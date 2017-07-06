Стоп, кадр

Качество обучения в профильных вузах и ссузах не удовлетворяет предпринимателей. Петербургские промышленники вынуждены тратить на дополнительное обучение сотрудников до 15% фонда оплаты труда. Промышленники ищут способ утолить кадровый голод, но пока не могут договориться с вузами.

Эксперты рынка труда считают, что проблему можно решить с помощью грамотного кадрового планирования, и возлагают большие надежды на внедрение профстандартов. Вопрос в том, кто предскажет будущие потребности рынка и смогут ли промышленники объединиться для решения этой задачи.

Требуются руки

Спрос на специалистов рабочих профессий в Петербурге продолжает расти. По данным комитета по труду и занятости населения Санкт-Петербурга, на конец прошлого года в общегородской базе вакансий насчитывалось 53 750 вакансий, из них 68,6% – по рабочим профессиям.

По данным Службы исследований компании HeadHunter Северо-Запад, в феврале текущего года прирост предложений от работодателей в профобласти «Рабочий персонал» год к году составил 13%. В Ленинградской области рабочие тоже нужны, однако спрос на тружеников имеет здесь сезонный фактор: самый большой прирост (более 200%) наблюдался с июня по август 2016 года.

«На рынке труда ощутима нехватка рабочих кадров – эта тенденция сохраняется на протяжении нескольких лет. Конкуренция в профобласти в регионе по-прежнему невысока», – отмечают эксперты HeadHunter. По их данным, в феврале на одну вакансию в Петербурге приходилось не более трех резюме, в Ленинградской области – не более двух.

Востребованными рабочими специальностями по итогам прошлого года стали разнорабочий, грузчик, комплектовщик, укладчик-упаковщик, оператор станков, сборщик, механик, фасовщик, а также токарь, фрезеровщик, наладчик и слесарь. В Петербурге рабочие в среднем могут рассчитывать на зарплату 33 000 рублей в месяц, а жалованье, например, опытных токарей доходит до 45 000 рублей.

Добавим, что в Петербурге работает 120 организаций среднего профессионального образования. Общий объем финансирования ссузов составляет примерно 7 млрд рублей. В среднем каждый год в колледжах и техникумах обучается около 65 000 человек. Остаться без дела по окончании ссуза практически невозможно: работу получают 99% заинтересованных выпускников.

В начале двухтысячных количество ссузов в городе значительно сократилось. Так, если в 2004 году насчитывалось 94 техникума и колледжа, то в 2012-м их осталось 81. Число профтехучилищ уменьшилось с 71 до 36.

Впрочем, некоторые эксперты утверждают, что в последние годы крупные производства стали активно сотрудничать с профильными вузами и колледжами, развиваются федеральные и региональные программы популяризации рабочих профессий (такие как WorldSkills и «Лучший по профессии»).

По мнению директора HeadHunter по Северо-За- паду Юлии Сахаровой, популяризация рабочих профессий – одна из основных задач для экспертов рынка труда. Однако при этом нельзя направлять молодых специалистов по ложному следу: ведь те профессии, которые сегодня в почете, уже завтра могут оказаться ненужными.

«Мы должны ориентировать молодежь на то, что если получить базовую «ручную» специальность, то в любом случае лишней она не будет, а потом можно будет наращивать компетенции», – заявила Сахарова на круглом столе, посвященном кадровому обеспечению промышленного роста.

Охотники за головами

Представители крупнейших предприятий Петербурга подтверждают, что молодые горожане отказываются получать рабочие специальности и, даже отучившись в колледже, предпочитают работать в комфортных условиях офиса.

Директор по персоналу АО «Императорский фарфоровый завод» Наталья Антонова рассказала, что 30% коллектива составляют ветераны – люди, которые отработали на предприятии более 30 лет. А молодые специалисты задерживаются на заводе от года до трех лет. «Мы сейчас исчерпываем резерв пожизненного найма. Трудовые династии уходят в прошлое», – констатировала директор по персоналу.

