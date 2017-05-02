Спасение доминанты

До конца года в здании Биржи на стрелке Васильевского острова завершится первый этап реставрационных работ, а в 2019 году в обновленных интерьерах откроется первый в мире Музей геральдики.

Градостроительный подход

В 2016 году зданию Биржи исполнилось 200 лет. По личному указу Екатерины II архитектор Тома де Томон спроектировал его таким образом, чтобы оно не только соответствовало своему функциональному назначению и облику города, но и решало градостроительные задачи.

Величественное здание Биржи, выполненное в стиле классицизма и окруженное дорической колоннадой, поставлено на высокий гранитный стилобат и ориентировано по главному фарватеру Невы. Постройка завершила формирование центрального архитектурного ансамбля Санкт-Петербурга и стала главной доминантой стрелки Васильевского острова.

Из-за близости к Неве и особенностей местных почв здание нуждалось в особом уходе. В 1913–1915 годах оно было реконструировано по проекту Ф. И. Лидваля и М. М. Перетятковича. Чтобы сделать конструкцию более надежной и долговечной, в огромном биржевом зале (41,35 x 21,38 м) деревянный свод заменили железобетонным, устроили калориферное отопление.

После революции в помещениях Биржи размещался клуб моряков, с 1939-го – Центральный военно-морской музей. После Великой Отечественной войны здание прошло капитальную реконструкцию. Очередные реставрационные работы – стоимостью 600 млн рублей – выполнялись в начале 2000-х годов, к 300-летнему юбилею города. Тогда обновили фасад и кровлю здания.

В 2011 году архитектурный шедевр Тома де Томона был передан федеральными властями в собственность города. Но сказать, что он отнесся к памятнику по-хозяйски, никак нельзя. После переезда Военно-морского музея на Крюков канал Биржа несколько лет стояла пустой. Зимой 2013–2014 годов она даже не отапливалась, что ухудшило и без того плачевное состояние постройки.

Финансовые метаморфозы

В 2014-м город передал здание Биржи Государственному Эрмитажу для приспособ­ления под музейные цели. С этого момента памятник начали обследовать и готовить к реставрации. В прошлом году был выбран исполнитель первоочередных восстановительных работ – им стала компания «Ренессанс-Реставрация». С ней заключен контракт на 168,7 млн рублей.

Планируется, что уже в 2019 году в отреставрированных помещениях будет открыт первый в мире Музей геральдики и наград. «Но если говорить о сроках, нужно учитывать, что они зависят и от финансирования проекта», – подчеркнул директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский. На работы, которые должны быть выполнены в здании Биржи в этом году, выделено 290 млн рублей, а всего на 2017–2018 годы на реставрацию здания в федеральной целевой программе «Культура России» заложено 850 млн рублей. Создатели нового музея попросили продлить программу и пока отказа не получили. Общая стоимость проекта, заявленная в документации, поданной на госэкспертизу, составляет 1,618 млрд рублей. Но изначально сумма была больше – 2 млрд рублей. Заместитель директора Государственного Эрмитажа по капитальному строительству Михаил

Новиков пояснял ранее, что после экспертизы стоимость проекта может вновь уменьшиться.

Фундаментальная проблема

По словам Михаила Пиотровского, при обследовании здания выявлено гораздо больше проблем, чем ожидали эксперты. Сложнейшая из них связана с фундаментом архитектурного сооружения.

«Фундамент здания оказался практически в аварийном состоянии, поэтому та громадная работа, которую нам сейчас приходится делать, изначально даже не предполагалась», – сказал Михаил Пиотровский.

Выяснилось, что за последние два десятка лет здание Биржи дало усадку в 17 см (это пиковое значение), тогда как по современным техническим нормам допустимое значение не более одного. Причем усадка оказалась неравномерной.

Как рассказал научный руководитель компании «ПИ Геореконструкция» (занимающейся геотехническим мониторингом здания), заведующий кафедрой оснований и фундаментов Санкт-Петербургского государственного университета путей сообщения, профессор, участник совета по реставрации Биржи Владимир Улицкий, одной стороной здание ежегодно оседало на полтора миллиметра, а другой – на 0,6. Геофизики, работающие под руководством Владимира Улицкого, установили – разница вызвана тем, что гранитный стилобат, на котором стоит Биржа, частично расположен на так называемой торфяной линзе. Каждый раз, когда вода в Неве понижается, торфяник подсыхает и уменьшается в объеме, поэтому в той части здания, которая на нем находится, усадка происходила быстрее. В результате образовался крен, из-за которого уникальное сооружение в конце концов могло бы развалиться на части.

Спасительные инъекции

О том, что опасные процессы в фундаменте уже происходят, говорят гигантские трещины в сводах цокольного этажа и стенах центрального зала Биржи, отмечает Владимир Улицкий. Поэтому главной задачей первого этапа реставрационных работ стало укрепление фундамента здания.

