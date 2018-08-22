Цифровизация – не вызов, а шанс

Германо-Российская инициатива по цифровизации экономики (GRID), объединившая бизнес-структуры, общественные организации и власти, предполагает диалог между странами, использование лучших практик в области цифровизации экономики и развития инноваций.

Основателями GRID стали со стороны Германии – Восточный комитет германской экономики и Российско-Германская внешнеторговая палата, компании Siemens и SAP. Россию в GRID представляют РСПП, Ростелеком, Фонд «Сколково», компания «Цифра».

Эффективность доказана

Используя накопленный в Германии опыт в области цифровизации промышленности, можно, по мнению членов GRID, ускорить трансформацию российской экономики, повысить конкурентоспособность продукции отечественных производителей, расширить присутствие на рынках стран-партнеров.

За счет эффективного использования информационных технологий можно добиться серьезной реструктуризации любой отрасли промышленности. И такие примеры известны, в России это, например, проект по внедрению скоростных поездов «Сапсан», реализованный совместно с немецкой компанией «Сименс».

Президент «Сименс» в России Дитрих Меллер, высоко оценивая эффективность работы первых скоростных поездов, приводит такую статистику: «Годовой километраж «Сапсанов» составляет полмиллиона километров, а эксплуатационная готовность – 99,8% – значительно выше, чем у японских поездов. С помощью информационных технологий каждый поезд передает гигабайты информации о состоянии поезда сервисному центру, а продуманная логистика по снабжению запчастями позволяет быстро, в ночную смену отремонтировать их».

Совместно с ОАО «РЖД» компания «Сименс» создала инжиниринговый Центр обработки данных, который, собственно, и способствовал эффективной эксплуатации поездов. Дитрих Меллер уверен, что цифровизация промышленности приведет к повышению гибкости производства, сокращению сроков поставки продукции на рынок, снижению затрат.

Еще один пример из опыта компании «Сименс» – сотрудничество с автопроизводителем автомобилей «Мазератти». И тут вновь о преимуществах цифровых технологий красноречиво говорят результаты: за счет цифрового проектирования срок выпуска новых моделей сократился на 50%, затраты снизились на 30%. Сейчас этот опыт перенимают специалисты Камского автомобильного завода. «Используя IT-технологии в создании сложных дизайн-проектов, специалисты «КАМАЗа» уже достигли хорошего уровня в разработке новых моделей», – считает Дитрих Меллер.

Президент «Сименс» в России убежден, что пришло время цифровизации в ведущих отраслях российской экономики: нефтегазовом секторе, машиностроении, автопроме, электроэнергетике, которые способны быстро потянуть за собой консервативные отрасли промышленности. «Цифровая эра в промышленности России началась, – оптимистично заверяет Дитрих Меллер. – Это не вызов, это шанс».

Цель – облегчить жизнь

Инициатива GRID, основная цель которой – передача опыта немецких промышленников отечественным, по мнению генерального директор SAP CIS Натальи Парменовой, призвана облегчить переход на лучшие цифровые технологии.

Опрос топ-менеджеров более чем 300 предприятий показал: 60% компаний имеют четкие программы цифровизации с рассчитанным бюджетом, а 14% находятся на высоком уровне готовности к переходу на новый уклад

Тенденции, зародившиеся в потребительских отраслях и производстве товаров народного потребления, начинают проявляться в промышленной индустрии. «Кастомизация (индивидуализация продукции под заказы конкретных потребителей путем внесения конструктивных или дизайнерских изменений (обычно на конечных стадиях производственного цикла). – Прим. ред.), избавление от посредников, ускорение цикла разработки продукта – все то, что несколько лет назад начали использовать в отраслях сервиса, сегодня появляется в промышленности», – утверждает Наталья Парменова.

Если в начале прошлого века инновацией стало конвейерное производство автомобилей, введенное Фордом, сегодня один из крупнейших автопроизводителей – компания «Ауди» – ровно с той же целью – повысить эффективность производства – отказалась от конвейера. «Мобильная платформа этой компании программируется под конкретный заказ, который передвигается по цеху к разным станциям, отвечающим за конкретный узел сборки, и диктует, что нужно сделать: какие фары установить, какой двигатель и т. д.», – пояснила она. Иными словами, от конвейерного производства автопром переходит к роботизированному.

Сегодня SAP CIS также нацелена на помощь российским предприятиям в переходе на новый технологический уклад и предлагает клиентам библиотеки так называемых кейсов западного и российского опыта, которые вдохновят отечественных бизнесменов и помогут быстрее освоить современные технологии. «Мы привезли в Россию методологию дизайн-мышления, – подчеркивает Наталья Парменова. – Это последовательность шагов, которая позволяет в течение двух-трех дней сформировать «дорожную карту» цифровых проектов для каждой отдельной компании. В середине июля мы открыли в Москве Центр цифрового лидерства, одну из частей которого как раз и составляет дизайн-мышление».