Предприятие постоянно испытывает потребность в новых кадрах, так как мощности завода позволяют набирать персонал и увеличивать выпуск продукции. Но молодые люди с высшим образованием тоже неохотно идут работать по специальности. По словам Натальи Антоновой, фарфоровому заводу не удается выстроить отношения с профильными вузами. Даже когда в полную силу работала кафедра керамики Технологического университета, на завод приходили единицы из числа выпуск- ников.

С похожей проблемой сталкивался и «Водоканал Санкт-Петербурга». Ректор Водной академии Павел Михайлов рассказал, что в последние годы государственные вузы стали меньше уделять внимания подготовке специалистов по направлению водоснабжения и водоотведения. Поэтому в городе была создана Водная академия, где обучают новым технологиям в областях водоснабжения и охраны окружающей среды.

Ректор вуза отметил, что академия вместе с Колледжем водных ресурсов готовит как специалистов рабочих профессий, так и экспертов с высшим образованием для нужд Водоканала. При этом компания подходит к решению кадровой проблемы комплексно: не только обучает молодых специалистов, но и привлекает интерес молодежи через проект «Детский экологический центр».

Между тем, по данным сервиса Jobsora, работа инженера в Санкт-Петербурге является самой перспективной. В ближайшие три-пять лет вряд ли получится восполнить дефицит специалистов этого профиля.

По мнению директора РМОО ВР «Лига молодежи» Валерии Зотовой, в большинстве случаев молодые люди делают выбор профессии неосознанно и поэтому даже по окончании вуза не готовы работать по специальности. У студентов низкая мотивация, а закончив учебу, выпускники продолжают «искать себя» в других сферах. Между тем Валерия Зотова считает, что определиться с будущей профессией можно еще в детстве и в этом молодым людям должна помогать школа.

Свои выводы директор РМОО ВР «Лига молодежи» подтвердила цифрами. По результатам опроса, проведенного этой организацией, только 27% выпускников российских вузов работают по специальности. Менее 50% опрошенных студентов заявили, что выбрали профессию осознанно. При этом 52% детей считают, что система школьной помощи в плане профессионального самоопределения не развита. «Необходима системная работа по помощи людям в профессиональном само- определении, важно создать взаимосвязь школа – вуз – предприятие», – считает Валерия Зотова.

Стандарт в помощь?

Подготовка квалифицированных специалистов – не новая проблема для российской промышленности. Предприятия уже многие годы пытаются решить ее различными способами. Как сообщил председатель комитета по труду и занятости Санкт-Петербурга Дмитрий Чернейко, крупные компании тратят до 15% фонда оплаты труда на дополнительную подготовку специалистов. Очевидно, что для предприятий малого и среднего бизнеса это непозволительная роскошь. По мнению главы комитета, проблема в том, что предприятия не способны кооперироваться и дать учебным заведениям четкий заказ на подготовку нужных кадров.

Как заявил на пленарном заседании Санкт-Петербургского международного форума труда «Труд и трудовые отношения в XXI веке: траектории развития» член правления Российского союза промышленников и предпринимателей, президент IBS Group Анатолий Карачинский, предпринимателей, безусловно, волнует качество образования. Ведь просто получить диплом сейчас недостаточно.

«Мы бы мечтали еще иметь информацию по всей стране о том, каких специалистов в достаточном количестве, а каких не хватает, хотели бы получать мониторинг трудоустройства выпускников в длительной перспективе – 15–25 лет», – отметил Карачинский.

Эксперт полагает, что одной из важных задач в сфере трудоустройства остается разработка и внедрение профстандартов. Однако, по его словам, создание профессиональных стандартов в различных областях происходит с задержкой: от утверждения профстандарта до того момента, когда вуз вступает в эту работу, проходит в среднем три года.

