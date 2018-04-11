Аэрокерамика – новый родственник кирпича

Строительный высокопористый керамический материал, разработанный специалистами ГК «Глобал ЭМ», не имеет мировых аналогов. Его абсолютная техническая новизна доказана и подтверждена патентом. На экспериментальном производстве компании получены образцы материала под брендом «Аэрокерамика».

Об истории уникального эксперимента, технологических особенностях аэрокерамики, возможностях использования мы попросили рассказать научного руководителя ГК «Глобал ЭМ» Любовь Ванштейдт.

– Любовь Дмитриевна, для начала поясните, что в результате вашего грандиозного эксперимента получилось, к какой категории строительных материалов можно отнести аэрокерамику?

– Аэрокерамика – это легкий, прочный, экологически безопасный, хорошо поддающийся обработке материал из обожженной глины с высокопористой структурой.

– Но такую же примерно характеристику можно дать и традиционному кирпичу, известному тысячелетия.

– Да, аэрокерамику с большой долей вероятности можно считать новым родственником керамического кирпича. Перед научной группой именно такая задача и ставилась: разработка технологии производства облегченного керамического материала, по свойствам не уступающего кирпичу, но экономичного и эффективного как в выпуске, так и в применении.

Технические параметры и характеристики это подтверждают. Показатели по плотности не ниже, чем у полнотелого кирпича, который производится традиционным методом, водопоглощение – от 30 до 0,2%. При этом обеспечены морозостойкость более чем 100 циклов, химическая и биологическая инертность, устойчивость к ультрафиолету.

– Казалось бы, человеком за века уже придумано, опробовано все, что связано с керамикой, с кирпичом, что можно еще ожидать…

– Дело в том, что кирпич, хотя используется многие века, по-прежнему остается самым популярным и, не побоюсь этого слова, уважаемым и строителями, и потребителями стройматериалом. И с такими вечными понятиями – «дом», «очаг» – его разорвать невозможно. Именно кирпич создает тепло, уют, надежность, за каменной стеной в доме как в своей крепости.

Да, рождаются недорогие и технологичные новинки, особенно в массовом строительстве, которые ненадолго вытесняют керамику. Но, обратите внимание, немедленно появляются и материалы, которые имитируют кирпичную кладку. Причем это происходит с различными по структуре, свойствам облицовочными и отделочными материалами. Производители предлагают нам бетонные плиты «под кирпич», изделия из полимеров, композитов и даже обои, визуально повторяющие фактуру кирпича.

О возможностях создания керамического материала с высокопористой структурой в нашей стране известно с 20-х годов.

И, что интересно, жизнь подобных новинок недолговечна – мода на них проходит, а вот на кирпич, думаю, никогда не пройдет. И каждое новое поколение опять возвращается к этому теплому природному материалу.

– Тем не менее модификация, обновление идут постоянно…

– Безусловно, того требует жизнь и новые ее условия: всю историю человек стремился усовершенствовать технологию производства кирпича, изменить его цвет, облегчить, придать материалу необходимую прочность, чтобы он не разрушался и не осыпался.

Думаю, и в Средние века, в эпоху Возрождения, возводя храмы, строители занимались поисками рецептур, которые давали бы возможность создавать легкие и прочные керамические строительные материалы. Вероятно, у них были свои секреты, которые сегодня, к сожалению, утрачены.

До сих пор поражает, например, красный восьмигранный купол собора Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции. Не только инженерным, архитектурным замыслом, но именно исполнением из кирпича. Особенно если помнить, что купол возводился в начале XV века, а высота его изнутри – 90 м, диаметр – более 40. И это кирпичное чудо стоит столько веков, очаровывает и удивляет, призывая к размышлению и развитию.

– Как вы пришли к идее создания аэрокерамики?

– Как инженера-химика по образованию, меня всегда интересовала структура вещества, скажем так, расширение технических возможностей, параметров материалов за счет управления воздушными частицами, их поведением внутри материала.

