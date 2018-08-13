Российские «газели» готовы к прыжку

При многообразии мер поддержки малых предприятий, пока они не достигают цели. Всем институтам, которые сегодня стимулируют развитие высокотехнологичного предпринимательства, необходима консолидация. Не только для того, чтобы помогать быстрорастущим малым инновационным компаниям, но и для того, чтобы поднять статус предпринимателей в обществе.

В 1980-е годы американский экономист Дэвид Берч сформулировал для быстрорастущих технологичных предприятий, дающих наибольший прирост рабочих мест и являющихся драйверами экономического роста, специальный термин – «газели». Немецкий ученый Герман Симон ввел другое понятие – «скрытые чемпионы». По его мнению, именно такие компании рано или поздно выходят на экспортные рынки, занимают свои ниши и зачастую лидируют.

«Интерес к малым быстрорастущим технологическим компаниям стал проявляться не так давно, – напомнил в ходе дискуссии «Технологический прорыв: роль малых и средних инновационных высокотехнологичных компаний в российской экономике», состоявшейся в рамках ПМЭФ-2018, директор Института менеджмента инноваций НИУ «Высшая школа экономики» Дан Медовников. – А во время кризиса 2008 года число«газелей» в мире стало падать. Но, что интересно, именно после 2008 года государства начали запускать программы поддержки таких предприятий».

Поддержке – четверть века

История поддержки динамичных малых и средних компаний в России началась даже раньше, чем в развитых странах. Первым в середине 1990-х годов помогать начинающим инновационным компаниям стал основатель фонда «Содействие» Сергей Поляков. С 2012 года к нему присоединилась компания «Техуспех», два года назад преобразованная в проект «Национальные чемпионы». А в конце 2017 года корпорация МСП запустила интересный проект поддержки компаний, которые еще не доросли до нацчемпионов, но уже добились успехов.

«Мы начинали 25 лет назад, имея бюджет 200 млн рублей, – напомнил генеральный директор ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям) Сергей Поляков. – Сегодня предлагаем более широкий набор программ. Активно занимаемся вовлечением школьников в инновационную деятельность. Провели конкурс бизнес-проектов в российских школах, в котором участвовали 400 000 школьников. Среди Национальных чемпионов 43% – наши птенцы, их мы поддерживали с первых шагов. Могу без лишней скромности заявить, что у нас получается создавать внутренний лифт».

«Газель» – это компания, которая действует не менее трех лет и ежегодно показывает рост выручки на 20%

Об успехах этой работы красноречиво говорят цифры: за последние пять лет бюджет фонда аккумулировал 32 млрд рублей. Они ушли в бизнес на самых разных стадиях. С 2014 года около 6,5 млрд рублей государственных субсидий получили 650 компаний. Объем инновационной продукции, полученной за счет этой поддержки, составил 57 млрд рублей. Создано 1000 высокотехнологичных рабочих мест. «Сейчас уже сформирована благоприятная среда, – резюмирует Сергей Поляков. – Но нужны совместные механизмы поддержки высокотехнологичного бизнеса всеми действующими институтами».

Инновационная система сформирована

В России, по словам замминистра экономического развития РФ Олега Фомичева, сформирована комплексная национальная инновационная система, но она хронически недокапитализирована. Действуют институты поддержки малого бизнеса, венчурный рынок, фонд «Содействие», корпорация МСП, однако все зарубежные аналоги располагают гораздо большими средствами. Кроме того, в стране действуют две самостоятельные системы поддержки: инновационного малого бизнеса и просто малого бизнеса.

«До сих пор они развивались самостоятельно, каждая – со своими инструментами, – отметил чиновник. – Сейчас следует не создавать что-то параллельное, а объединять то, что есть. Перед нами стоит амбициозная цель – создать 25 млн рабочих мест в производственном, высокотехнологичном малом бизнесе. Чтобы ее достичь, необходимо докапитализировать действующие инструменты поддержки. У нас есть Российская венчурная компания (РВК) с филиалами в регионах. Мы планируем сократить процентную долю вхождения РВК в бизнес и увеличить объем экспертной части. В первом чтении принят закон, регулирующий краудфандинговую деятельность. Сегодня она составляет небольшую долю финансирования малого бизнеса. Мы рассчитываем, что закон будет мягким, скорее рекомендательным. Его задача – увеличить приток капитала. Кроме того, создано 11 инновационных суперкластеров, запущен проект «Национальные чемпионы», которых уже больше 60. Этот проект переходит на уровень субъектов РФ, для того чтобы растить региональных чемпионов».

От стартапов до «газелей»

Генеральный директор, председатель правления АО «Корпорация «МСП» Александр Браверман обозначил три базовых направления поддержки МСП: стартапы, инвестиционный лифт, «газели». На поддержку стартапов заложено 2 млрд рублей. В ней могут участвовать не только инновационные, но и сельскохозяйственные компании, а также низкомаржинальные проекты. Кредиты выдаются под 6,5%, банк МСП субсидирует разницу между 6,5% и действующей ставкой.

В проекте «Инвестиционный лифт» участвуют четыре института развития: Фонд развития промышленности (ФРП), Корпорация МСП, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), Российский экспортный центр (РЭЦ). ФРП финансирует половину проекта под 5%. Предприниматель вкладывает 15%. Оставшиеся 35% ложатся на корпорацию, которая при определенных условиях может входить в капитал РФПИ.

«Мы определили дефиницию «газель», – поделился Александр Браверман. – «Газель» – это компания, которая действует не менее трех лет и ежегодно показывает рост выручки на 20%. Таких компаний в России достаточно. Нам предложили 2500 проектов, на первом этапе отобраны 400, из них 27 находятся в продвинутой стадии, их будем поддерживать в первую очередь. Со следующего года предполагаем финансировать только высокотехнологичные компании. А сервис развивать при помощи бизнес-навигации».

