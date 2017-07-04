Когда цена главнее качества

Ценовая конкуренция берет верх на строительном рынке. Застройщики экономят на материалах и конструкциях, производители в ущерб качеству снижают себестоимость продукции. Как следствие, налицо утрата понятия качества как главного условия в конкурентной борьбе.

Раздвоение производителя

Производители строительных материалов нашего региона чрезвычайно озабочены тем, что цена главенствует над качеством, и намерены противостоять подобным тенденциям на рынке. Как отмечалось на конференции «Защита интересов потребителей и пути формирования цивилизованного строительного рынка», организованной Ассоциацией «Бетон Северо-Запад», рынок стройматериалов поделился на производителей добросовестных и недобросовестных.

Понятия, конечно, условные, но тренд этот прослеживается абсолютно отчетливо: производители, которые выпускают продукцию в соответствии с отраслевыми стандартами, пока проигрывают. «Добросовестные предприятия, вкладываясь в системы качества, многоступенчатую оценку продукции при добыче и отгрузке материала, в новые технологии, в обучение персонала, естественно, несут крупные траты. Недобросовестные – снижают себестоимость. Происходит расслоение рынка, конкуренция базируется не на качестве, достижениях, а на цене, что загоняет всех производителей в тупик», – убежден руководитель группы маркетинга, планирования и отчетности «ЛСР. Базовые материалы – Северо-Запад» Сергей Рылин.

Особенно остро эти тенденции проявляются в производстве и потреблении самых востребованных стройматериалов – бетона и изделий из него. Очевидно, отрасль с госрегулированием ее деятельности одновременно двумя ведомствами – Минпромторгом и Минстроем – стала «дитем без глаза». Так, например, на очередном заседании экспертной группы Технического совета по развитию промышленности стройматериалов и строительных конструкций при Минпромторге, состоявшемся в марте, констатировалось: в стране не существует структуры, где сосредоточена достоверная информация о количественном составе предприятий – участников рынка стройматериалов. Нет достоверных сведений о производственных и технологических возможностях промышленной базы индустрии по выпуску качественной и инновационной продукции.

В Минпромторге в скором времени намерены создать интерактивную базу промышленности стройматериалов РФ. Об этом сообщил главный специалист отдела развития промышленных предприятий и ОПК комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга Сергей Глазов и порекомендовал руководителям региональных компаний присоединиться к инициативе ведомства.

Проблема с качеством стройматериалов, с точки зрения производителей, порождена, во-первых, стремлением застройщиков экономить на материалах и конструкциях, во-вторых, ростом числа подрядных фирм-однодневок. «Качественные стройматериалы нужны компаниям с именем, брендами, репутацией. А таких не так уж много, – комментирует юрист Владимир Малашин. – Сейчас на рынке в фаворе фирмы- «одностройки», и это стало возможным: все стремятся сокращать расходы, а выигрывают те, кто готов демпинговать».

На спрос есть предложение

Когда формируется спрос на дешевые материалы и технологии, находятся производители, готовые его поддержать. Кроме того, по мнению главного технолога компании «ЛИДЕР Пром» Ольги Красавцевой, отмена лицензирования и госконтроля над деятельностью отрасли открыли путь на рынок производителям, для которых репутация, забота о качестве продукции отошли на второй план.

В этом числе предприятия с низкой материальной базой, неотработанными технологиями производства, недостаточным числом квалифицированного персонала, однако с огромным желанием получить максимальную выгоду при минимальных вложениях.

«Недобросовестных производителей ЖБИ, например, не беспокоит, что отклонения от технологий производства, несоблюдение проектных требований, применение бетонов с низкими показателями по прочности, морозостойкости, водонепроницаемости ухудшают эксплуатационные характеристики изделий, могут повлечь в дальнейшем аварийные ситуации и разрушения. Но именно такой подход позволяет выпускать продукцию с низкой себестоимостью и, как следствие, предлагать низкую цену, а по сути, демпинговать», – подчеркивает Ольга Красавцева.