Массовое строительство, как известно, требует другой экономики. Потому резонно желание снизить стоимость строительных проектов, сократить затраты, создать в том числе материал, который удобен в использовании, экономичен. Вот отсюда появление, например, легких бетонов.

И у меня есть своя история разработки облегченных материалов на цементной основе, опыт, банально скажем, манипуляций с воздухом. Методы изменения содержания воздушных частиц при работе с цементосодержащими материалами и глиной разные, но это тем не менее дало новые знания, обогатило опыт, принесло понимание поведения воздуха при создании керамических материалов.

– И вы пришли и объявили о своих идеях?

– Если бы все было так просто – пришел и объявил: здравствуйте, я гений! Любое открытие, как мне кажется, базируется на долгом опыте предшественников – исследователей, ученых.

О возможностях создания керамического материала с высокопористой структурой в нашей стране известно с 20-х годов прошлого века. Огромное число исследований было посвящено проблеме разработки легкой пористой керамики, пенокерамики. Труды выдающихся советских ученых-химиков на эту тему по-прежнему интересны и полезны для современных экспериментаторов.

Прочные материалы нетеплопроводны, не хранят тепло; легкие — гигроскопичны, впитывают влагу и не обладают высокой прочностью

Попытки создания такого материала предпринимались белорусскими разработчиками, даже была выпущена опытная партия в 500 штук легких кирпичей. Известен и опыт московских ученых в этой области, но там иная технология: они для создания в изделии необходимой воздушной среды используют газообразователь – карбид кремния.

Да и до того, как мы встретились с учредителями компании «Глобал ЭМ», здесь уже активно велись работы в этом направлении – учреждено предприятие в структуре ГК, создана исследовательская база, приобретено необходимое оборудование, зарегистрированы товарные знаки.

Иначе говоря, количество так или иначе обязано было перерасти в качество. Наша встреча – это, не постесняюсь сказать, просто божий промысел. К тому времени я уже была готова оставить исследовательскую работу, прошла переквалификацию и собралась стать преподавателем химии. Но все случилось так, как случилось.

Цель группы разработчиков, которой я руковожу, была вполне определенной: создать экономичную технологию производства высокопористого, то есть легкого, керамического материала, не уступающего по прочности, теплопроводности, экологической безопасности керамическому кирпичу.

– В чем была основная трудность в решении такой задачи?

– Для того чтобы было понятно, поясню: прочные материалы нетеплопроводны, они не хранят тепло; легкие, как правило, гигроскопичны, впитывают влагу и не обладают высокой прочностью.

Чтобы решить поставленную задачу, следовало добиться того, чтобы воздух в структуре материала был равномерно распределен, поскольку от размера воздушных пор, их формы, распределения в структуре материала и зависит прочность. Короче, необходимо было разместить «воздух» таким образом, чтобы он не нарушил целостности изделия, структуры, не дал возможности для проникновения влаги.

Должна заметить, что вопрос размещения воздуха в структуре материала актуален и в производстве бетона, полимерных и других видов материалов.

В итоге мы создали технологии и открытых, и закрытых пор. И это дает возможность производить воздушную керамику как для внутренних работ, так и для фасадных. Если говорить предметно, то по нашей технологии можно выпускать облегченный кирпич, теплоизоляционные плиты, конструкционные блоки, декоративные перегородки, элементы внутреннего декора.

– Интересно, как приходит озарение?

– Все сложнее и проще. Повторюсь: ничто не происходит спонтанно, не приходит из пустоты. Мой опыт, огромная поддержка команды, коллег, которые помогали и подсказывали, не жалели сил и времени для экспериментов, доверие учредителей компании, готовых рисковать, – все сложилось и привело нас к успеху, к тому, что идея обрела жизнь.

Прежде чем получить образцы изделий, мы много экспериментировали и пробовали, вводили в рецептуры различные химические элементы. А далее изделия проходили тестирование, лабораторные испытания.

