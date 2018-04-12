Стимул для композитов

Несмотря на поддержку композитной отрасли со стороны государства, широкое внедрение инновационных материалов пока затрагивает далеко не все сферы, где они могут быть полезны.

По информации Министерства промышленности и торговли РФ, объем российского рынка композиционных материалов оценивается сегодня примерно в 53 млрд рублей. На нем представлены около 150 ключевых игроков, которые внедряют свои инновационные решения в ведущие отрасли экономики и промышленности: авиа- и судостроение, энергетику, строительство, а также космос и автопром. «Ежегодный темп прироста отечественного рынка композитов составляет примерно 20%», – уточняется в материалах ведомства.

Для того чтобы обеспечить развитие отрасли, федеральные власти внедряют системные меры поддержки по разным направлениям. Отдельное внимание уделяется разработке нормативных документов, которые регламентируют производство, оценку соответствия, применение, классификацию и сметное нормирование композиционных материалов, а также конструкций и изделий в гражданских отраслях промышленности. Также совершенствуется нормативная база, позволяющая внедрять типовые масштабируемые технологии получения композитов нового поколения.

Одновременно поддержка композитной отрасли осуществляется по программе софинансирования Фонда развития промышленности (ФРП), которая обеспечивает льготный доступ отечественных предприятий к финансовым ресурсам, необходимым для организации производства уникальной продукции и российских аналогов передовых международных разработок.

Объем российского рынка композиционных материалов оценивается примерно в 53 млрд рублей. На нем представлены около 150 ключевых игроков

Так, в число проектов, одобренных экспертным советом ФРП в конце 2017 года для получения займов на общую сумму 1,9 млрд рублей, вошел и проект модернизации оборудования ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно» (Татарстан, входит в группу «Татнефть»), которая занимается производством стекловолокна, являющегося сырьем для композитной отрасли.

«Проект имеет важное значение с точки зрения импортозамещения, так как производство стекловолокна является сырьевой базой для развития композитной отрасли и основным продуктом для композитных материалов, разрешенных к применению в оборонной промышленности. Общая стоимость проекта составляет 883 млн рублей, из которых 441 млн рублей могут быть предоставлены Фондом развития промышленности в виде льготного займа. Около 20% готовой продукции планируется поставлять на европейский рынок», – подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков.

Минпромторг считает одной из важнейших мер стимулирования спроса на продукцию с использованием композиционных материалов те программы внедрения композитов и изделий из них, которые реализуются на региональном уровне. «Ярким примером участия регионов в популяризации и развитии отрасли композитных материалов стало создание межрегионального отраслевого промышленного кластера «Композиты без границ» на территории Республики Татарстан, Московской и Саратовской областей», – констатирует ведомство.

Инициатором проекта стала UMATEX Group (входит в дивизион «Перспективные материалы и технологии» госкорпорации «Росатом»), которая занимается производством углеродного волокна (УВ). В мировом масштабе композиционные материалы на его основе широко применяются в ветроэнергетике, автомобилестроении и авиастроении, а также в оборонно-промышленном и нефтегазовом комплексах, космической индустрии, судостроении и строительстве.

Что касается российского рынка углеродного волокна, то, по прогнозам UMATEX, к 2025 году его объем может увеличиться в 10 раз (до 3000 т) за счет расширения использования в гражданских отраслях промышленности.

UMATEX, а также власти Татарстана, Московской и Саратовской областей подписали соглашение о формировании кластера в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи в феврале 2018 года. Об участии в проекте заявили более 20 предприятий композитной отрасли, пять вузов и два объекта технологической инфраструктуры – ОЭЗ «Алабуга» и технополис «Химград».

«Основная цель – обеспечить существенный рост нового для России рынка композитов, а также создать полную технологическую цепочку производства полимерных композитных материалов: сырья, разных видов химических волокон, полуфабрикатов на их основе и конечной продукции для потребителей. Это позволит снизить уровень зависимости от поставок импортного сырья и комплектующих для производства конечной продукции», – говорится в материалах на сайте Росатома.

