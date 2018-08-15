Лифт без опасности

Основой обеспечения безопасности пассажиров лифтов должны стать не только модернизация лифтового хозяйства, замена лифтов, но прежде – ответственность и профессионализм специалистов, прямо или косвенно занятых в отрасли.

О том, как последние решения и правила в области эксплуатации лифтов, программы модернизации лифтового хозяйства влияют на развитие отрасли, о роли инженерных центров в обеспечении безопасности, мы говорим с генеральным директором ИЦ «Руссэксперт» Николаем Русских.

– Николай Афанасьевич, сегодня многие считают, что исключение лифтов из реестра опасных производственных объектов, по сути, привело к ослаблению контроля над безопасностью оборудования.

– Да, это верно, но лишь отчасти. Ослабление контроля произошло еще по причине, так скажем, законодательного несовершенства в отрасли. Когда после появления технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» в Российской Федерации были отменены Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ), которые четко, понятно и эффективно регулировали все процессы в лифтовой отрасли. В Казахстане, как и в Беларуси, ПУБЭЛ до сих пор продолжают действовать наряду с ТР ТС 011/2011. Большинство профессионалов со мной согласятся, что в нынешней редакции технический регламент несовершенен, многие формулировки размыты, понятия не конкретизированы. Но тем не менее ТР ТС 011/2011 на сегодняшний день является основным документом, по которому работает вся лифтовая отрасль.

Поясню, ранее лифты в составе зданий относились к опасным производственным объектам (ОПО), потом их исключили из этой категории, и они перешли в состав опасных. Если быть точным, то 15.03.2013 года лифты официально, поправками к закону № 116-ФЗ «О промышленной безопасности», исключены из числа ОПО. В результате была отменена обязательная их регистрация в госреестре ОПО, все лифты вывели из этого реестра. Таким образом, Ростехнадзор в те годы утратил возможность должным образом контролировать вертикальный транспорт. Даже несмотря на то, что правительство РФ постановлением от 13.05.2013 года № 407 определило государственный контроль соблюдения технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов» на стадии эксплуатации за Ростехнадзором. Сейчас функции контроля за безопасной эксплуатацией лифтов в большей степени возвращены Ростехнадзору и конкретизированы постановлением правительства РФ от 24.06.2017 года № 743. Особенно это касается лифтов после замены и модернизации.

С появлением ТР ТС «Безопасность лифтов» в стране были отмененены Правила устройства и безопасной эксплуатации лифтов (ПУБЭЛ), которые четко, понятно и эффективно регулировали все процессы в лифтовой отрасли

– Как был организован ваш инженерный центр?

– Вместе с изменением правовой основы, сокращением функций Ростехнадзора не у дел остались профессионалы, имеющие статус государственных инспекторов, которые работали в специальном подразделении Северо-Западного управления Ростехнадзора – отделе по надзору за лифтами. И осуществляли контроль за «жизнью» лифта от проектирования до монтажа и дальше на всем протяжении его эксплуатации, в течение назначенного срока. Основой нашего центра как раз явились те инспекторы Ростехнадора. Практически все сотрудники отдела по надзору за лифтами, семь человек, перешли в созданный в 2012 году инженерный центр.

Считаю, это стало хорошей основой для становления нашего центра, ведь главным ресурсом для любого бизнеса всегда являются профессионалы. И начали мы с того, в чем имели уже огромный опыт: с обследований, технических освидетельствований лифтов и лифтового оборудования, создав два структурных подразделения – испытательный центр и орган по сертификации. Сейчас штат ООО «ИЦ «РуссЭксперт» составляет 35 человек, из которых 17 являются специалистами по оценке соответствия лифтов. Семь из них имеют квалификацию эксперта по оценке квалификации.

– Как удалось вписаться в рынок после госслужбы?

– Не скажу, что это было легко: в то время, а шел 2011 год, в городе уже действовали несколько инженерных центров, которые специализировались в области оценки соответствия лифтов. И, мягко скажем, никто не обрадовался появлению ООО «ИЦ «Руссэксперт» в качестве конкурента. Кроме того, первые три года после учреждения центра мы, по законодательству, не могли участвовать в торгах.

