебня (Постановление правительства РФ от 17 июня 2016 года № 556 «О лицензировании щебня, гравия, отсевов дробления, материалов из отсевов дробления и смесей, компонентами которых являются щебень, гравий и песок»)».

«Оценивая уровень потребления в этом секторе, следует учитывать, что инертные материалы можно складировать длительное время. Другими словами, не все, что произведено, поступает на стройплощадки и используется. Таким образом, в будущем наличие больших запасов может стать причиной более драматичного снижения производства», – считает Евгений Высоцкий.

По данным независимой инвестиционно-консалтинговой компании «СМ Про», производство нерудных материалов в январе – августе выросло на 16%. Одним из драйверов роста стало инфраструктурное строительство. Однако в будущем году аналитики прогнозируют снижение объемов выпуска продукции в этом секторе.

Производители еще одного индикативного материала – бетона – ситуацию в секторе оценивают отрицательно. В целом в стране производство товарного бетона за девять месяцев снизилось на 2% и составило 18,8 млн куб. м.

«Мы ориентируемся на данные, которые озвучили производители цемента. Они прогнозировали в этом году падение на 10–12%, – констатирует генеральный директор ООО «Проммонолит» Михаил Бизяев. – Снижение объемов выпуска бетона каждый игрок рынка оценивает исходя из ситуации на собственном производстве. Моя оценка также субъективна. Если рассматривать прошедшие девять месяцев, наши показатели производства соответствуют уровню 2010 года. Можно опять же сделать свои выводы относительно собственного предприятия, но очевидно, что падение приличное: по сравнению с прошлым годом около 30%. Но без оценки стоимостных показателей данные по объему не дают объективной картины. Если производители цемента сократили выпуск продукции, то часть потерь они компенсировали за счет цены. В этом году для нас, производителей бетона, поставщики трижды поднимали цену. А у бетонщиков, напротив, наблюдается динамика снижения цены при одновременно падающих объемах».

Не радует картина и в других секторах. Так, по данным аналитиков «СМ Про», за девять месяцев производство кирпича снизилось на 24,4%, в том числе керамического – на 18,6%, силикатного – на 36,2%. Производство керамической плитки за девять месяцев 2016 года сократилось на 8,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Падение отмечено и в секторе производства ЖБИ, где за девять месяцев объемы выпуска сократились на 16,5%.

Между тем, как сообщил технический директор ООО «Баумит» Александр Самойлов, ключевые игроки сектора производства сухих строительных смесей сохранили свои прежние позиции на рынке. Усиливают влияние на региональный рынок московские производители, которые либо доставляют продукцию в регион из Подмосковья, либо приобретают мощности здесь. Это касается высококачественных модифицированных смесей. Например, компания «Мапеи» приобрела производственные мощности объ­емом выпуска 50 000 т в год в Ленинградской области.

«Заявлять об однозначной положительной или негативной динамике нельзя. Показатели реализации материалов очень неравномерно ведут себя от месяца к месяцу, но в массе своей сильно ощутимой стагнации не замечено, есть даже прирост по некоторым группам продуктов. Так, благодаря программе капитального ремонта существенно возрос спрос на фасадные материалы для санации», – делает вывод Александр Самойлов.

Драма районного масштаба

В этом году в индустрии стройматериалов страны продолжилась тенденция вывода производственных мощностей. Остановлена работа нескольких предприятий, некоторые признаны банкротами – например, завод ЖБИ в Нижнем Тагиле – ООО «Производственная компания «Тагинвестстрой». Правда, одновременно в Ингушетии в конце сентября запущен завод мощностью 50 000 куб. м ЖБИ в год с объемом инвестиций 594 млн рублей.

Драматической считают ситуацию в строительной отрасли и разработчики ежемесячных отчетов Минэконом­развития. В сентябрьской редакции документа говорится: «Объем работ по виду деятельности «Строительство» сокращается уже четвертый месяц подряд (–9,7%, г/г в июне), причем сезонно сглаженный индекс показывает аналогичную динамику ускоряющегося спада. Рецессия в отрасли все так же обусловлена низким внутренним, внешним и инвестиционным спросом. В августе сезонно сглаженный индекс объема работ по виду деятельности «Строительство» вновь вернулся в отрицательную область».

Аналитики Минэкономразвития, однако, делают робкий прогноз, констатируя, что хотя ситуация в отрасли остается сложной, на фоне некоторого улучшения в промышленности можно предположить начало умеренного восстановления строительного сектора.

