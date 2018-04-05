Тактика без стратегии

Активный рост отечественной промышленности возможен, если на государственном уровне будет принята стратегия экономического развития на перспективу в 25–30 лет и установлены долгосрочные правила игры, – к такому выводу пришли ученые и практики – руководители промышленных предприятий, участники делового завтрака, организованного журналом «Промышленно-строительное обозрение».

«В состоянии экономики и страны, и города за прошедший год никаких структурных сдвигов не произошло, – констатировал профессор СПбГЭУ, д. э. н. Андрей Алексеев. – Налицо традиционные факторы стагнации: сокращение инвестиционного потока, в том числе внутреннего инвестирования. Предприниматели не стремятся к развитию, сокращаются объемы производства. Это связано почти со 100%-й насыщенностью рынков».

Но в такой ситуации ученый видит плюсы: бизнес осознал – никаких чудес не произойдет, нефть не вырастет в цене до 100 долларов, а значит, новых модернизационных программ за счет государственного бюджета не запустят. Придется жить с тем, что есть, иными словами, заниматься внутренней экономикой своих предприятий, управлять издержками, оптимизировать производство не за счет факторов роста, а за счет сокращения затрат. «Предприятия, которые осознали это в начале 2017 года, хорошо себя показали к концу года, – утверждает Андрей Алексеев. – Агропромышленный сектор, деревообрабатывающая отрасль выросли под 20%. Показало существенный рост и машиностроение».

Бизнес под давлением

Генеральный директор консалтинговой группы «Решение» Александр Батушанский не столь оптимистичен и не совсем согласен с выводами коллеги. «Ситуация в экономике страны ухудшается», – считает он, и давление на бизнес усиливается. Он напоминает о недавних вызовах в Следственный комитет известных предпринимателей Игоря Водопьянова и Федора Овчинникова. «Пока в такой ситуации находится бизнес, причем выстроенный с нуля, ждать процветания не приходится, – говорит он. – К сожалению, мы существуем в негативном отношении общества и государства к частному бизнесу, с одной стороны, и патерналистском отношении предпринимателей к себе – с другой. Бизнес продолжает ждать, что внешние условия изменятся и мы снова начнем экстенсивный рост».

По мнению аналитика, движение капиталов должно происходить без поддержки государства, за счет смены собственников. «Мне кажется, 90% предприятий без господдержки в последние 15 лет должны были сменить неэффективного собственника на эффективного, – делится он. – Но этого не произошло. В стране не обеспечен переход малых предприятий в средние, а средних – в крупные. А такой переход способствовал бы вытеснению неэффективных производств с рынка, на котором они закрепились».

Эксперт констатирует рост доли государства в бизнесе при повсеместном правовом беспределе, что является тормозом развития, но соглашается с тем, что потенциал для внутреннего развития у российских предприятий есть, особенно у тех, кто смог выйти на международные рынки.

Управляющий партнер консалтинговой компании «Вильчур и партнеры» Николай Вильчур подтверждает: в последние годы давление на бизнес не просто усилилось, но перешло на другой уровень. «Мы наблюдаем принципиально иной уровень качества налогового администрирования, – утверждает он. – В действиях государства прослеживается исключительно фискальная функция. Если раньше налоги выполняли хоть какую-то регулирующую роль, сегодня наполнение бюджета стало единственной целью и даже работа правоохранительных органов официально рассматривается с точки зрения наполнения бюджета. Следственный комитет, по сути, занят сбором денег в казну. Это определяет стратегию и тактику. СК не ведет уголовные дела, он их возбуждает – не потому, что предприниматель что-то нарушил, а по самому факту обжалования действий налоговой службы».

Практики оптимистичны

На фоне пессимизма ученых и аналитиков практики бизнеса настроены по-деловому. К примеру, заместитель генерального директора ГК «Глобал-ЭМ» Елена Федорова сообщила, что проектная компания, учрежденная в 2012 году, за пять лет выросла, открыла подразделение по генеральному подряду, создала испытательный центр и, кроме того, успешно занимается разработками новых строительных материалов. К 2017 году обороты и штат ГК «Глобал-ЭМ» увеличились вдвое.

«С каждым годом законодательная база меняется и усложняется, наши заказчики наполняют свои портфели объектами, которые в ближайшие пять лет позволят им существовать на строительном рынке. И в связи с этим наш портфель заказов увеличивается», – пояснила Елена Федорова.

