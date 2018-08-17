Роботы идут!

Четвертая промышленная революция рано или поздно захлестнет и Россию. Но стране необходим сильный локальный интегратор робототехнических комплексов в российские производства. Его появление стимулируют недавние инициативы Минпромторга РФ.

Предыдущий апдейт промышленности – индустрия 3.0, или автоматизация отдельных машин и процессов, на мировых рынках активно сменяется сквозной цифровизацией или встраиванием на всех уровнях производства киберфизических систем. Самый мощный тренд современной мировой индустрии – глобализация робототехнической индустрии, пришедшая вслед за автоматизацией производств и программируемыми контроллерами, получила название Industry 4.0 или четвертая промышленная революция.

В ходе работы Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2018» главный исполнительный директор компании KUKA Nordic Юнас Глимден (Швеция) назвал три причины, побуждающие индустриальные комплексы промышленно развитых стран к внедрению передовых робототехнических решений. Это – снижение стоимости изделий или повышения качества продукции, а также стремление делегировать роботам выполнение работ на непривлекательных, тяжелых и опасных участках производств.

Кибер – друг человека

За последние годы промышленные роботы заметно эволюционировали, стали более адаптивны к современным типам производств. За более чем полувековой период с момента создания первых опытных образцов промышленный робот внешне практически не изменился – тот же манипулятор, программируемый контроллер и пульт управления для передачи команд роботу. Изменились сами поточные производства и подходы к внедрению интеллектуальных систем.

«Новые подходы в создании современных робототехнических комплексов строятся на нескольких принципах, и основная тенденция – это кастомизация, то есть уход от массового производства и создание продукта, точно соответствующего требованиям заказчика, – считает заместитель директора компании ООО «РОБОВИЗАРД», официального дистрибьютера в России и СНГ японской корпорации Kawasaki Robotics, Роман Тимофеев. – При этом все происходит в рамках одного конвейера, одной автоматической линии, без перестройки производственных процессов».

Вторая тенденция, которую отметил представитель Kawasaki, обусловлена короткими циклами производства товаров. Например, в сфере производства электроники спустя всего несколько месяцев после старта продукта следует модернизация, или рестайлинг, и на смену ему приходит следующее поколение товара: производственный цикл сокращается и линия меняет конфигурацию. Поэтому гибкость и мобильность, позволяющие переходить от производства одного товара к другому в максимально короткие сроки, – это сегодняшние главные вызовы индустриального рынка.

Наконец, третья тенденция – робототехника стала доступной и пришла в массы: внедрением роботов помимо промышленных гигантов заинтересовались малые и средние предприятия, где ранее использовался ручной труд. Стало очевидно, что роботизация сокращает затраты на производство единицы товара. Все эти тенденции наложили отпечаток на базовые элементы создания роботизированных комплектов.

Понятно, что в стремительно меняющихся производственных процессах полностью роботизировать труд не удастся, поэтому важным фактором является взаимодействие робота с его четкостью и надежностью выполнения операций и человека, обладающего креативным мышлением, интеллектом и ловкостью.

Главные требования к роботизированным комплексам, предъявляемые сегодня индустриальными заказчиками, – это простота внедрения и эксплуатации, коллаборативность, кастомизация продукта, применение цифровых моделей и цифровых двойников роботов для дистанционного управления с помощью «интернета вещей».

В связи с этим представитель FANUC Синсукэ Сакахибара упомянул еще об одном тренде мировой робототехники – создании «коботов»(collaborative robot) – роботов нового поколения для малых и средних предприятий, работающих в коллаборации с человеком.

Стартапы вместо рынка

В Россию роботизация, как и многие прогрессивные технологии, приходит с большим опозданием. По мнению экспертов отрасли, причина – низкая окупаемость проектов роботизации производств и дороговизна киберрабочих. Но препятствия к внедрению лежат не только в экономической плоскости.