Предполагается, что участники межрегионального кластера «Композиты без границ» получат доступ к финансированию совместных проектов в рамках постановления правительства РФ от 28 января 2016 года, которое обеспечивает возмещение до 50% затрат на создание производства и продукции в целях импортозамещения. В федеральном бюджете предусмотрены средства в размере 2,6 млрд рублей на поддержку проектов участников промышленных кластеров на 2018 год и плановый период 2019–2020 годов. Ближайший отбор проектов участников кластера на получение финансирования от Минпромторга России состоится в июне 2018 года.

Не вся промышленность готова…

В отличие от регионов, чьи предприятия будут задействованы в новом композитном кластере, Северо-Запад пока не может похвастаться реализацией столь же масштабных и амбициозных проектов.

Снижение эксплуатационных расходов является одним из главных преимуществ использования композиционных материалов, которые обеспечивают общее улучшение характеристик и качества конечной продукции.

Заметным участником рынка на протяжении последних лет остается АО «Средне-Невский судостроительный завод» (СНСЗ, входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК), которое успешно использует композиты и при строительстве кораблей для нужд Минобороны РФ, а также иностранных заказчиков, и при сооружении гражданских судов.

Так, осенью 2017 года состоялся демонстрационный рейс инновационного пассажирского катамарана «Грифон» проекта 23290, где применены композиционные материалы. Это судно предназначено для транспортировки 150 пассажиров. Его максимальная скорость – 29,5 узла, мореходность – 4 балла, то есть катамаран может эксплуатироваться при двухметровой волне.

«Изначально этот проект создавался для петербургского региона. Катамаран – комфортное и удобное судно как для организации экскурсионных программ по воде, так и для перевозки пассажиров из порта в город. Он способен покрыть любые маршруты, будь то Нева, Ладожское озеро или Финский залив. Важно отметить и то, что жизненный цикл эксплуатации композитного судна намного экономичнее и дешевле по сравнению с судами из металла и алюминия», – пояснил генеральный директор СНСЗ Владимир Середохо.

Снижение эксплуатационных расходов является одним из главных преимуществ использования композиционных материалов, которые обеспечивают общее улучшение характеристик и качества конечной продукции. Вместе с тем применение композитов приводит к росту ее себестоимости, что сужает круг потенциальных заказчиков. Тем не менее, по оценке участников рынка, потребители композиционных материалов постепенно склоняются к тому, чтобы смириться с ростом текущих затрат ради удешевления расходов на эксплуатацию в перспективе.

«При использовании композитов стоимость конечного продукта по сравнению с традиционными материалами может возрасти на 15–40% в зависимости от сложности изделия. Однако удорожание нивелируется за счет того, что продукция из композитных материалов существенно снижает издержки на содержание. К счастью, это начинают понимать наши потенциальные партнеры из различных областей народного хозяйства», – рассказал коммерческий директор ООО «Композит Групп» по Санкт-Петербургу и СЗФО, член экспертно-координационного совета Союза производителей изделий из композиционных материалов (Союз КТИ) Андрей Дмитриев.

По его оценке, композиционные материалы обеспечивают экономию не только частным компаниям-потребителям, но и государству. В качестве примера Андрей Дмитриев привел такое направление, как защита металлопродукции и промышленного оборудования от воздействия коррозионной среды: «По статистике Минпромторга, в развитых странах на борьбу с коррозией тратится от 2 до 4% ВВП. В нашей стране этот показатель составляет 17–19%. Вот та огромная дыра в российском бюджете, которую предстоит уменьшить за счет внедрения композитных материалов».

Коммерческий директор «Композит Групп» по Санкт-Петербургу добавил также, что не разделяет опасений по поводу того, что использование композитов впоследствии затрудняет диагностику конструкционного состояния конечной продукции. «Производственные процессы, технологии, материалы поступательно двигаются вперед, соответственно, меняются и методы, и приборные комплексы диагностики», – отметил Андрей Дмитриев.