Для этого решено в самых слабых местах «поддержать» его железными сваями, а для придания дополнительной жесткости основательно укрепить инъекционным раствором на цементной основе. В полах цокольного этажа по всей площади здания, составляющей около 12 000 кв. м, под разными углами просверливаются шурпы диаметром пять сантиметров и глубиной до четырех метров. В скважины инъекционным методом подается под давлением раствор. Чтобы добиться максимальной прочности, необходимо заполнить 12 000 шурпов. Работа сложная и кропотливая, но Михаил Пиотровский говорит, что ничего принципиально нового в ней нет. «Много похожего мы делали в Главном штабе», – поясняет директор Эрмитажа.

Все происходящее в здании находится под непрерывным наблюдением: в помещениях Биржи установлены датчики, с помощью которых отслеживаются изменения уровня усадки и раскрытия трещин, а также другие контрольные показатели.

По словам Владимира Улицкого, уже к середине февраля нынешнего года работы по укреплению фундамента выполнены на 60%. К маю они должны быть завершены, и отставания от графика нет.

Музей в музее

Михаил Пиотровский отметил, что еще одна задача первого этапа реставрации – устройство газового отопления в здании. Оно обеспечит необходимые для хранения музейных ценностей климатические условия. «Делать газовую котельную в историческом здании – сложнее, чем сама реставрация», – сказал директор Эрмитажа. Но без этого не обойтись. Дело в том, что помещения здания-памятника, расположенного в центре европейской столицы России, как и в прошлом веке, до сих пор отапливаются угольной котельной, находящейся в цокольном этаже. В ней работают посменно четыре кочегара. Неподалеку – угольный склад. «Потребление угля в день составляет 1,5 т, а общее количество угля, которое Эрмитаж израсходовал за отопительный сезон, – 230 т», – рассказал Михаил Новиков.

По его словам, угольную котельную сохранят, ведь это почти готовый музейный экспонат – произведена она была еще в 1968 году. «Решение директора – три котла музее­фицировать», – сообщил Михаил Новиков.

Но на время демонтировать раритетные котлы все-таки придется, чтобы укрепить фундамент под ними. Впоследствии угольная котельная станет частью экспозиции нового музея, а современная газовая разместится неподалеку, в том же цокольном этаже. Ее планируется монтировать уже в этом году. При этом в качестве рабочего будет использоваться отреставрированный и усиленный исторический дымоход. «Мы считаем, что ведем образцовую работу на всех стройках Эрмитажа. Везде найдены оптимальные решения и идет спокойная и тщательная работа», – говорит Михаил Пиотровский.

«Начинка» для крыши

Согласно проекту, выполнение работ в здании Биржи запланировано провести в три этапа. На втором будут понижать полы, реставрировать и укреплять кирпичную кладку, воссоздавать исторические интерьеры, приведут в порядок фасады, включая скульптуры на фронтонах, а также смонтируют новые коммуникации, инженерные системы и оборудование, отремонтируют кровлю. «Именно под ней должно разместиться оборудование, которое будет обеспечивать жизнь здания», – подчеркивает Михаил Пиотровский.

Проектная документация, которая необходима для выполнения работ второго этапа, сейчас проходит госэкспертизу. Заключение может быть получено еще до конца весны. После этого будет объявлен конкурс на выбор подрядчика второй части работ. «И можно будет монтировать газовую котельную, потому что без нее нам дальше никак», – говорит Михаил Новиков. Последним этапом работ станет устройство экспозиции. Концепция уже разработана.

Главный аргумент

По информации, размещенной на сайте Музея геральдики, в нем можно будет узнать «историю развития геральдических знаков в широчайшем историческом и географическом диапазоне». Посетители увидят дальневосточную, японскую, китайскую, мусульманскую, турецкую, европейскую, русскую геральдику. В экспозиции музея будут представлены награды, тематическая живопись и графика, фарфор, серебро, предметы нумизматики, книги, знамена, флаги, форменный костюм и т. д.

В большом зале экспозиции не будет. Здесь планируется проводить торжественные мероприятия, такие как День гвардии, День Государственного флага, День России. «То, что здание будет использоваться для государственных и городских нужд, было главным аргументом, который помог нам получить это здание, – поделился Михаил Пиотровский. – Праздники, вручение наград – все будет происходить здесь. Большой зал Биржи будет главным церемониальным залом Петербурга и одновременно частью музея».

Кроме того, в музее планируется организовать информационную зону и открыть детский центр, в котором будут проходить занятия по изучению истории геральдики.

«Также здесь откроются залы, которые будут принадлежать всем тем музеям Петербурга, у которых есть материалы, связанные с государственной символикой», – рассказал Михаил Пиотровский. Уже есть договоренность об этом с рядом петербургских музеев. В том числе с Военно-морским. Он получит возможность разместить в здании, которое раньше занимал целиком, собственную экспозицию, посвященную морской геральдике.

Оксана Ермошина