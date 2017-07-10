Отечественные производители выигрывают от падения курса рубля – российская продукция находит спрос на международных рынках, успешно конкурируя не только по цене, но и по качеству.

Таким образом, ставка на экспорт, предпринятая в 2015 году, оказалась верной и своевременной. Усилия федеральной власти и правительства Петербурга по поддержке экспорта обеспечили динамичную загрузку предприятий, позволили преодолеть кризис.

Об этом сообщил председатель комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин в рамках XI Петербургского партнериата малого и среднего бизнеса «Поддержка экспорта, импортозамещение и улучшение делового климата: результаты, новые вызовы и лучшие практики».

Потенциал есть

По мнению главы комитета, и сегодня, несмотря на восстановление внутреннего спроса, который наметился в конце 2016 года, потенциал развития экспортных по- ставок сохраняется: более 200 крупных и около 650 малых промышленных предприятий Санкт-Петербурга реализуют свои проекты на международных рынках. В числе основных петербургских экспортеров сегодня – АО «Объединенная двигателестроительная корпорация «Климов», ПАО «Звезда», ГК «Кронштадт», АО «Петер- бургский тракторный завод», Группа «Транзас» и другие известные в городе производители.

В 2016 году объемы экспортных поставок выросли более чем в два раза. Петербуржцы активно выходят на рынки Восточной Европы, Латинской Америки, азиатских стран. «Привычный стереотип, что Россия способна экспортировать только сырье, уходит в прошлое, – уверен Максим Мейксин, – номенклатура товаров, которые поставляются за рубеж, самая разная, от тракторов, что производят на Петербургском тракторном заводе, до сельскохозяйственной и пищевой продукции».

Максим Мейксин сообщил, что в прошлом году объем экспортных поставок составил более чем $16 млрд. «Пока лишь 10% товаров идет на экспорт, но потенциал петербургских производителей велик и не задействован в полной мере», – считает глава КППИ. Отметив, что одним из факторов, стимулирующих экспорт, стал текущий курс рубля, он акцентировал внимание на том, что на конкурентоспособности наших товаров отразилось и повышение их качества, над которым последовательно работают на предприятиях.

По его словам, техника Петербургского тракторного завода ничуть не уступает по качеству европейским аналогам. «В тракторной технике уровень качества измеряется часами до первой поломки, – пояснил он. – Европейский норматив – 900 часов на один отказ, ПТЗ добился такого же норматива – 890–900 часов до одного отказа. При том что петербургский трактор стоит в разы дешевле».

Впрочем, машиностроители не единственные в списке крупных экспортеров. Петербургские кондитерские пред- приятия ведут поставки продукции в Китай, Грузию, Германию, Израиль, США. К ним присоединились компании текстильной промышленности. В целом объем экспорта легкой и пищевой продукции за прошлый год вырос более чем на 40%.

Благодаря поддержке государства

Рост объема зарубежных поставок стал возможен благодаря системной поддержке экспортеров как на федеральном, так и на региональном уровне, формированию необходимой для их деятельности инфраструктуры: Агентства по страхованию экспортных контрактов, Российского экспортного центра и его аналогов в регионах, региональных интеграционных центров.

«В свою очередь, мы разработали собственные меры поддержки, – сообщил Максим Мейксин. – Причем субсидия на транспортировку товаров предоставляется городом при условии, если перевозчики тоже петербургские компании. Таким образом мы одновременно поддерживаем и экспортеров, и городских предпринимателей, которые косвенно участвуют в этой работе».

Кроме того, по словам главы комитета по промышленной политике и инновациям, предусмотрены субсидии на адаптацию российской продукции к требованиям той страны, куда предполагается вести поставки, в том числе и на оформление документов на ввоз товаров за рубеж и сертификацию.

Город субсидирует и процентные ставки по лизингу оборудования, выделяет средства на конгрессно-выставочную деятельность в России и за рубежом, частично оплачивает участие в деловых миссиях.

«Очередным инструментом поддержки экспортеров станет специальный инвестиционный контракт, – проинформировал Максим Мейксин, – в течение месяца-полутора правительство завершит работу над этим документом. Он позволит модернизировать предприятия, что очень важно для дальнейшего развития и перехода на новый технологический уровень».

Санкции не мешают

Что касается планов на текущий год, то предприятия машиностроения и судостроения уже побывали на выставке в Лейпциге, провели переговоры с европейскими компаниями. Впереди поездки в другие страны, участие в XIX Китайской индустриальной выставке-ярмарке СIIF-2017 в Шанхае. Это вторая по масштабу мировая промышленная выставка. В сентябре предполагается участие в Международной ярмарке в Пловдиве (Болгария), в выставках медицинской техники и готовых продуктов в Германии.

Глава комитета по внешним связям Евгений Григорьев рассказал, что Санкт-Петербург торгует со 199 странами. Общий объем экспортных поставок вырос на 12%, в страны дальнего зарубежья – на 14%. При этом физические объемы экспорта почти достигли докризисных показателей. «В этом году мы должны пре- одолеть докризисный уровень», – заверил чиновник.

Комитет по внешним связям занимается продвижением Санкт-Петербурга на международной арене, что включает в себя и лоббирование предприятий вовне, и привлечение инвестиций. «Разработана новая система позиционирования города, – пояснил Евгений Григорьев, – она включает несколько направлений: миссии Санкт-Петербурга за рубежом и в регионах России, усиление делового формата. В этом случае акцент делается на развитии экономических связей».