Кроме того, Александр Браверман констатировал: закупки у быстрорастущих компаний увеличиваются. В 2016 году они продали продукции на 1,5 трлн рублей, в 2017-м выручка превысила 2 трлн, в этом году ожидается не менее 3 трлн рублей. Таким образом, очевидно движение к высокотехнологичной продукции.

Кредит под 2,35%

О сказочных условиях поддержки малых инновационных предприятий рассказал председатель правления АО «МСП Банк» Дмитрий Голованов: «Наш новый кредитный продукт сформирован вместе с корпорацией МСП. Для нас важно, чтобы компания, претендующая на льготный кредит, имела положительные чистые активы и чтобы ее продукт пользовался платежеспособным спросом. Деньги должны, что называется, возвращаться, и мы уверены, что «газели» по силам вернуть наш дешевый кредит». Первые «газели» уже профинансированы, для таких предприятий предусмотрено и субсидирование проектной ставки, которая в «МСП–Банк» составляет 9,6%. Фонд субсидирует ключевую ставку 7,25%, компании доплачивают 2,35%.

Собственным опытом создания «скрытого чемпиона» поделился проректор по перспективным проектам ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого» Алексей Боровков. В 2014 году президентом Владимиром Путиным была поставлена задача создать линейку российских автомобилей «Кортеж». Российский автопром за ее решение не взялся, объяснив, что за установленные сроки это сделать невозможно. «Министр промышленности обратился к зарубежным специалистам, а те отправили его к нам, сказав, что в России есть свой «скрытый чемпион», который помогает в производстве современных автомобилей зарубежным производителям. Действительно, в 2006 году мы победили во всемирном конкурсе БМВ, отбиравшей высокотехнологичную инжиниринговую компанию. Так мы стали участниками проекта «Кортеж». А сейчас мы работаем и с высокотехнологичным Китаем. У нас среда, которая позволяет воспитывать лидеров. «Газели» хорошо растут в интеллектуально насыщенной среде», – подчеркнул Алексей Боровков.

Предпринимательство надо пропагандировать

К сожалению, рост инновационного бизнеса – это не всегда быстрая история. Промышленный инновационный бизнес если и растет, то неторопливо. Не хватает поддержки общества. Предпринимателей в России не любят, особенно успешных. «Скрытые чемпионы» остаются скрытыми. Нужно изменить мнение общества о предпринимателях, россияне должны повернуться лицом к бизнесу, считает председатель попечительского совета Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» Сергей Борисов. По его мнению, в стране создана неплохая система господдержки. Во всех регионах есть бизнес-инкубаторы, действуют программы кластерного развития, признанные Министерством экономического развития кластеры и протокластеры. Но до сих пор лишь 1,5% малых компаний можно отнести к инновационным, 8% – к производственным, в Европе таковых не менее 40%. Количество МСП следует увеличить в два с половиной – три раза. «Газелей» очень немного.

«Нам не хватает искусства выращивания игроков высокотехнологичного рынка. Тут нужна система акселерации, то есть формировать кадры следует со школьной скамьи. Есть у нас некий скепсис относительно университетов. Седовласые профессора неохотно воспринимают новации. За рубежом до 50% преподавателей университетов представляют реальный бизнес. Есть ли внятная система у Министерства высшего образования? На наш запрос ответили, что не собираются поддерживать «спекулянтов». В отечественных университетах не ведется регистрации интеллектуальной собственности. Кроме того, именно в университетах пора учить, как повышать производительность труда. Это тоже наука. Возможно, малым компаниям нужно разрешить входить в капитал европейских компаний, поучиться у них. Мальчиш-Кибальчиш есть, да воевать некому. Давайте сделаем так, чтобы на поле технологичного предпринимательства было больше бойцов!» – призывает коллег Сергей Борисов.

Пора объединяться

С тем, что предпринимательство следует пропагандировать, а предприниматели должны стать героями телепередач, согласилось большинство участников панельной дискуссии. «Экономика пойдет в рост тогда, когда будут не только чемпионы, но и чемпионат, – подчеркнул ректор ФГБОУ «Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова» Александр Русаков. – Ориентируясь на чемпионов, нужно сделать так, чтобы связь не прерывалась. И конечно, героями телепередач должны стать не только предприниматели, но и чемпионат Национальных лидеров, сам процесс становления победителя».

«Формирование инновационной экосистемы – дело не только чиновников, – вступил в дискуссию директор Департамента стратегического развития и инноваций Министерства экономического развития Российской Федерации Артем Шадрин. – Чтобы настроить господдержку, необходимо преодолеть инерционность бюрократического аппарата. Уверен, что фокусировать поддержку надо на «газелях». Главное – на каждый рубль господдержки должна быть реальная отдача: значительно большие темпы роста экономики и налоги. Планируем сочетать региональных чемпионов с кластерами, проводим пичинги с нацчемпионами. По поводу федеральных телепрограмм надо подумать, а в регионах, насколько мне известно, программы, повествующие об экономике, промышленных предприятиях и предпринимателях в том числе, есть».

Малые и средние компании более адаптивны к постоянно меняющейся бизнес-среде, являются инновационными по своей природе, а в условиях цифровизации экономики это качество усиливается и становится ключевым фактором технологических изменений. Поэтому консолидация мер поддержки в целях дальнейшего развития быстрорастущих малых и средних инновационных, высокотехнологичных компаний («газелей») становится одним из важнейших факторов экономического развития.

Лилиана Глазова