Говоря о перспективах «Композит Групп», он напомнил, что компания более 15 лет выпускает элементы интерьера и экстерьера подвижного состава из огнестойкого пластика для ОАО «РЖД»: «Нашей серийной продукцией переоснащено более 1200 вагонов подвижного состава РЖД, изготовлено более 1400 мастер-моделей и технологической оснастки. Сотрудничество в этой области имеет устойчивую тенденцию к росту».

Помимо возможности широкого применения композиционных материалов в транспортном машиностроении, Андрей Дмитриев считает перспективными такие отрасли, как дорожное строительство, водоснабжение, водоотведение и военно-промышленный комплекс. По его мнению, в этих сферах «пришли к руководству люди, понимающие реальные преимущества композитов перед традиционными материалами – в первую очередь их длительный жизненный цикл, позволяющий существенно увеличивать межремонтные сроки и сокращать затраты на содержание объектов». Тем не менее внедрение композиционных материалов пока тяжело продвигается, например, в агропромышленном комплексе, подземном и промышленно-гражданском строительстве, отмечает коммерческий директор «Композит Групп» по Петербургу и СЗФО.

Вопросы к власти

К основным препятствиям для интенсивного развития композитной отрасли Андрей Дмитриев относит в первую очередь несовершенство процедуры стандартизации и технического регулирования. «В последнее время сделан большой рывок по разработке ГОСТов в композитной отрасли, – рассказывает он. – Но главная беда в том, что ГОСТ теперь не является обязательным документом. На мой взгляд, в действующее законодательство пора вернуть положение об ответственности за несоблюдение товаров и услуг требованиям ГОСТов – и я бы предусмотрел даже уголовную ответственность. Тогда прекратились бы многолетние бесполезные дебаты о качестве продукции и качественные материалы и конструкции – в том числе и с применением композитов – внедрялись бы во всех отраслях».

Проблема стандартизации и сертификации композиционных материалов затрагивает и таких крупных игроков, как UMATEX Group, которая, согласно материалам компании, по итогам 2017 года экспортировала 320 т углеродных волокон и обеспечила 50% потребностей внутреннего рынка. В перспективе планируется также расширение применения композитов в атомной отрасли, газомоторном транспорте и производстве спорттоваров, однако для этого нужна законодательная поддержка.

«Для достижения поставленных целей необходимо сократить сроки сертификации композитов, обеспечить законом обязательное использование российских композитов при условии их конкурентоспособности», – сказал генеральный директор UMATEX Group Александр Тюнин на промышленном форуме «Локомотивы роста российской экономики», который состоялся в городе Иваново в марте 2018 года.

Помимо решения «процедурных» вопросов, касающихся массового внедрения инновационных материалов, участники композитного рынка не отказались бы и от более глобальной стратегической поддержки со стороны государства. «Мы занимаемся унификацией сырья и оборудования, наши клиенты – это производители, а наши основные продукты – технологии, – говорит генеральный директор ООО «Регент Балтика» (Санкт-Петербург) Дмитрий Роотси. – Нам не хватает стратегии развития государства по отраслям, в каждой из которых случаются свои провалы и взлеты – например, строительство стагнирует, а судостроение развивается. Отсутствие отраслевой стратегии мешает развитию».

С ним отчасти согласен и Андрей Дмитриев из «Композит Групп». «Конечно, программа импортозамещения сыграла огромную положительную роль. Появились новые поставщики отечественного сырья, соответствующие мировым стандартам. И все-таки отсутствие должного внимания со стороны правительства к композитной отрасли не позволяет говорить об устойчивом росте… Практически все отрасли мало используют композитную продукцию. Однако вопросы по поводу медленного внедрения композитов следует адресовать не участникам рынка, а руководству соответствующих отраслей промышленности», – резюмирует он.

Виктория Уздина