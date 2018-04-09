Промышленные приоритеты

Отрасли промышленности, финансово поддержанные государством в последние годы, стали показывать рост производства. В этом ряду автопром, сельскохозяйственное и транспортное машиностроение и другие. Исключение в прошедшем году составила металлургия.

По информации Минпромторга, только в 2017 году на поддержку промышленного сектора направлено 262 млрд рублей. Как следствие, рост в 10–15% показывает станкостроение, тяжелое и энергетическое машиностроение. От 4 до 8% выросли объемы производства в авиапроме, химической, лесоперерабатывающей и легкой промышленности. Хорошими темпами развивается и фармацевтика (+12%).

Глава Минпромторга Денис Мантуров рассчитывает, что и в этом году продолжится рост основных видов обрабатывающей промышленности, производства лекарств, автотранспорта, мебели, кожи и изделий из нее. «Индекс промышленного производства в январе достиг 102,9%, – говорит он, – при этом в обрабатывающих производствах он составил 104,7%».

Цифровая трансформация

Переход на НДТ, уверен министр промышленности и торговли, позволит к 2025 году повысить производительность труда в обрабатывающем секторе на 30%. «Но добиться этого можно, лишь параллельно двигаясь по стратегическому вектору цифровой трансформации промышленности», – отметил он и сообщил, что ведомство уже разработало модель цифрового предприятия и приступило к проведению аудита готовности к переходу на новый уклад компаний оборонно-промышленного комплекса. «Наработанный опыт позволит перенести такой подход на гражданские сектора промышленности», – подчеркнул Денис Мантуров.

Основным механизмом реализации модели цифрового предприятия станет недавно запущенный инструмент специнвестконтрактов (СПИК). Реализация уже подписанных федеральных СПИК даст больше 5000 высокопроизводительных рабочих мест, суммарные инвестиции в промышленность составят не менее 274 млрд рублей. С 2018 года специнвестконтракты могут использоваться в сельском хозяйстве, транспортной инфраструктуре, IT-технологиях и еще ряде отраслей.

Суть этого механизма в предоставлении наряду с налоговыми преференциями стабильности налоговой базы на весь период действия контракта, а также льгот на инвестиции, направляемые на развитие инженерной инфраструктуры. Помимо этого, продукция, выпущенная в рамках специнвестконтракта, станет приоритетной в госзакупках. Иными словами, государство сегодня гарантирует спрос на продукцию, которую будут производить в будущем.

Государство поддержит

Кроме того, промышленники смогут воспользоваться мерами поддержки НИОКР и отдельными отраслевыми инструментами. В том числе новой программой Фонда развития промышленности, по которой на проекты разработки технологий «интернета вещей» будут предоставляться льготные займы под 1% годовых. Ее планируется запустить не позднее апреля 2018 года.

В РФ созданы 157 высокотехнологичных промышленных площадок, 76 в процессе создания. В бюджете на эти цели на ближайшие три года заложено 11 млрд рублей

Кстати, Фонд развития промышленности за два года своего существования поддержал 268 проектов, на которые из бюджета выделено 66 млрд рублей, что позволило привлечь 250 млрд рублей внебюджетных средств. В результате открыто 35 новых предприятий. Развернуты производство и поставка, в том числе на экспорт, конкурентоспособной продукции по 350 проектам. В течение ближайших двух лет завершатся еще 780 проектов, включенных в план импортозамещения.

По информации главы Минпромторга, отраслевые и региональные планы импортозамещения скоординированы для достижения более значимого эффекта. В новые региональные проекты федеральный бюджет вложил 75 млрд рублей, а регионы, в свою очередь, привлекли 345 млрд внебюджетных средств. По мнению министра, в ближайшие три года эта сумма может удвоиться.

Инфраструктурные приоритеты

Еще одно направление, которое развивает Минпромторг, – создание новой промышленной инфраструктуры на местах. Речь идет об индустриальных парках и промышленных технопарках. Как сообщил Денис Мантуров, в стране таких высокотехнологичных промышленных площадок уже 157 и еще 76 в процессе создания. В федеральном бюджете на эти цели на ближайшие три года заложено 11 млрд рублей.

К новациям последнего времени можно отнести и Государственную информационную систему промышленности (ГИСП). Министр уверен, что ГИСП даст бизнесу необходимую информацию для самостоятельного принятия решений. Предприниматели смогут видеть, где избыток предложений, а где, наоборот, растет спрос. Тем более что в ГИСП занесена практически вся номенклатура высокотехнологичной продукции, которую уже выпускают или планируют выпускать в ближайшем будущем российские предприятия.

«Мы планируем также создать реестр инвестпроектов в качестве навигатора для частных инвесторов и цифровую платформу для доступа предприятий к региональным торговым площадкам с возможностями субконтрактации, – подчеркнул министр. – Мы также предлагаем утвердить единый стандарт региональной промышленной политики, чтобы все субъекты РФ могли ориентироваться в развитии и технологического, и экспортного потенциала территорий».