Кроме того, по словам председателя комитета по внешним связям, система предполагает проведение мастер-классов по отраслям, в частности в медицине, работу с торговыми представителями, открытие информационно-деловых центров.

В прошлом году было проведено шесть комплексных мероприятий за рубежом и восемь – в регионах России. Деловые миссии Петербурга во главе с губернатором побывали в Венгрии, Китае, Армении, Белоруссии, Гагаузии, Молдове. Город налаживает кооперацию, проводит закупочные сессии, встречи и переговоры в рамках импортозамещения. На этот год запланированы 16 поездок в страны Евросоюза, четыре – в Азию и две – на Ближний Восток.

«Малыши» заинтересовались экспортными поставками

Необходимость и важность поддержки малых пред- приятий, работающих на экспорт, подчеркнул председатель комитета по развитию предпринимательства и потребительского рынка Эльгиз Качаев. По его информации, 40% городского экспорта в 2016 году – это продукция малых и средних компаний. Если в 2015 году на экспорт работали 1567 малых предприятий, то в 2016-м их число выросло до 1849. Чиновник считает, что система поддержки экспортеров в стране и городе создана. Теперь пора упростить доступ к информации для всех предпринимателей: те, кто пока не задумывается об экспорте, получив необходимую информацию и поддержку, могут настроиться на глобальный рынок.

Эльгиз Качаев сообщил, что в этом году начал работу университет экспорта, где каждый предприниматель может получить необходимую информацию о работе за рубежом, научиться вести успешные переговоры, заключать эффективные контракты. Также регулярно проводятся видеоконференции с торговыми представителями стран, интересных петербургским экспортерам. Но ставку ведомство делает на восстановление кооперативных связей со странами СНГ, бывшими советскими республи- ками. В первую очередь в легкой промышленности как самом быстрорастущем секторе экономики.

Alibaba и Ebay ждут российских продавцов

По информации директора по межрегиональным коммуникациям Российского экспортного центра Дмитрия Макеева, РЭЦ реализует несколько ключевых проектов, в том числе создание каналов продаж электронной коммерции совместно с Alibaba и Ebay. На последней площадке выделено 100 бесплатных аккаунтов для российских предпринимателей, готовых продавать свою продукцию всему миру.

Около 200 наименований российских товаров от 40 производителей уже торгуются на площадке timol.bk – дочке компании Alibaba. Помимо этого, ведется работа по продвижению российских товаров в крупнейших социальных сетях Китая, что позволило увеличить посещения стендов на выставках этой страны до 10 000– 12 000 человек в день. С сентября 2016 года продано более 200 000 наименований товаров российских производителей.

Площадка Еbау Russia запустила программу выведения экспортеров на международные рынки: всем предприятиям, обратившимся в РЭЦ, оказывают техническую поддержку по размещению товаров на площадке, консультируют по вопросам запуска магазина и предоставляют бесплатный сервис, в том числе консультации по рекламе товара.

Представитель РЭЦ также поделился новостью о работе центра по созданию бренда Made in Russia, под которым отечественные товары будут позиционироваться и продаваться за рубежом. Ответственность за качество товаров с этим брендом будет нести государство. В мае первая продукция с этим брендом появится на международных рынках. Производителям пищевых продуктов помощь в продвижении товаров оказывает Russian Gastro week.

В этом году организация комплектует команды для выезда на ярмарки в Китай, Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты (Дубай). Дмитрий Макеев предложил экспортерам, принимающим участие в сессии, ознакомиться с услугами РЭЦ и воспользоваться ими для увеличения своих экспортных возможностей.

Генеральный директор Российского агентства по поддержке малого и среднего бизнеса, общественный представитель Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей Виктор Ермаков сообщил, что Петербург – один из немногих регионов страны показывает рост числа экспортеров, в том числе среди малых и средних предприятий.

Сегодня в России только около 6% предприятий поставляют свою продукцию на экспорт, тогда как в развитых странах процент экспортеров варьируется от 25 до 45%. В России – колоссальная база роста. По экспертным оценкам, рынок может в краткосрочной перспективе вырасти в два-три раза. В Петербурге, например, зафиксирован рост в 40%.

На участие России в программе Enterprise European Network (EEN-Россия) санкции не повлияли, и мы по-прежнему работаем в этой программе, напомнил Виктор Ермаков. «Российский рынок – самый интересный для Европы, – говорит он. – В программе сейчас 55 стран, каждой присваивается рейтинг, сформированный по следующим критериям: КРI, количество подписанных контрактов, количество выставленных проектов. Россия в прошлом году план по контрактам выполнила на 130%. По их числу мы проигрываем только Китаю», – сообщил он.

Подавая заявку в РИЦ, будущий экспортер получает возможность предлагать свой товар сразу 55 странам. Кстати, самые активные в этом проекте страны – Италия, Германия, Беларусь, Китай и Болгария. Именно у них наибольшее число партнеров.

Экспортным проектом Санкт-Петербурга стал Партнериат. В этом году он в третий раз пройдет в Финляндии. Итогом встреч в соседней стране становится рост заключенных партнерских соглашений и контрактов, утверждает Максим Баланев, исполнительный директор Регионального интегрированного центра в Санкт-Петербурге.

Лилиана Глазова