“Влюбленная недвижимость” или что ищут молодые пары в разных регионах страны

В День всех влюбленных эксперты из разных регионов рассказали, где предпочитают покупать или арендовать недвижимость молодые пары.

Санкт-Петербург

Алла Шинкевич, заместитель Генерального директора АН “Невский Простор”:

Раньше у молодых пар или семей главным требованием было – близость к метро. Однако, на данный момент, заметно, что всё-таки ключевую роль стало играть качество дома и квартиры. Многие сейчас имеют автомобили, поэтому готовы мириться с определенной удаленностью от станций петербургской подземки. Также для молодых пар при аренде характерно то, что регулярно встречаются варианты, когда хозяева предлагают существенные скидки за проживание, но при условии, что постояльцы вкладываются в ремонт квартиры.

Никита Сверчков, генеральный директор агентства недвижимости “Квартировичкоф”:

По нашей практике, молодые семьи, в которых пока нет детей, выбирают квартиры небольшого метража в массовых локациях, например, таких как Мурино, Кудрово, Янино. Это обуславливается тем, что такие люди легки на подъём и для них нет проблемы в том, чтобы проснуться пораньше и поехать на работу или на учебу. Скорее потребность в жилье продиктована желанием почувствовать взрослую, отдельную жизнь от родителей. Правда нельзя сказать, что родители никак не участвуют в покупке. Чаще, наоборот, “предки”, как их называют молодые люди, дают львиную долю средств на покупку недвижимости.

Александр Тодорук, генеральный директор строительной компании “СК-Евродом”:

Молодые семьи, в которых намечается пополнение, всё чаще выбирают жизнь в ближайшем пригороде Санкт-Петербурга. Главной причиной такой тенденции является площадь, которую можно получить за аналогичные с квартирой деньги. Кроме того, на мой взгляд, есть ещё и некое изменение в сознании. Регулярно слышу фразу от клиентов, которые говорят, что не хотят жить в бетонных “муравейниках”. Также свою роль играет и возможность получить свой дом в сжатые сроки. Например, при выбранном участке, строительство займет несколько месяцев.

Хорошим спросом у молодых людей пользуются Всеволожский, Приозерский и Ломоносовский районы. Из проектов, чаще всего, выбирают дома с панорамным остеклением и террасой.

Москва

Борис Борискин, генеральный директор агентства недвижимости “Сколково-Недвижимость”:

Самыми популярными ЖК в сегменте элитной недвижимости, в части покупки или аренды молодыми семьями, являются такие как: Миракс Парк, Шуваловский, Воробьевы Горы. В приоритете, конечно же, локация – ЗАО и ЮЗАО, которые всегда были благоприятными для проживания. Это и удобные транспортные развязки, и экологическая ситуация, то есть приближенность к зелёным массивам столицы. Играет роль, безусловно, развитая внутренняя и внешняя инфраструктура ЖК. Стоит отдельно упомянуть ЖК “Алые Паруса”, несмотря на некую отдалённость. Этот комплекс неповторим во всех проявлениях. Сочетает в себе загородную жизнь на территории города.

Что же касается молодых пар, будем считать пока бездетных, то в приоритете – апартаменты Москва-Сити. Динамичная жизнь всегда привлекала амбициозную молодежь. Аналогом является ЖК “Дом на Мосфильмовской”, который близок по стилю жизни с Сити, при этом состоящий только из жилого фонда. Это прекрасная альтернатива, если покупатели желают приобрести не апартаменты, а квартиру.

Эксперты компании “Смоленка Эстейт”:

Молодым парам чаще всего помогают сделать выбор родители, поэтому привязка ближе к ВУЗу. Чаще всего это Юго-Запад, где находятся самые известные университеты – МГИМО, МГУ. Также нередки случаи, когда детей стараются поселить рядом с проживанием их самих, если думают о будущем своих детей….

Из требований стоит отметить: в доме обязательно наличие паркинга, так как у нашей целевой аудитории обычно в распоряжении авто премиум класса. Также в квартире должно быть одна или две спальни. В отделке же, молодые покупатели, предпочитают современный ремонт.

Предпочтения по аренде жилья премиум-класса у молодежи похожи на те, что предъявляются при покупке. Также большое значение имеет привязка к работе или ВУЗу, но нередки случаи, когда выбор склоняется в пользу квартиры в одном из районов ЦАО из наличия большого количества объектов досуга, например, клубов и ресторанов.

Уфа

Светлана Шамиданова, Директор ООО Единая Служба Недвижимости:

Молодые покупатели или арендаторы в Уфе при выборе жилья проявляют большую рациональность. Наиболее часто пары и семьи рассматривают объекты, которые находятся вблизи от места работы. Кроме того, большое значение имеет наличие всей необходимой инфраструктуры. Играют роль не только развлекательные объекты, например, торговые центры, кинотеатры и магазины, но и наличие детских садов и школ.

Также отметим, что молодежь всё-таки больше предпочитает приобретать недвижимость в новостройках, а не на вторичном рынке.

АН “Невский простор”