«Для каждого города и населенного пункта закрытие любого предприятия существенно сказывается как на жизни граждан, так и на работе органов власти, – справедливо замечает Евгений Высоцкий. – Нам систематически приходит информация о банкротствах в отрасли, об остановке работы предприятий в кирпичной промышленности, в секторе нерудных материалов. Прекращали работу и заводы по производству цемента. И, судя по тому, что некоторые из них вступили в фазу банкротства, проблемы начались гораздо раньше. К сожалению, процесс выбывания игроков пока не останавливается. Но наряду с этим радует, что открываются новые производства по добыче песка, выпуску сухих строительных смесей, кирпичные заводы. Иначе говоря, есть и движение вперед, поскольку реализуются проекты создания предприятий нового поколения».

Аналитики считают, что выживут, скорее всего, лишь крупные компании. Это утверждение хорошо иллюстрируется данными, предоставленными гигантом индустрии стройматериалов – «Группой ЛСР». Так, в третьем квартале объем реализованных производителями группы песка и гранитного щебня продолжал расти благодаря контрактам, связанным со строительством трасс М-11 и «Скандинавия».

Вырос объем реализации кирпича на фоне поставок на московский объект «ЗИЛАРТ». Также в третьем квартале положительная динамика наблюдалась и по объемам реализации газобетона. Однако без проблем не обходится и у крупных игроков. Из-за сокращения объема реализации новых строительных проектов в ЛСР упали объемы отгрузки товарного бетона и железобетонных изделий.

Неблагодарное дело

Удастся ли выравнять позиции на рынке строительных материалов, во многом зависит от стратегии развития отрасли. Минпромторг готовит масштабный документ, в котором планируется задать вектор развития промышленности в целом. Отдельной частью в стратегию войдет раздел, посвященный стройиндустрии.

«СМ Про» является разработчиком Стратегии развития промышленности строительных материалов на период до 2020 года и дальнейшую перспективу до 2030 года, – рассказывает Евгений Высоцкий. – Сейчас мы готовим проект основного мероприятия «Инновационное развитие промышленности строительных материалов». В ближайшее время планируется завершение работ. В рамках проекта мы анализируем предложения промышленных предприятий, профессиональных ассоциаций, региональных властей и на основе этого предлагаем механизмы, которые необходимы для поддержки отрасли».

Качество основополагающего для развития отрасли документа во многом зависит от уровня оценки ситуации. А с этим, по мнению практиков, не все благополучно. «Я наблюдаю за рынком Санкт-Петербурга с 2006 года. Собранные за 10 лет данные отражают тенденцию, – утверждает Михаил Бизяев. – На мой взгляд, никакой официальной статистики, на которую можно ссылаться при оценке объемов выпуска бетона, среднерыночной цены, не существует. Появляющиеся в некоторых источниках цифры о средней цене куба абсурдны».

По мнению специалиста, корректным анализ можно считать лишь в отдельных секторах промышленности стройматериалов. «Я доверяю производителям цемента. Это консолидированный рынок, что позволяет делать его объективную оценку, и, в свою очередь, это дает возможность анализировать и принимать решения. По прогнозам коллег-цементников падение в следующем году также составит не менее 10–12%. Но бетонный и цементный рынки имеют существенные отличия. В этих секторах – разные игроки, следовательно, разнятся проблемы, иначе решаются вопросы ценообразования. Скажем, в нашем регионе всего три цементных завода, а бетонных производств, не говоря о мобильных установках, в десятки раз больше. Получить и проверить информацию об объемах отгруженного цемента проще. Более того, существуют и данные перевозчиков, например РЖД, которые открыты для всех участников рынка. Получить же объективную информацию о производстве бетона очень сложно. В Санкт-Петербурге цена кубометра 25-го бетона может расходиться на 15–20%. Один производитель продает за 3000 рублей, другой – за 3500. Посчитать, какова доля того или иного бетона на рынке, трудно, а скорее, почти невозможно», – отмечает Михаил Бизяев.

Много лет наблюдающие за рынком строительных материалов аналитики компании «СМ Про» также говорят о негативном сценарии дальнейшего развития ситуации. «Хотелось бы сделать оптимистичный прогноз, но объективные, субъективные и косвенные данные этого не позволяют, – констатирует Евгений Высоцкий. – В целом в промышленности строительных материалов в следующем году мы ожидаем дальнейшее снижение показателей».

На местах специалисты также не видят причин надеяться на положительную динамику.

«Для оптимизма, скажем прямо, поводов нет, – резюмирует Михаил Бизяев. – Мы падаем три года подряд, и, думаю, нет оснований прогнозировать рост в ближайшем будущем, поскольку объективно нет экономических условий для оживления рынка. Если руководствоваться данными Росстата, то в январе – сентябре этого года падение объемов производства строительно-монтажных работ составило 4,5%, что в годовых показателях по всей России дает минус 15%. Это существенный спад. Проецируя на себя с поправкой, что Санкт-Петербург, как и Москва, находится в благоприятных по сравнению с другими регионами условиях, мы видим, что пока еще не легли на дно. Вопрос – как долго продлятся его поиски».