Сейчас мы намерены работать в нескольких направлениях – производить керамические облицовочные плиты, блоки, изделия для реставрационных работ.

Технические параметры аэрокерамики

Плотность полнотелого кирпича Прочность на сжатие, МПа D500 9 D600 10 D700 11 D800 13 D900 15 D1000 17

– Если сравнивать по параметрам аэрокерамику с кирпичом или пенобетоном, что, с вашей точки зрения, выгоднее, интереснее для потребителя?

– Руководители нашей компании считают, что подобные сравнения неуместны и некорректны. Любая продукция имеет право на существование, а потребитель уже должен выбирать исходя из своих задач, целей, понимания.

Мы констатируем, что разработали абсолютно новый для строительного рынка материал, аналогов которому в мире нет. Создана и технология его производства. Этот факт подтвержден патентными исследованиями. Очевидно и то, что мы учитывали запросы современного строительного рынка.

Для застройщиков важны скорость монтажа, качество материала, сокращение затрат и в процессе строительных работ, и в период эксплуатации. Это все достигается с использованием нашего материала.

Во-первых, аэрокерамика обладает ровной поверхностью, что дает возможность монтировать блоки консольно, и это позволяет не только экономить на штукатурных смесях и утеплителе, но и получать дополнительные квадратные метры внутри здания. Кроме того, материал легко обрабатывается, проще говоря, его можно прямо на площадке резать обычной ножовкой, тогда как любая плитка при обработке требует немалых усилий.

Сопоставление всех факторов – экономия фасадного утеплителя, штукатурки, дополнительная полезная площадь внутри зданий, особые свойства материала: негорючесть, паропроницаемость, прочность, экологическая безопасность – дает возможность предполагать, что и задача по превращению инновационной разработки в рыночный продукт тоже будет успешно решена.

Несмотря на то что пока наше производство экспериментальное, интерес к материалу проявили реставраторы, поскольку технология позволяет быстро решать задачи по замене фрагментов кирпичных зданий, воссозданию утраченных элементов декора.

Будет востребована аэрокерамика и в качестве облицовочного и строительного материала при устройстве ограждающих конструкций. Но пока блоки формата традиционного кирпича предполагается выпускать под конкретный заказ.

– Будет ли материал конкурентоспособен по цене – ведь освоение потребует немалых затрат?

– Не могу пока озвучить цену материала, но думаю, что при любом раскладе аэрокерамика будет дороже, чем газобетон, но дешевле кирпича. Сейчас для нас важно продвинуть продукт на рынок, услышать отзывы потребителей, понять их реакцию на материал. Вполне вероятно, что в дальнейшем предстоит расширять ассортимент, что-то менять в технологических процессах.

– Чтобы поставить изделия на поток, нужно и технологическое оборудование.

– Не вижу здесь особых проблем. Сейчас, повторюсь, мы располагаем технологическими решениями, опытными образцами изделий. В структуре группы компаний есть проектное подразделение, специалисты которого вполне способны разработать технологические линии для выпуска аэрокерамики.

Более того, есть опыт создания модулей для экспериментального производства, каждый из которых приспособлен под особые, отдельные функции по получению материала. Модули создавались под наши задачи, и, таким образом, у конструкторов есть понимание, какое оборудование потребуется, скажем, когда придет время масштабировать производство. И уже проработаны возможности создания поточных линий на отечественных предприятиях.

Пока руководство компании нацелено на создание опытного производства, которое, по предварительным данным, разместится на площадке «Новоорловская» особой экономической зоны Петербурга.

Объем выпуска планируется небольшой – примерно до трех кубометров в сутки, чтобы понять, в каких масштабах инновационный продукт будет востребован. Это позволит обнаружить и все «детские» ошибки, связанные с освоением нового материала, усовершенствовать технологию, чтобы в дальнейшем выйти на серийный выпуск.

Роза Михайлова