Качество сырья еще одна проблема, с которой сталкиваются производители. Запыленность, содержание глин и примесей, превышающее все допустимые нормы и значения, поставляемого с карьеров Ленобласти песка стали привычным явлением. А это тоже ведет к снижению показателей прочности и морозостойкости бетона.

Нестабильность качества инертных материалов, которые применяются в производстве бетонных изделий, используемых, например, в благоустройстве, в их числе тротуарные плиты и бордюрный камень, также становится следствием быстрого их износа, считает Сергей Рылин.

«В нашей практике испытаний тротуарной плитки и бордюрного камня примерно 70% этих изделий не соответствовали нормативным требованиям по морозостойкости. А полное соблюдение требований к процедурам приемо-сдаточных и периодических испытаний вибропрессованных изделий мы наблюдали лишь на АО «Экспериментальный завод», – комментирует руководитель Испытательного центра компании «Глобал ЭМ» Анна Миронова. – При том что есть ГОСТ на эти материалы, производители работают по ТУ и потребитель это принимает. В соответствии с требованиями РМД Санкт-Петербурга тротуарный камень классов В1 и В2 должен эксплуатироваться на городских и пешеходных улицах и дорогах, а также остановках со средней интенсивностью движения. но требования по морозостойкости, как к дорожным бетонам, к ним не предъявляются. Якобы в этих местах не предполагается применение антиобледенителей. Конечно, материал такого класса при эксплуатации никаких морозов не выдержит».

Не лучше обстоят дела и с поставками цемента. «Искусственный дефицит этого материала вынуждает производителей использовать цемент разных поставщиков, а специалистам известно: из разносортного сырья качественный продукт получить невозможно», – напоминает Ольга Красавцева.

По ее словам, поставки клинкера на предприятия идут через многочисленных посредников, с перевалок, элеваторов, где образуется «коктейль» из разносортного цемента, который отличается химическим и минералогическим составом, темпами набора прочности, сроками схватывания.

Ценовая конкуренция без удержу

Между тем специалисты признают, что в нашем регионе сегодня наблюдается самый низкий в стране показатель потребления цемента в производстве бетона и ЖБИ, что компенсируется продуктами строительной химии. Но и здесь производители экономят, выбирая дешевые добавки, как правило, сульфанат, который в ходу с 30-х годов прошлого века. У этого компонента есть известные минусы – низкая ранняя прочность, большое количество воздуха в бетонной смеси, плохая сохраняемость. Что, безусловно, отражается на качестве поверхности, чревато потерей прочности конструкции.

Устранение дефектов, обнаруженных по окончании монолитных работ, по оценке экспертов, обходится примерно в 10 % от их общей стоимости

Болезнью экономии и снижения качества продукции заражены и производители добавок. «В секторе тоже большая ценовая конкуренция, – предупреждает руководитель направления по СЗФО компании «BASF Cтроительные системы» Дмитрий Рыжов. – Это высокотехнологичные предприятия, разработка добавки, по сути, научная работа, как правило, процесс сложный и длительный. Не все могут похвастать высоким качеством товаров. И вполне может случиться, что на производство придет партия товара не такого качества и параметров, которые были при тестировании, а экономный вариант, с концентрацией не 25%, а 22 или даже 19. Проще говоря, разбавленный. И лучше, если специализированная лаборатория проверит каждую партию продукции», – рекомендует он.

Вести входной контроль поставляемых на площадку материалов имеет смысл постоянно, убеждена Анна Миронова. «Сегодня предприятия индустрии стройматериалов нашего региона в основном работают на современных технологиях и выпускают вполне достойную и сертифицированную продукцию: кирпич, утеплители, сухие смеси. Но подрядные компании, опять же в целях экономии, могут в ходе строительства использовать дешевый материал другой марки, других параметров, не той, что была заложена в проекте. Это и выясняется, когда конструкции уже готовы», – констатирует она.