Напомним, что, по замыслу разработчиков, внедрение профстандартов позволит решить сразу две задачи: во-первых, сформулирует требования к образованию в различных областях, придав ему прикладной характер, во-вторых, уточнит уровень квалификации, навыков и знаний уже действующих специалистов.

В августе 2016 года Национальным агентством в России подготовлено и утверждено 818 профессиональных стандартов, 1620 профессий описаны в справочнике, созданы 37 образовательных программ по обучению различным специальностям.

Кадры в фокусе

Сможет ли внедрение профстандартов сократить разрыв между уровнем подготовки специалистов в учебных заведениях и запросами рынка труда, покажет время. Однако сейчас искать готовых специалистов среди выпускников вузов – не вполне мудрое решение, считает Дмитрий Чернейко. «Стандартная ошибка работодателя – идти в институт и искать выпускников, доучивать. Как правило, это не работает», – заявил чиновник.

По его словам, ежегодно студентами городских вузов становятся 50 000–60 000 абитуриентов, но при этом выпускники закрывают только 10–15% всех трудоустройств в течение года. «Вот здесь и выходит на первое место система дополнительного профессионального выбора и модульного сетевого образования, заточенного под конкретные проекты», – отметил глава комитета по труду и занятости.

Дмитрий Чернейко добавил, что система кадрового обеспечения на предприятии складывается из оценки жизненного цикла производства и кадрового проектирования. Между тем специалистов, способных создавать по-настоящему профессиональные проекты в формате 6D, по его мнению, в России всего около 200 человек. В итоге кадровым планированием занимаются отдельные предприятия, но большинство корпораций не уделяет этому должного внимания.

«Берем систему «Роскосмоса» – здесь можно спланировать кадровую потребность в человеко-часах, людях, компетенциях по всей стране на 10 лет вперед, но этого не делается», – привел пример Дмитрий Чернейко. По его словам, необходимо наладить диалог между работодателями одного профиля (кластера) и при взаимодействии с государством выстроить систему кадрового обеспечения и спрогнозировать ее.

«Кидать камни в систему образования бессмысленно. Ни преподавателей, ни учебные программы, ни техобеспечение вузов невозможно изменить моментально. Нужно выстраивать диалог между работодателями и формулировать заказ с помощью регуляторов рынка», – уверен глава комитета по труду и занятости.

Взгляд в будущее

Проблему недостаточной подготовки сотрудников, которые хотят и умеют работать по специальности, признают и в вузах. Некоторые участники образовательного рынка находят способ взаимодействия с предприятиями. Как рассказала директор Института дополнительного профессионального образования НИУ ВШЭ Айгуль Кадырбаева, университет разработал собственную концепцию проектно-ориентированного обучения и вуз подходит к подготовке специалистов комплексно. Сначала эксперты ВШЭ создают технологический форсайт (анализ того, какие технологии будут востребованы в будущем), затем разрабатывают стратегию развития компании и формируют комплексные проекты, под которые собирают проектные команды, которые впоследствии и проходят обучение.

«Долгосрочную стратегию мы представляем в виде «дорожной карты» с описанием конъюнктуры рынка, направления развития, конкурентов и того, какие ресурсы понадобятся, чтобы достичь цели», – пояснила Айгуль Кадырбаева. По ее словам, среди клиентов вуза крупные промышленники Петербурга, работающие в сфере ТЭК, а также компании «Аэрофлот» и «Лента».

Пока промышленники, представители сферы образования и государственные органы пытаются договориться о том, как готовить квалифицированные кадры для предприятий, петербургские абитуриенты каждый год встают перед сложным выбором. С одной стороны, студенты должны решить, в какой сфере они получат ценные знания, которые позволят легко найти высокооплачиваемую работу. С другой – молодые люди не уверены в том, станет ли их будущая специальность востребована в перспективе 5–10 лет. Возможно, договор между вузами и промышленниками совершит переворот в сознании студентов и выбор профессии наконец станет для них осознанным.

Мария Коваценко