Однако мы не имели права отступать, располагая таким ресурсом, как профессиональные кадры, которые не только хорошо знали отрасль, оборудование, но и умели грамотно работать с документацией, заказчиками и, безусловно, были хорошо известны в городе.

Когда у нас через три года появилась возможность участвовать в торгах, конечно, эти преимущества сыграли свою роль: мы получили внушительный пакет заказов и, таким образом, окончательно вписались в рынок услуг по оценке соответствия лифтов в форме технического освидетельствования и обследования лифтов и лифтового оборудования. В то время в городе стартовала программа по замене и модернизации лифтов, и значительный объем работ по полному техническому освидетельствованию лифтов был проведен нашими специалистами.

– Другими словами, программы модернизации, ускоренной замены лифтов стали импульсом для развития рынка услуг по оценке соответствия лифтов.

– И не только: в результате выиграли и производители лифтового оборудования, и подрядные фирмы, которые ведут монтаж лифтов, но в первую очередь горожане. Лифтовой парк в Петербурге изношен примерно на 40–45%. Чтобы только привести его в порядок к 2020 году в соответствие с требованиями ТР ТС 011/2011, необходимо ежегодно менять или модернизировать не менее 1300 лифтов.

Замена лифтов, как и модернизация, требует не только времени, но и немалых финансовых затрат – в среднем около 2 млн обходится один лифт.

Мы, конечно, участвуем в реализации программы, ее оператор – Фонд капитального ремонта – провел квалификационный отбор компаний, которые могут участвовать в торгах. «Руссэксперт» в этот реестр включили. В 2017 году по этой программе мы провели полное техническое освидетельствование и регистрацию деклараций о соответствии лифта техрегламенту 160 лифтов. Это, безусловно, существенная прибавка к нашему портфелю заказов – она составила примерно 10% от общего объема выполняемой нами работы. Но, должен сказать, не только заказы города определяют сегодня устойчивость бизнеса: клиентская база расширяется, и в географию нашей деятельности входят, кроме Санкт-Петербурга и Ленинградской области, такие города, как Мурманск, Архангельск, Псков, Великий Новгород, Великие Луки, Череповец, Евпатория.

Вместе с тем растет конкуренция в лифтовом бизнесе. Но, к сожалению, приходится это констатировать – на рынке появляются и элементы нездоровой конкуренции, когда некоторые фирмы, особенно из других регионов, откровенно демпингуют, иногда втрое снижая цены за оценку соответствия лифтов, что, естественно, не лучшим образом влияет на качество услуг со стороны таких конкурентов.

Для нас чрезвычайно важна репутация, и к нам, как правило, обращаются ответственные компании, для которых важно знать истинное положение дел.

– Какие виды обследований обязательны, что они показывают, какие дефекты оборудования, недостатки эксплуатации вскрываются?

– Ежегодно все лифты должны проходить техническое освидетельствование, полное техническое освидетельствование проводится при приемке подъемников в эксплуатацию, обследование – после отработки назначенного срока эксплуатации, в основном это 25 лет.

Если говорить о типичных дефектах, обнаруженных при обследованиях лифтов, отработавших назначенный срок службы, то, как правило, это несоответствие системы управления лифтом; несоответствие безопасности обслуживающего персонала, находящегося на крыше кабины лифта; отсутствие средств, предотвращающих пуск перегруженной кабины, и ряд других.

Мы, проведя обследование лифта, выдаем заключение с рекомендациями по его замене или модернизации, дальнейшей эксплуатации. И уже владелец на основании нашего заключения обязан принять решение – остановить лифт, провести ремонт, модернизацию или заменить.

– Скоро год, как введены Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров. Государство таким образом отреагировало на участившиеся ЧП в лифтовой отрасли. Между тем постановление № 743 было неоднозначно воспринято лифтовиками.

– Действительно, при обсуждении документа и владельцы лифтов, и представители монтажных компаний отмечали некоторые противоречия, недоработки, упущения.

