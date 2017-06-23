Шаги навстречу

Сотрудничество между предпринимателями Петербурга, Ленинградской области и Японии в последнее десятилетие развивается и укрепляется.

За это время в несколько раз увеличилось число предприятий с японским капиталом, которые разместили в регионе свои производства и представительства, – сегодня их 50.

В Петербурге хорошо известны «Тойота» и «Ниссан» – предприятия по выпуску автомобилей, завод по производству автокомпонентов ООО «Тойота Босёку», совместное предприятие по переработке стали двух международных компаний – российской «Северстали» и одной из крупнейших финансово-промышленных групп японии «мицуи» – АО «Северсталь СМЦ-Всеволожск», СП по выпуску электротехнической продукции – ООО «Силовые машины – Тошиба. Высоковольтные трансформаторы», которое также базируется в Ленинградской области, и многие другие.

Стабилизация политических отношений между Россией и Японией, безусловно, будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества в самых различных областях экономической деятельности. Известен план сотрудничества из восьми направлений, предложенный премьер-министром Японии Синдзо Абэ президенту России Владимиру Путину в мае 2016 года, а во время визита Путина в Японию в декабре подписаны 68 соглашений с общей суммой инвестиций с японской стороны около $2,5 млрд.

Содействовать развитию сотрудничества между предпринимателями двух стран призваны специальные некоммерческие институты, созданные японским правительством, – «Японский центр по развитию торгово-экономических связей», филиал которого действует в Петербурге с марта 2001 года, и Японская организация по развитию внешней торговли (ДЖЕТРО), офис которой открыт в 2007 году. Все мероприятия, семинары, стажировки и консультации проводятся на бесплатной основе.

«Наша задача – донести необходимую информацию до предпринимателей обеих стран, – говорит директор АНО «Японский центр в Санкт-Петербурге» Хитоси Мацубара. – В японии, особенно представители бизнеса старшего поколения, немного знают о россии и полагают, что здесь много рисков для предпринимательства. Сейчас, когда движение навстречу инициируется лидерами наших государств, некоторые пересматривают свою точку зрения и задумываются над тем, чтобы работать с российским бизнесом, а для этого и нужна объективная информация о возможностях, потенциале российского рынка, действующем законодательстве».

Вместе с тем, полагает Хитоси Мацубара, и для российского бизнеса важно понимать, как работают их потенциальные партнеры в Японии, какие методы управления дают результаты, какие технологии наиболее эффективны.

Для этого для россиян организуются стажировки в Японии, а в Японском центре, который действует в Петербурге, для предпринимателей Северо-Западного региона организованы курсы и семинары по обучению современным методам управления. В прошедшем году Центр провел 16 мероприятий, в которых приняли участие предприниматели не только Петербурга, но и Петрозаводска, Калининграда, Архангельска.

«Мы проводим семинары, приглашая из Японии ученых и специалистов, – рассказывает Хитоси Мацубара. – В частности, большой популярностью пользуются лекции и семинары по вопросам применения теории «кайдзен», то есть непрерывного совершенствования, принятой в практике концерна TOYOTA. В этом году семинары на эту тему были проведены совместно с разными экономическими вузами Петербурга, Торгово-промышленной палатой и другими экономическими сообществами города. Думаю, российские топ-менеджеры попробуют применять новые подходы в своей управленческой деятельности».

Весьма продуктивна для тех предпринимателей России и Японии, которые хотели бы установить контакты, по мнению Хитоси Мацубара, такая форма взаимодействия, как бизнес-матчинги. Успешным примером стало открытие на Невском проспекте японской чайной Fukujuen.

«Мы концентрируемся в секторе среднего и малого бизнеса. И стремимся донести до наших предпринимателей, что Россия богата не только сырьевыми ресурсами, здесь много других возможностей», – подчеркивает господин Мацубара.

Эффективным посредником между предпринимателями Петербурга, Ленинградской области и Японией стало представительство ДЖЕТРО. Напомним: JETRO – это госструктура, созданная в 1958 году при министерстве экономики, торговли и промышленности Японии, а петербургский офис в этом году отмечает первое десятилетие работы в Северной столице.

«Наша цель – содействие прямым иностранным инвестициям в экономику Японии, развитие экспорта продуктов лесной, сельскохозяйственной и пищевой промышленности, поддержка зарубежного бизнеса японских компаний и стимулирование торговли между нашими странами, – рассказывает глава представительства ДЖЕТРО в Петербурге Тахакиро Миягава. – За десять лет много было сделано для укрепления и развития связей между российским и японским бизнесом, продвижения и поддержки предприятий с японским капиталом, которые работают в регионе. В японском бизнес-клубе, созданном в 2009 году, секретарем которого стала ДЖЕТРО, уже состоят 50 компаний, это в несколько раз больше, чем было 10 лет назад».

Расширению локализации автопредприятий “Тойота” и “Ниссан”, расположенных в регионе, препятствует то, что российские компании не всегда способны обеспечить качество изделий и элементов, соответствующее требованиям стандартов японских концернов

О том, что сегодня предприниматели Японии настроены на сотрудничество, говорят и результаты исследования деятельности компаний, работающих на российском рынке, проведенного специалистами ДЖЕТРО в 2016 году.

«Исследование показало: интерес к российскому рынку не только сохраняется, но и постепенно растет, – говорит Тахакиро Миягава, – более 50% опрошенных нами японских компаний намерены расширять бизнес в России. Кроме того, впервые за последние четыре года на предприятиях с японским капиталом ожидают прибыли более 60% топ-менеджеров. Еще такая деталь: более 60% японских компаний выразили заинтересованность в участии хотя бы в одном из пунктов плана российско-японского сотрудничества, предложенного премьер-министром Синдзо Абэ».

