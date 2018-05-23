Полтавченко доехал до курорта к ГК «Пионеру»: через 4 года после скандалов

Градоначальник вместе с руководством компании тожественно открыли оздоровительный курорт «Первая Линия. Health Care Resort», из-за которого еще несколько лет назад отношения Смольного и девелопера были весьма натянутыми

В «нулевой» день ПМЭФ -2018 губернатор Петербурга Георгий Полтавченко с утра заглянул в Зеленогорск, где состоялось открытие оздоровительного курорта «Первая Линия. Health Care Resort» от ГК «Пионер». Проект был реализован девелопером при финансовой поддержке корпорации МСП, пресс-служба которой первой и распространила информацию о визите градоначальника на объект.

Так, в частности, корпорация предоставила кредитно-гарантийную поддержку девелоперу на сумму 490 млн. Общий объем инвестиций в проект в итоге составил 1,5 млрд рублей. За эти деньги здесь возвели оздоровительный центр, поликлиническое отделение, бальнеологический центр, а также апартаменты для временного и постоянного проживания.

Привела пресс-служба МСП и цитату Георгий Полтавченко, высокого оценившего проект в рамках церемонии открытия.

«Сегодня мы присутствуем на открытии оздоровительного курорта, где внедряются самые современные методики и есть высокотехнологическое оборудование для диагностики и лечения самых разных заболеваний», — отметил на открытии курорта градоначальник.

Как отмечается в сообщении пресс-службы, в настоящее время руководство оздоровительного комплекса совместно с комитетом по социальной политике Петербурга даже прорабатывает возможности сотрудничества, в том числе выделение квоты объемом 4 млн рублей на прохождение диагностики и реабилитации для многодетных матерей.

Между тем, еще 4 года назад отношения чиновников и ГК «Пионер» из-за данного проекта были далеки от идеальных.

Так, Смольный предоставил в аренду участок площадью 4,4 га в Зеленогорске юго-западнее пересечения Спортивной улицы с Приморским шоссе в аренду OOO «Антарес-стройинвест» ( тогда на 100% принадлежало экс- директору петербургского отделения группы «Пионер» Юрию Грудину, а ныне заместителю генерального директора дирекции по управлению проектами) в далеком теперь 2010 году еще при Валентине Матвиенко. В рамках проекта и был заявлен оздоровительный комплекс, который обещали возвести до конца 2012 года и выплатить за объект в бюджет около 90 млн рублей.

Однако в 2013 году (когда губернатором уже стал Георгий Полтавченко) прокуратура неожиданно выяснила, что вместо центра здесь строят апартаменты бизнес-класса на 15 тысяч «квадратов». Причем жилье оказалось выведено в продажу еще в 2012 году. Ведомство настаивало на том, чтобы Госстройнадзор отозвал разрешение на строительство, а имущественный блок расторгнул инвестордоговор. Скандал дошел до того, что тогда еще КУГИ распространил предостережение дольщикам, поскольку «проектом строительства данного комплекса возведение загородных жилых домов и иных объектов жилого назначения не предусмотрено».

Разбирательства чиновников и девелопера продолжилось в Арбитраже, однако иск КУГИ проиграл. Судьи постановили, что все выплаты инвестором в бюджет были произведены в срок, а объект не удалось возвести по объективным причинам.

После чего в 2014 году Смольный был вынужден продлить сроки строительства центра и пойти на мировое соглашение с компанией. В тот же год, по данным городских СМИ, здесь ввели 4 жилых дома на Приморском шоссе.

Примечательно, что на момент подготовки материала (14.15, 23 мая), официальной новостной рассылки от пресс-службы губернатора об участии градоначальника в церемонии не было.