Впрочем, и она согласилась с утверждением, что давление на бизнес ощущается. Напомнив о том, что с 1 июля вступают в силу поправки в № 214-ФЗ, она пояснила желание всех крупных застройщиков Петербурга упаковать земельные участки, получив разрешение на строительство до 1 июля. По мнению эксперта, ни застройщики, ни банкиры, которые со второго полугодия фактически превратятся в девелоперов, не осознают последствий, к которым может привести обновленный закон.

Нужный инструмент

В свою очередь, заместитель генерального директора компании «Ракурс» Владимир Лелин сообщил, что компания продолжит развиваться за счет выхода на экспорт. Правда, процесс внедрения на международные рынки непрост. «Экспорт позволяет преодолеть стагнацию, наблюдающуюся в России, но работа за рубежом невозможна без существенной перестройки работы внутри компании, – отметил он. – Подходы, действующие в России, за границей работают плохо».

Владимир Лелин акцентировал внимание на том, что сотрудничество с государством может быть полезным и эффективным. «При грамотной работе казенные инвестиции получить можно, – утверждает он. – Да, за госвложения надо отчитываться, а потому злоупотреблять этим инструментом не стоит, потому что прокурорский надзор присутствует. У нас за взаимодействие с институтами поддержки отвечает специалист, который знает, как работать с государством».

По мнению заместителя генерального директора компании «Ракурс», важно, что, помимо средств, государство предоставляет информационную и организационную поддержку. «Российский экспортный центр (РЭЦ), который открыл отделения почти во всех регионах страны, российские торгпредства помогли нам познакомиться с большим числом потенциальных зарубежных заказчиков, – отметил Владимир Лелин. – РЭЦ знакомит с компаниями в странах, которые на коммерческой основе могут представлять российского производителя за рубежом, что существенно сокращает время выхода на международные рынки». В этом году «Ракурс» активно выходит на среднеазиатские рынки.

О партнерстве с государством рассказал и заместитель генерального директора компании «ТЕХНОАРМ» Андрей Малинкин. По его словам, компания работает с госзаказом, поскольку отечественному бизнесу не интересны новые разработки, процесс внедрения. «Они покупают готовые технологии за рубежом и внедряют здесь», – пояснил он. Однако работа с госзаказом, по его мнению, мешает развитию.

«У нас нет ни времени, ни ресурсов для того, чтобы заниматься внедрением новаций в опытное, и тем более серийное, производство, – говорит Андрей Малинкин, – нет возможности содержать дополнительный штат, заниматься маркетингом. Безусловно, чтобы продолжать разработки и дальше, придется концентрироваться, искать внутренние ресурсы для развития. Но это произойдет только тогда, когда объем госзаказов значительно уменьшится».

Нужна плановая экономика

Генерального директора Baltic United Company Дмитрия Роотси, несмотря на успешность собственной компании, чрезвычайно заботят проблемы стратегического развития отечественной промышленной индустрии. «Мы работаем с более чем 600 заводами в разных отраслях, – рассказал он. – Наши партнеры – заметные на рынке игроки: «Термекс», «Тойота», Кировский завод, Адмиралтейские верфи, – мы сотрудничаем и с оборонными предприятиями, и со строительными компаниями. В каждой отрасли – свои провалы и взлеты. Стране сегодня необходима отраслевая стратегия развития промышленности, определяющая, в каком направлении двигаться».

Как полагает Николай Вильчур, отсутствие стратегии, с одной стороны, и агрессивной тактики, с другой стороны, порождает для рынка неопределенность, что негативно скажется на дальнейшем развитии. Кроме того, по его мнению, при большом числе и разнообразии законов в стране либо нет, либо не действуют механизмы их выполнения. И это тоже причина нестабильности развития. «Никакой закон не работает без независимого суда. У нас за последние два года судебная практика по налогам развернулась ровно наоборот – 80% исков в пользу ФНС и 20% – в пользу плательщика. Это говорит о том, что законы исполняются так, как выгодно и как того хотят госчиновники».

По мнению Дмитрия Роотси, в стране не существует рынка технологий, хотя время его формирования пришло. «Наша компания занимается инжинирингом на рынке композитных материалов, унификацией сырья и оборудования, наши клиенты – производители, а основные продукты – технологии, – говорит он. – Отсутствие рынка технологий чрезвычайно осложняет работу».

Кроме того, полагает эксперт, в отечестве фактически не действует кооперация. И хотя сейчас связи между разработчиками, производителями пытаются наладить, создавая кластеры, – этого недостаточно. «Дело в том, что государство если что-то и разрабатывает, то все остается на уровне министерств, до бизнеса ничего не доходит, нет стратегической мысли, куда двигаться, – констатирует он. – Каждый развивается локально. Между тем развитие в современном виде происходит на стыке внутреннего управления, новых технологий и т. д. На стыке разных наук. Без планового развития новую экономику построить не получится».