В России не хватает компетенций и компаний, которые способны заниматься промышленным внедрением роботов в производственные сети и продвигать их на локальном рынке.

«Получается замкнутый круг: предприятия не представляют себе, как можно внедрять промышленную робототехнику с максимальной эффективностью, с другой стороны, нет специалистов, способных ответить им на эти вопросы», – подытожил Роман Тимофеев. В конце 2017 года Kawasaki заключила партнерское соглашение с Политехническим университетом по созданию центра промышленной робототехники с шоурумом, занимающегося популяризацией и продвижением идей индустрии 4.0.

Стоит признать, что Россия пока только становится на рельсы Industry 4.0: несколько лет назад была утверждена национальная технологическая инициатива с целым перечнем «дорожных карт», нацеленных на подготовку России к рынкам будущего, появилась госпрограмма «Цифровая экономика РФ».

«У федерального центра сегодня сложилось понимание того, что роботизация – это один из главных и, может, один из самых важных трендов новой промышленной революции Индустрия 4.0, – отметил директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга РФ Михаил Иванов. – Государство начинает систематизировать понятия и подходы к тому, как мы будем выстраивать цифровое будущее России».

В начале 2018 года Минпромторгом было инициировано масштабное исследование по оценке готовности российских компаний к цифровизации и автоматизации производств.

«Мы постарались оцифровать полученные данные с точки зрения подготовки нового механизма стимулирования спроса на средства автоматизации и промышленных роботов. Таким образом была разработана новая программа в рамках деятельности ФРП «Цифровизация промышленности», которая даст возможность компаниям получать льготные займы на реализацию проектов по цифровизации производства, установке робототехнических комплексов и автоматизированных линий. Мы считаем, что такой комплексный механизм должен стать основным драйвером для спроса на эти технологии внутри страны», – пояснил Михаил Иванов.

По мнению федерального чиновника, наиболее перспективные индустриальные отрасли России с точки зрения роботизации – это приборостроение и радиоэлектроника, именно там роботы окажутся наиболее эффективны.

В то же время представитель Минпромторга вынужден был признать, что в России еще нет полноценных производителей серийных роботов, они пока «представлены в виде стартапов».

Один из них – компания – резидент «Сколково» Promobot, крупнейший производитель сервисных роботов, ведущий поставки по всей Восточной и Северной Европе, недавно подписала большой контракт на поставку изделий в США. В рамках другого трека TechNet федерального стартап-акселератора GenerationS будут вестись исследования по поиску лучших решений в сфере роботизации и передовых производственных технологий по созданию «фабрики будущего». Роботизированные предприятия станут аккумулировать все существующие сегодня цифровые технологии по организации и планированию производства, созданию цифровых двойников, аддитивных машин и все прорывные технологии в сфере промышленной автоматизации.

«Это точки роста, на которые мы сегодня опираемся. С вовлечением подобных стартапов в механизмы, которые государство закладывает в стратегические документы, отрасль получит дальнейшее развитие, – отметил Михаил Иванов. – Льготы и поддержку от государства получат производители продуктов автоматизации, использующие российский контент. Эта позиция позволит убить сразу двух зайцев: раскачать спрос и стимулировать процессы локализации компонентов, востребованных рынком».

Помимо денежных субсидий, мировой опыт предлагает в качестве мер господдержки различные инструменты в виде промышленного страхования при внедрении инновационного оборудования, но пока они не получили широкого распространения в России.

Сильный игрок

С отсутствием на отечественном рынке сильного игрока – локального интегратора в российские производства робототехнических комплексов – сталкиваются многие российские заказчики.

«Роботизация промышленности неизбежна: бизнес всегда будет стремиться к высокой производительности труда, и роботизация является основным двигателем этого процесса, – уверен директор технологического центра, заместитель директора по развитию «КАМАЗ» по роботизации Равиль Хисамутдинов. – В России пока нет своих крупных интеграторов – наша компания реализовала ряд успешных проектов совместно с ABB, KUKA, FANUK, и наши заказы были отданы западным партнерам».