ДЖЕТРО намерена сосредоточиться на двух из восьми направлений плана господина Абэ: в сфере среднего и малого предпринимательства, в диверсификации российской промышленности и повышения ее производитель ности. «Одно из направлений, интересное для японской стороны, – станкостроение, – считает Тахакиро Миягава. – Известно, что сейчас в России государством активно стимулируется импортозамещение. Чтобы выпускать конкурентоспособную продукцию, необходимо обновлять оборудование, вести технологическое перевооружение. И по такому пути идут многие российские компании. Например, в Ульяновске с участием японского концерна MORI SEIKI началось производство станков. Открыто совместное с концерном OKUMA предприятие в Екатеринбурге. Петербург – российский центр судостроения. Трансфер японских технологий в эту отрасль, в обновление ее машиностроительной базы был бы, как мне кажется, весьма полезен. И мы готовы предоставить любую информацию для партнеров с обеих сторон, чтобы сотрудничество развивалось в этом секторе индустрии».

Между тем продвижению бизнеса с обеих сторон пока препятствуют и бюрократические барьеры, и недостаток информации. «Бюрократии и с той и с другой стороны хватает, – говорит Хитоси Мацубара. – но при большом желании понимать позиции друг друга, настойчивости все их вполне можно преодолеть. И нужно набраться терпения, нельзя ожидать скорого решения об инвестициях, а для начала активно развивать внешнюю торговлю. Кроме того, надо понимать: японцы ведут дело основательно и никогда не принимают решения спонтанно. анализируют все возможные варианты предстоящих контрактов, договоров, инвестиционных соглашений, тщательно изучают возможные риски для бизнеса».

Как показало исследование ДЖЕТРО, японские компании ощущают признаки стабилизации российского рынка, но при этом скептически относятся к вероятности его быстрого восстановления. На инертность основных рынков продаж, спад потребления указывают 64,6% топ-менеджеров. Рисками для бизнеса называют и проблемы финансово-валютного регулирования, указывая на нестабильность национальной валюты, колебание курса по отношению к доллару, евро и иене.

Опрошенными представителями японского бизнеса по-прежнему отмечается сложность таможенных процедур при осуществлении внешнеторговых операций. Вместе с тем по сравнению с прошлым годом число респондентов, указывающих на эти трудности, уменьшилось.

«Скажем, расширению локализации автопредприятий «Тойота» и «ниссан», расположенных в регионе, препятствует то, что российские компании не всегда способны обеспечить качество изделий и элементов, соответствующее требованиям стандартов японских концернов. кроме того, не все справляются со сроками поставок, что при масштабах выпускаемой продукции недопустимо, – комментирует Хитоси Мацубара. – Сейчас наше правительство отобрало более 10 российских предприятий для того, чтобы направить туда японских специалистов, которые внесут свои рекомендации по улучшению производства. к тому же на стажировку в японию планируется отправить руководителей более 20 российских компаний, что составит примерно 100 человек».

«Это говорит о том, насколько важно сотрудничество в области модернизации предприятий, привлечение к взаимодействию малого и среднего бизнеса обеих стран, который мог бы участвовать в этих процессах, – считает Тахакиро Миягава. – С декабря прошлого года мы запустили специальную программу по продвижению японского бизнеса на российский рынок. Наши эксперты, имеющие опыт работы с Россией, оказывают помощь в формировании бизнес-планов, предусматривающих весь путь от выхода на российский рынок до заключения контрактов. В течение нескольких лет мы предполагаем оказать содействие 150 японским компаниям среднего и малого бизнеса, которые намерены выйти на российский рынок. Это вполне реальный план: в Японии располагаются 45 наших отделений. Так что возможности найти партнеров в разных направлениях деятельности у нас есть», – заключает господин Миягава.

В развитии сотрудничества, безусловно, заинтересовано и петербургское бизнес-сообщество. «Международная кооперация в различных областях промышленной индустрии способствует росту деловой активности партнеров, открывает новые возможности для трансфера технологий, взаимопроникновения управленческих идей, – убежден президент некоммерческого партнерства «Союз литейщиков Санкт-Петербурга», представитель ТПП и СПП СПб Владимир Евсеев. – Мы готовы оказывать содействие японским коллегам в этих вопросах, организовать встречи и консультации по любым проблемам взаимодействия с нашими предприятиями, кластерами, объединениями».

Японские эксперты тоже считают, что у союза бизнесменов Петербурга, Ленинградской области и Японии хорошие перспективы. «Сегодня политическая ситуация стабильна, лидеры наших стан проявляют огромное стремление к укреплению взаимоотношений, и по сравнению с прошлыми годами улучшается состояние экономики России и Северо-Запада, поэтому японский бизнес настроен на расширение сотрудничества в самых различных сферах, не только в промышленной индустрии. Более того, уверен, что оно будет развиваться и укрепляться», – прогнозирует Хитоси Мацубара.

Тахакиро Миягава полностью согласен с выводами коллеги и подчеркивает, что японским партнерам пока не хватает информации о российском рынке. И ДЖЕТРО намерена восполнить этот пробел в полной мере.

Господин Миягава напомнил, что в этом году Япония – страна-партнер крупнейшей в России промышленной выставки ИННОПРОМ, которая традиционно проходит в Екатеринбурге. «На этом промышленном форуме будет проявлен большой интерес к отрасли станкостроения. Мы приглашаем петербургских бизнесменов посетить японский павильон, где будут представлены экспозиции японских индустриальных и IT-компаний».

Роза Михайлова