Возможности контроля

Общее стремление к снижению затрат на всех стадиях строительства, считает генеральный директор ООО «Компания «Стройком» Андрей Ледовских, приводит к перекладыванию финансовых рисков на подрядчиков, поставщиков бетона. Все усугубляется и тем, что системы управления качеством и на предприятиях, и на стройплощадках действуют слабо. «Сегодня нет возможности контролировать качество бетона в транспортном состоянии, в итоге потребитель не получает качественного товара», – утверждает он.

«Это так, – подтверждает руководитель НТЦ ООО «Полипласт Северо-Запад», к. т. н. Игорь Коваль. – Раньше при поставке на объект нормативами предусматривались пробы, так называемые «кубики», сейчас эти нормы отменили. Бетон в момент доставки на площадку подрядчик не исследует, он должен верить протоколам, которые предоставил производитель. Если готовая конструкция не будет соответствовать нормативной прочности, строитель обвинит поставщика, то есть промежуточное звено оценки качества бетона из нормативов выпало».

Проблемы с качеством материалов участники рынка связывают в том числе и с низкой квалификацией специалистов лабораторий, которые действуют как в структуре подрядных компаний, так и на предприятиях. «Нас пригласили определить причину возникновения ненормативных деформаций строящегося объекта, – рассказывает соучредитель группы компаний «Глобал ЭМ» Вадим Парадник. – Наши испытания показали, что в фундаментной плите вместо проектного бетона В25 использовался бетон класса В12,5. Но при этом объект контролировался сотрудниками сторонней аккредитованной лаборатории, нанятой генподрядчиком. В протоколах испытаний, представленных этими специалистами, мы обнаружили следующее: «были испытаны бетонные керны 90 х 90 х 90». Вот, извините, никогда в своей практике не встречал оборудования для отбора кернов кубического сечения. Это к вопросу уровня квалификации сотрудников аккредитованных лабораторий, которых привлекают подрядные компании».

Квалификация специалистов действительно вызывает нарекания, но здесь, по мнению Анны Мироновой, скорее следует сосредоточиться на проблеме стандартизации в лабораторных испытаниях. Пока в законодательстве нет четких требований к компетентности строительных испытательных лабораторий. Они могут быть аккредитованы как в национальной системе, так и в многочисленных добровольных системах или аттестованы в региональных центрах стандартизации и метрологии.

«Для застройщика и генподрядчика соблюдение методик проведения и качество лабораторных работ, правильное оформление документов занимают последнее место, ставка делается на стоимость услуг и чтобы формально они были. Это одна из главных причин низкого качества работы лабораторий», – подчеркивает она.

«Действующая нормативная документация, касающаяся инструментального контроля качества в строительстве, очень разнообразна и сложна, – добавляет Вадим Парадник. – А отсутствие единого органа по оценке компетентности лабораторий и нестандартизированных требованиях потребителей их услуг дает простор для недобросовестных исполнителей».

Понимая эту проблему, специалисты компании обратились в службу государственного строительного надзора с предложением ввести единую стандартизированную базу методик и приемки испытаний. «Это позволит заказчикам требовать от генподрядчика протоколов тех лабораторий, которые работают в едином стандарте. Это действительно актуальная проблема для всего строительного рынка. И ее пора решать», – убежден Вадим Парадник.

Экономия с умом

Экономия на всех стадиях строительного процесса и производства стройматериалов, недостаточный и неэффективный контроль выливаются во взаимные претензии и дополнительные затраты на исправление технических и технологических ошибок. По данным Ассоциации «Бетон Северо-Запад», только экономия на бетоне в размере 70–150 рублей/куб. м приводит к расходам до 2000 рублей/куб. м на усиление конструкций, содержание строительного оборудования и персонала. «Устранение дефектов, обнаруженных по окончании монолитных работ, по оценке экспертов, обходится примерно в 10% от их общей стоимости. И это не считая затягивания сроков строительства», – уточняет Андрей Ледовских.