По мнению Равиля Хисамутдинова, стране нужны сильные интеграторы, без них внедрение робототехнических комплексов невозможно или очень дорого.

«Как представители автопрома, мы рассчитываем получить государственную помощь не только в виде субсидий, но и в виде общих программ обучения и подготовки персонала по кибербезопасности и аналитике», – высказал пожелания от имени промышленников представитель «КАМАЗа».

Впрочем, по мнению чиновника Минпромторга, в России есть компании-интеграторы, которые освоили внедрение и эксплуатацию роботов иностранных производителей. В 2020 году в Сколково планируется открыть совместный инжиниринговый центр. Минпромторг намерен курировать все этапы его создания, возлагая надежды на то, что федеральный стартап станет драйвером робототехнической революции в России.

Отвечая на столь нелестные заявления промышленников в адрес российских интеграторов, генеральный директор ABAGY Robotic Systems Максим Зверков рассказал об опыте создания стартапа с новой парадигмой робототехники, исключающей элемент программирования роботов. На российских предприятиях встретить внедренные, но бездействующие робототехнические комплексы можно повсюду, к сожалению, это привычная картина. Причина – в косности роботов, и выход из ситуации кроется в технологической плоскости.

«Мы стартовали в России, хотя смотрим и за пределы российского рынка: основная проблема внедрения промышленных роботов в России заключается в их сложности и дороговизне, – констатирует Максим Зверков. – Главная же проблема мировой робототехники в том, что роботу не хватает гибкости и адаптивности, присущей человеку. Если дать ему возможность воспринимать задачу так, как ее видит человек, на ходу перестраиваясь, он станет эффективнее. Мы увидели ключевую технологическую ограниченность роботов в необходимости их программировать под каждое действие, под каждое изменение. Поэтому за счет отмены технологического барьера в виде программирования мы сможем сделать производство роботов дешевле и перейти от массового рынка к рынку серийному, практически уникальному».

Страны – лидеры роботизированных производств, такие как Южная Корея и Япония, внедрившие киберпомощников еще на ранних стадиях развития своих производств, сегодня удерживают высокие конкурентные позиции.

«Глядя на то, как протекает локализация наших производств, стоит отметить, что сегодня добавочная стоимость перемещается от производителя к интеграционным системам, – полагает исполнительный директор, главный технологический советник FANUC г-н Синсукэ Сакахибара. – Я бы посоветовал российским промышленникам пользоваться услугами системных интеграторов, которые занимают промежуточное положение между производителями, поставщиками и конечными потребителями. Учитывая высокий уровень компетенций и обучения программированию в России, целесообразно создавать системного интегратора внутри страны».

Впрочем, не все участники панелей «ИННОПРОМА» считают влияние интеграторов первостепенным фактором роста промышленной роботизации.

«По нашим наблюдениям за странами, успешно внедрившими робототехнические решения, помимо сотрудничества с системными интеграторами эффект приносит ранняя автоматизация производств. Поэтому российским производителям можно посоветовать сначала больше концентрироваться на автоматизации, постепенно переходя к Индустрии 4.0», – прокомментировал Юнас Глимден.

Впрочем, как иронично отметил Михаил Иванов, «мы опять возвращаемся к вопросу, что первично – интегратор или роботизация». По его мнению, в России трудно ожидать взрывного роста мощнейших интеграторов, если не будет достаточного «плеча спроса» – рыночного рычага, который стимулирует появление таких компаний на рынке.

«Государство готово предложить различные инструменты, чтобы разделить эти риски с потребителем, – резюмировал чиновник. – Одна из задач Минпромторга – создание в России интеграторов-контракторов, формирование отрасли сильного инжиниринга, за ними – будущее спроса».

Подготовила Нонна Цай