Об успешной практике развития кооперационных связей рассказал первый заместитель генерального директора АНО УК «Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге» Денис Раев. «Когда в нашей стране объявили политику импортозамещения, мы поняли, что развивать отрасль будет непросто, поскольку весь предыдущий период мы закупали импортное оборудование и новейшие зарубежные технологии. Нам пришлось искать ресурсы внутри страны, заниматься внутренним инжинирингом. И сейчас компании, с которыми мы сотрудничаем, выпускают не просто качественное оборудование, но готовы со своей продукцией выходить на международные рынки. Мы включились в кластерное развитие – а эффективная кооперация только так и строится – и сумели объединить научную и промышленную базу: сегодня в кластер входит около 100 промышленных компаний отрасли. Это дало возможность на 98,5% отказаться от приобретения импортного оборудования, компонентов», – заключил Денис Раев.

Отстали навсегда

«Нам некогда думать об эффективности и стратегии, поскольку индустрия стройматериалов сегодня не развивается, а выживает, – говорит генеральный директор ООО «Проммонолит-СПб» Михаил Бизяев. – Два года назад прекратили выпуск бетона. И вот почему: среднерыночная цена самой потребляемой марки бетона 3500 рублей за кубометр, а себестоимость сырья выше означенной цифры – безусловно, если его производить, соблюдая стандарты качества. И кто будет работать в убыток?»

Михаил Бизяев напомнил, что индикатором состояния строительной отрасли является потребление цемента. В России с 2000-х годов уровень его выпуска почти не меняется: в 2017 году произведен примерно такой же объем – 55 млн т, то есть о развитии отрасли речи не идет. Мировая цементная промышленность за 15 лет выросла в объемах производства в пять раз. «В части производства бетона и цемента Россия отстала навсегда, – делает вывод он. – Мы не можем выпускать ни технологическое оборудование, ни качественные материалы, ни современные добавки».

Государство нам поможет?

Директор петербургского Фонда развития промышленности Евгений Шапиро уверен, что российская промышленность готова к возрождению. Но для этого нужны две вещи: умелое использование государственных институтов поддержки и работа внутри компании. «В Санкт-Петербурге 28 месяцев подряд промышленность показывает рост, – говорит он. – И никакого чуда здесь нет. Свою роль сыграло импортозамещение и наращивание экспорта промышленной продукции. Нефтяники, попавшие под санкции раньше других, обратили внимание на отечественных производителей, и сегодня большая часть санкционной продукции для этой отрасли выпускается в России. «Водоканал» нашел производителя в своем отечестве. Так что перспектива есть, надо только не сидеть сложа руки».

Евгений Шапиро рассказал о возможностях, которые предоставляет Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга. Это займы от 30 до 150 млн рублей на 5 лет под 5% годовых с возвратом тела кредита в последние два года. «Иными словами, мы даем предприятиям три года на раскрутку, – пояснил он. – За два года работы ФРП СПб стало очевидно, что не всем по силам получить и освоить такие суммы. Был предпринят следующий шаг – использование такого инструмента, как лизинг. Первоначальный заем под 5% мы выдаем аккредитованной лизинговой компании, ограничив ее маржу до 3%. В итоге предприятие может получить импортное оборудование по ставке 8%, а отечественное – под 6% за счет того, что ФРП СПб ради поддержки отечественного производителя понижает свою ставку до 3%. Кроме этого, мы установили нижнюю границу кредита по лизингу от 5 млн рублей, что даст возможность при необходимости заменить на предприятии даже один станок».

Сейчас ФРП СПб решает еще одну проблему. До сих пор в залог брали недвижимость и оборудование по ликвидационной стоимости. Таков порядок. Но в этом году есть намерение изменить регламент работы и перейти к оценке залога по рыночной стоимости. Это увеличит возможности предприятий в получении крупных кредитов.

В целом участники сошлись во мнении: сокращая издержки и уменьшая затраты даже в нынешних условиях, промышленность может развиваться. «Соглашусь, что промышленная стратегия необходима, но тактикой никак нельзя пренебрегать, – убежден Андрей Алексеев. – Государство предлагает тактический шаг: удержание инфляции на низком уровне. И на данном этапе он эффективен и оправдан, поскольку мы отстаем от мирового уровня экономического развития. А предприятиям придется заниматься внутренними проблемами, учиться управлять издержками. Только за счет этого, скажем, на крупных производствах с оборотом примерно 6 млрд рублей затраты можно сокращать на 20–30%», – резюмирует ученый.

Лилиана Глазова

Партнер делового завтрака