В некоторых случаях дефектные конструкции демонтируются, но чаще всего брак устраняют с помощью различных упрочняющих технологий. «А на такие операции уходят миллионы, поскольку специализированные ремонтные составы, способные обеспечить конструкциям нормативную прочность, очень дороги», – напоминает Дмитрий Рыжов.

Между тем специалисты утверждают, что экономить можно, если подходить к проблеме профессионально, заранее грамотно просчитывая варианты, используя возможности современных технологий. «Экономить можно, применяя инновационные композиции бетонов, – убежден Игорь Коваль. – Скажем, высокоподвижные и высокопрочные бетоны дают возможность экономить на арматуре до 40 долларов на квадратный метр».

В этом ряду, по словам ученого, бетонные составы с высокой водонепроницаемостью, позволяющие полностью отказаться от вторичной защиты, фибробетоны, которые используются пока только в устройстве полов, расширяющийся и безусадочный бетоны. Их применение позволяет повысить качество, скорость возведения зданий и сооружений.

«Когда не отлажена система качества, растет пространство для совершения ошибок, но современные технологии дают возможность их минимизировать, – продолжает мысль Сергей Рылин. – Скажем, использование морского песка, добыча которого ведется посредством гидронамыва, практически исключает брак при производстве бетона. Содержание примесей в морском песке в пять раз ниже, чем того требует ГОСТ. Отсутствие примесей в песке дает возможность производителям бетонных изделий экономить на цементе, меньше корректировать процессы производства, перестраивая их под каждую партию материала».

Разумное и рациональное использование качественных и недешевых добавок еще одна возможность, по мнению Игорь Коваля, существенно выигрывать в наборе прочности бетона. В этом случае горизонтальные конструкции выдерживаются под распалубкой не 72 часа, как это происходит сейчас, а 40. «В итоге возведение каркаса в 16 этажей и выше происходит быстрее примерно на три месяца. Экономятся деньги, меньше изнашивается опалубочная оснастка, сокращается число машиносмен, зарплата линейного персонала», – уточняет он.

Что делать

Специалисты и эксперты, участники конференции, предложили решения, которые, с их точки зрения, позволят повысить качество стройматериалов на региональном рынке. Ассоциация «Бетон Северо-Запад» свою миссию видит в защите интересов потребителей бетона, в их числе которых сегодня инвесторы, застройщики, подрядчики, органы власти, профильные СРО.

Прежде всего это можно сделать, информируя потребителя по всем проблемам, проводя мониторинг объектов строительства в рамках общественного контроля. «Мы подписали соглашение с комитетом по строительству, в соответствии с которым будем вести по запросам общественных организаций и потребителей мониторинг объектов, – говорит Андрей Ледовских. – Наша цель – не просто выявить проблему и наказать бракоделов, но предложить застройщикам и подрядчикам решения, позволяющие при минимальных затратах получить максимальный эффект».

Кроме того, Ассоциация намерена создать реестр надежных поставщиков с данными о потенциале предприятий. Сегодня проводятся рейтинги производителей, разработана методика по аккредитации предприятий, и все заинтересованные компании могут в этом движении участвовать. В планах – проведение обучающих семинаров, посвященных методам повышения качества, формированию логистических схем поставок и т. д.

Поможет, по мнению участников конференции, внедрение системы общественного контроля качества за деятельностью всех предприятий: от поставщиков сырья до строительных организаций. Есть смысл и в использовании практики иностранных компаний, когда, прежде чем заключить контракт на поставку продукции, топ-менеджеры анализируют работу предприятий-поставщиков, знакомятся с технологией, оценивают квалификацию персонала, изучают, на каком сырье работает предприятие, смотрят, как ведется внутрипроизводственный контроль.