Компания предлагает совместно формировать прототипы и пилоты, создавать современные цифровые лаборатории. SAP CIS подписала договор с трубной металлургической компанией (ТМК) и Уральским университетом по поставке оборудования и технологий для того, чтобы студенты вместе с сотрудниками ТМК работали над разными цифровыми пилотами.

Обсуждается с предприятиями по выпуску гражданской авиации создание цифровой платформы продвижения российской продукции на международные рынки и налаживание системы послепродажного обслуживания. «Эту конкретную инициативу обсуждаем с РСПП и Минпромторгом», – отметила глава SAP CIS.

Активно цифровизацией производства занимается и российская компания «Цифра». «Надо понимать, что цифровизация – это не автоматизация производства, а изменение уклада работы предприятия, бизнес-модели», – считает генеральный директор компании «Цифра» Игорь Богачев. По его мнению, принципиальный элемент современного мира в том, что инновации приходят ниоткуда. Но для того чтобы они пришли, идея обновления производства должна овладеть умами всех сотрудников предприятия, от высшего руководства до рабочего.

Как сообщил Игорь Богачев, опрос топ-менеджеров более чем 300 предприятий, проведенный с помощью Минпромторга, показал: 60% компаний имеют четкие программы цифровизации с рассчитанным бюджетом, а 14% находятся на высоком уровне готовности к переходу на новый уклад. В их числе КАМАЗ, Росатом. В таких компаниях есть профильный менеджер, отвечающий за цифровизацию, разработана стратегия перехода, а главное – понимание того, куда двигаться.

Отдельная история складывается с искусственным интеллектом. По словам Игоря Богачева, в ближайшие три года более 1,3 млн единиц оборудования будут подключены к искусственному интеллекту. «Проекты делятся по направлениям, – пояснил он. – Машиностроение и дискретные производства – самое большое направление для искусственного интеллекта, процессное производство на втором месте, далее идет энергетика. У России есть неплохие шансы стать лидером в этом направлении на мировом уровне».

Сегодня более 30 проектов искусственного интеллекта уже реализовано, но, как заметил Игорь Богачев, промышленность – консервативный сегмент, здесь недостаточно только поменять программное обеспечение, нужно создавать команды, которые хотят перемен, нужен обмен опытом, глубокое понимание процесса. «Возьмем в качестве примера основные инновационные принципы компании ГУГЛ, а они таковы: первый – быстро ошибаться, создавать много пилотных проектов и брать те, которые дают высокий эффект. Второй: 20% рабочего времени всех сотрудников должно быть отдано инновациям. Третий: использовать в полном объеме инженерно-технические знания, что есть внутри компании, а извне привлекать те, которых нет. Вот на этой почве и может родиться история цифровизации», – резюмирует он.

Российские пионеры

Сколково сегодня одна из самых эффективно работающих со стартапами площадок. Экосистема Сколково включает 2000 стартапов, которые в прошлом году генерировали выручку не менее50 млрд рублей, привлекли свыше 8 млрд частных денег, что больше государственных, создали около30 000 рабочих мест по всей стране.

«Сколково – некая философия, – утверждает директор кластера промышленных технологий фонда Сколково Алексей Беляков. – Наши ключевые партнеры – корпорация «Боинг», открывшая исследовательский центр по аналитике авиационных двигателей, компания «Фанук», которая строит инжиниринговый центр по роботизации, компания «Севен», учредившая Центр по цифровым технологиям для композитных материалов, Госкорпорация «Росатом», с которой мы организовали конкурс «Вектор».

По словам Алексея Белякова, созданный в Сколково Фонд «Индустриальный» занимается инвестициями в стартапы в области производственных технологий. Инвесторы Фонда – ОСК, «Вертолеты России» и другие компании. В Сколково действует университет «Сколтех», где обучается более 600 студентов, а преподают 90 профессоров ведущих зарубежных учебных заведений. Все это – подпитка инновационной среды.

Сегодня 80% выручки генерируют 20% стартапов, а 12% участников экосистемы Сколково имеют выручку около $1 млн. Сколково помогает продвижению российских стартапов на международные рынки, развивает передовые производственные технологии: компьютерное моделирование, робототехнику, дополненную реальность, предиктивную аналитику, использует систему двойников, закладывая принципиально новые решения на этапе проектирования.

Не менее амбициозные задачи и у ГК «Ростех». Сегодня в корпорацию входят около 800 предприятий различных секторов промышленности, где генерируются новые технологии. Тестирование и экспертную оценку новых идей ведут специалисты «дочки» Ростеха «РТ-Информ». «Наша задача как интегратора – оценив технологические идеи, разработки специалистов компаний, предложить им решения по перестройке собственных производств», – поясняет первый заместитель генерального директора«РТ-Информ» Андрей Малютин.

Компания открыла Центр тестирования отечественной продукции, расширяет базу данных производителей в области информационных технологий, активно призывает участников рынка к созданию цифровых лабораторий для тестирования новых решений. «Необходимо создать комплексный продукт, – убежден Андрей Малютин, – самостоятельно разрабатывать интегрированные комплексные решения. У нас нет 10 лет на развитие технологий, они нам нужны сегодня-завтра».

Подготовила Лилиана Глазова