Регионы готовы

Глава рабочей группы Госсовета РФ, губернатор Тюменской области Владимир Якушев на заседании президиума Госсовета по вопросу развития промышленного потенциала регионов рассказал, что в регионы направлено более 3800 проектных инициатив в сфере промышленности, общий объем инвестиций которых составляет почти 20,5 трлн рублей, а их реализация, по оценкам экспертов, способна обеспечить среднегодовой прирост ВВП минимум на 1,4%.

Соответственно, вырастут налоговые поступления, по предварительным расчетам, на сумму 2,6 трлн рублей, а если учесть и мультипликативный эффект, то на 4,2 трлн рублей. Еще один важный показатель – в процессе реализации вышеозначенных проектов планируется создать до 540 000 новых высокопроизводительных рабочих мест. Для успешной реализации этих проектов Владимир Якушев предложил передавать федеральную землю регионам в аренду в упрощенном порядке, с последующим выкупом инвестором в случае успешной реализации проекта. Если же проект не был реализован, участок должен вернуться в федеральную собственность, считает он.

В Петербурге верят в автопром и фармацевтику

Петербургское промышленное производство на общероссийском фоне выглядит несколько лучше. Во-первых, индекс промышленного производства у нас по итогам 2017 года вырос на 5,5%. Способствовал этому автопром: выпуск автомобилей увеличился на 18,4% сверх плана. Высокий рост показали металлургия (+5,7%), фармацевтика (+5%), пищевая промышленность (+5,3%). Особенно порадовало чиновников производство кожаных (рост в 1,8 раза), а также пластмассовых и резиновых изделий (в 1,6 раза).

В этом году город ожидает активного роста фармацевтической промышленности. В прошлом году в Петербурге запущены несколько фармацевтических производств, в том числе «Новартис-Нева» и «Фармасинтез-Норд». В этом году планируется к запуску «Цитомед» и вторая очередь производства компании «Герофарм». В планах – начало строительства «Самсон-Мед», «Инноватех СПб», «Биокад» и др. На территории особой экономической зоны «Санкт-Петербург» предполагается начать выпуск продукции «ИЦ «Буревестник», «Техноком Авиа», «Орион Медик», «РУСХЛЕБ Исследования», «Экоген Технолоджи».

Традиционный опрос комитета по промышленной политике и инновациям показал, что руководители петербургских предприятий (90%) с оптимизмом смотрят в будущее. Около двух третей предприятий сохранили объем производства, а 20% показали рост. В первом квартале 21% предприятий планируют увеличить выпуск продукции. Эти данные, однако, отличаются от тех, что приводят аналитики Высшей школы экономики. Тем не менее опрос показал: рост финансовой устойчивости отметили 15% респондентов (в 2016 году – 5%). На «удовлетворительно» оценили свою финансовую устойчивость 64% компаний, рост выручки отметили 41% опрошенных, а прибыль выросла у 49%. Больше половины компаний инвестируют в основные фонды, 68% считают инвестиции необходимым условием развития, а 74% компаний работают в сфере импортозамещения.

Новая стратегия

Заместитель председателя комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко, выступая на общем собрании Ассоциации промышленных предприятий Санкт-Петербурга, проинформировал присутствующих о том, что разработан проект закона «О стратегии развития города до 2035 года», в корне отличающийся от предыдущих стратегий. По его словам, чиновники определились с тем, что в ближайшие 18 лет Санкт-Петербургу потребуется на развитие 19 трлн рублей, а по прогнозам, заработать город сможет за тот же срок только 17 трлн рублей, если промышленность не перейдет на новый уклад.

Он отметил сильные стороны петербургской промышленности – многоотраслевая структура и хорошо налаженные межотраслевые связи. «Для дальнейшего развития город придумал новый инструмент поддержки промышленников – государственный контракт со встречными инвестиционными условиями, – рассказал Валерий Москаленко. – Благодаря этому инструменту предприятия смогут получать госзаказ в обход конкурсной процедуры. Правда, за льготный госзаказ придется вложиться в развитие предприятия».

Также власть намерена повысить эффективность промышленных территорий. Сегодня налоговая отдача от земли составляет от 2 до 200 млн рублей с гектара в год, в среднем 17 млн рублей. По мнению Валерия Москаленко, это очень низкая эффективность. Город планирует на свободных промышленных территориях развивать высокоэффективные высокотехнологичные производства с ежегодным ростом не менее 5%.

Совпадают у промышленников, экспертов и чиновников и опасения: усиление санкций может повлиять на итоговый результат, и вместо роста город получит пусть незначительное, но падение показателей. К примеру, некоторые аналитики связывают рост ИПП с активизацией импортно-экспортных операций и считают, что с укреплением рубля он может обернуться спадом. Также отмечается, что поддержка крупных предприятий негативно сказывается на малом бизнесе, который не поспевает за ростом цен и снижением потребительского спроса и вынужден сворачивать деятельность.

Лилиана Глазова