Но, считаю, в целом введение Правил, безусловно, будет способствовать наведению порядка в отрасли. Правила не только прописывают, как должен быть организован процесс безопасного использования и содержания лифтов, платформ подъемных для инвалидов, пассажирских конвейеров и эскалаторов, но и требования к квалификационному персоналу, экспертным организациям. Кроме того, вновь введен учет лифтов, как это было ранее.

Важно, что повышаются требования к обеспечению квалификации всех специалистов отрасли. Сегодня монтажники, электромеханики, лифтеры, то есть весь персонал, занятый на монтаже, обслуживании, ремонте, освидетельствовании, обязан подтвердить свою квалификацию в соответствии с профессиональным стандартом, устанавливающим квалификационные характеристики для выполнения соответствующих работ. После замены лифтов или модернизации инспектор Ростехнадзора не примет лифт до тех пор, пока не убедится, что персонал обучен и оценен независимым Центром по оценке квалификации.

Это касается сегодня всех, в том числе и специалистов, которые проводят техническое освидетельствование, и экспертов, которые проводят обследование.

– Как это на деле реализуется?

– Если говорить об инженерных центрах, то Федеральная служба аккредитации (Росаккредитация), которая выдала разрешение на деятельность испытательного центра и органа по сертификации, также ужесточила требования к квалификации персонала. Статус специалиста, который дает право самостоятельно подписывать протокол проверок испытаний и измерений, сегодня можно получить только после трех лет работы в качестве стажера.

В соответствии с принятым законом от 3.07.2017 года № 238 «О независимой оценке квалификации» мы расширили направление своей деятельности и организовали на базе инженерного центра ЦОК (Центр по оценке профессиональной квалификации). Получили разрешение на оценку квалификации специалистов по шести профессиональным стандартам: «Электромеханик по лифтам», «Электромеханик по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту эскалаторов и пассажирских конвейеров», «Монтажник лифтов, платформ подъемных для инвалидов, поэтажных эскалаторов», «Лифтер-оператор по обслуживанию лифтов и платформ подъемных», «Диспетчер аварийно-диспетчерской службы» и «Специалист по эксплуатации лифтового оборудования». Словом, всего персонала, который обеспечивает безопасную работу и эксплуатацию лифтов, платформ подъемных для инвалидов, эскалаторов.

После выхода постановления правительства РФ от 24.06. 2017 года № 743 мы зарегистрировались в Ростехнадзоре в качестве экспертной организации, которой даны права на проведение технического освидетельствования и обследования подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов.

Таким образом, сейчас наш инженерный центр состоит из четырех структурных подразделений: испытательный центр (лаборатория), орган по сертификации, экспертная организация и центр по оценке квалификации.

– Значит, вам придется нести ответственность за каждого специалиста, которому выдается документ об оценке квалификации?

– Безусловно, на нас лежит огромная ответственность. И потому мы намерены действовать только в рамках правил: сначала проводим оценку документов о квалификации, и если все соответствует нормам, специалист допускается к экзамену, который проходит в два этапа – теоретический и практический. Вся процедура записывается на видео и отправляется в Москву. После проверки материала в Совете по профессиональным квалификациям в лифтовой отрасли и внесения сведений в реестр Национального агентства развития квалификаций (НАРК) наш ЦОК выдает соискателю свидетельство о профессиональной квалификации.

– Таким образом и вас будут проверять и контролировать?

– Должен сказать, что сегодня нашу деятельность по всем направлениям контролируют сразу несколько ведомств. Росаккредитация контролирует деятельность испытательного центра и органа по сертификации посредством периодических выездных проверок на соответствие наших структурных подразделений критериям аккредитации. Контроль над соблюдением ТРТС 011/2011, работой экспертной организации осуществляет Ростехнадзор.

Деятельность Центра по оценке квалификации контролирует Совет по профессиональным квалификациям. Экзаменационные площадки ЦОКа, процедуры проведения экзаменов по закону могут проверить еще и чиновники Министерства труда и социального развития. Словом, мы подвергаемся многослойному контролю. Вероятно, это справедливо, поскольку своей работой, как и наши коллеги из других инженерных центров, мы напрямую влияем на обеспечение безопасности в отрасли.

Нина Кораблева