Министерство культуры РФ в конце прошлого года реформировало деятельность подведомственных структур в сфере строительства и реставрации. Реорганизация направлена на усиление контроля качества и сроков исполнения госконтрактов, находящихся в ведении Минкультуры.

Наследие под контролем О том, как теперь организована работа в ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации», какие объекты культурного наследия преобразятся в ближайшее время, рассказывает заместитель по строительству дирекции Илларион ШИЛОВ.

– Илларион Григорьевич, что изменилось в работе дирекции в связи с реорганизацией?

– Прежде всего произошло перераспределение объектов, подлежащих реставрации, между подведомственными учреждениями Министерства культуры РФ. В соответствии с приказом Минкультуры № 93 от 31.01.2017 года в целях реализации ФЦП «Культура России (2012–2018 годы)» Северо-Западной дирекции были преданы функции госзаказчика по 60 объектам культурного наследия, расположенным в СЗФО. У нас в несколько раз увеличилось количество объектов.

К 17 объектам, которыми мы занимаемся в рамках ФАИП, в 2017 году добавилось еще 60. Кроме этого, специалисты нашей дирекции и ФГКУ «Центрреставрация» осуществляют технадзор еще по 13 контрактам.

– Дирекция уже владеет информацией о новых объектах?

– Конечно. До конца апреля будут объявлены конкурсные процедуры по определению подрядчика. Все объекты культурного наследия находятся на территории регионов Северо-Западного федерального округа. Среди них Музей-заповедник русского деревянного зодчества «Кижи», Соловецкий государственный историко-архитектурный и природный музей-заповедник, Выборгский замок и еще много уникальных объектов. Состав объектов и предстоящие виды работ разнообразны: это и ремонтно-реставрационные работы в храмах, крепостных сооружениях, жилых домах, и восстановление настенной живописи и декора, и проектные работы и т. д.

– А соответствующее финансирование предусматривается?

– Конечно, все объекты, переданные нашей дирекции приказом № 93, обеспечены финансированием. Только на реставрационные работы в соответствии с этим документом на 2017 год предусматривается около 2 млрд рублей.

В рамках традиционных для нас лимитов по ФАИП на реконструкцию, капитальный ремонт, строительство новых объектов и прочее заложено 2,4 млрд рублей. Таким образом, теперь средства будут поступать из двух источников.

Несмотря на то что работы стало намного больше, лимиты на содержание дирекции, запланированные на 2017 год, остались прежними.

Ответственность и управляемость

– Вам, вероятно, пришлось пересмотреть принципы работы?

– Организация работы внутри учреждения стала совершенствоваться еще осенью прошлого года, когда сменилась команда управления дирекции. Мы оптимизировали штатную структуру, привели ее в соответствие с нормами, требованиями и задачами, которые ставятся перед нашей организацией.

– В чем суть новых требований и кто их формулирует?

– Задача, которую перед нами поставило Минкультуры, – повышение качества исполнения контрактов и соблюдение сроков их реализации. Для этого на уровне дирекции введен институт руководителей проектов. За каждым проектом закреплен управляющий, под его руководством сформирована рабочая группа из различных специалистов: от сметчика до контролера качества.

Руководитель проекта владеет всей необходимой информацией, имеет возможность самостоятельно на месте принимать решения. Это удобно и эффективно. Для того чтобы прийти к такой системе, мы разработали должностные инструкции для руководителей проектов, отшлифовали их и утвердили.

Сегодня в дирекции 11 руководителей проектов, между ними распределены все объекты, в том числе реставрационные, переданные в наше ведение в начале текущего года. Такой принцип обеспечивает полную погруженность специалистов в проект, при этом ответственность и управляемость работами на объекте не размываются. Мы считаем, что это одно из наших достижений, пусть и небольших.

В масштабах города

– В минувшем году Минкультуры расторгло более 70 договоров из-за ненадлежащего исполнения госконтрактов по реставрации. В декабре аналогичное решение было принято и по контракту строительства новой сцены Малого драматического театра – Театра Европы (МДТ) в Петербурге. В чем причина?

– К реализации этих договоров мы не имеем отношения. Но, повторюсь, политика Минкультуры нацелена на усиление контроля за соблюдением качества и сроков выполнения контрактов. Мы обязаны своевременно реагировать при выявлении нарушений. Напомню, строительство нового театрального комплекса началось в декабре 2015 года. В соответствии с контрактом стоимостью 2,5 млрд рублей подрядчику (компании «СтройСоюз СВ») предстояло выполнить его к середине 2018 года. Однако в конце прошлого года из-за срыва сроков работ дирекции пришлось в одностороннем порядке расторгнуть контракт.

В начале 2017 года был объявлен новый конкурс на сумму 2,1 млрд рублей. Победитель, компания ООО «Транс епт групп», обязан возвести театр в установленные ранее сроки – к июню 2018 года.

– Как продвигаются работы по реконструкции Петербургской консерватории?

– В настоящее время принято решение о расторжении действующих контрактов с компанией «Балтстрой», это в большей степени связано с нарушением условий контракта компанией-подрядчиком и необходимостью корректировки проектно-сметной документации с последующим получением заключения государственной экспертизы проекта.

Важно, что в этом году благодаря совместной работе с коллегами из городского комитета по энергетике нам удалось решить сложные вопросы с ресурсоснабжающими организациями. Так, ПАО «Ленэнерго» завершило прокладку новых сетей и переключило их на ТП. Разработана стратегия работ с ГУП «ТЭК СПб», ГУП «Водоканал СПб». Это очень важно для дальнейшей реализации проекта. Завершение работ по консерватории запланировано на 2019 год.

Что касается капитального ремонта и реставрации здания по адресу: улица Глинки, дом 2, то по этому объекту у нас есть претензии к подрядчику, компании «Ремстройфасад», выраженные в срыве сроков завершения работ, в связи с чем в ее адрес направлено уведомление об одностороннем расторжении государственного контракта.

– Есть и другие объекты, которые вы реализуете в городе…

– В прошлом году мы начали капитальный ремонт общежития Академии Вагановой на улице Правды. К началу учебного года расположенное в центре трехэтажное здание будет соответствовать всем современным требованиям для проживания учеников академии.

В июне 2017 года мы завершаем и передаем в эксплуатацию здание Российской национальной библиотеки (РНБ) на Московском проспекте.

– Расскажите, как обстоят дела в Ораниенбауме.

– К сожалению, процедура передачи Большого Меншиковского дворца (БМД) пользователю – ГМЗ «Пе тер гоф» – затянулась, хотя все необходимые работы произведены. Однако объект до сих пор подключен к инженерным сетям по временной схеме. Чтобы передать дворец, необходимо подключить здание к городским источникам энергоснабжения и протестировать работоспособность всех внутренних инженерных систем под полной нагрузкой. В АИП на 2017 год предусматриваются средства на эти мероприятия, но их недостаточно, и до нас они пока не доведены.

Также продолжаются работы по водоотведению и мелиорации парка. Это сложная комплексная задача. Дело в том, что перепад высот между Верхним и Нижним парками составляет более 10 м. При этом на территории имеется два водотока – две реки, одна из которых подземная. Чтобы решить проблему подтопления нижней части парка, необходимо правильно распределить водные потоки по водоемам парка.

На данном этапе в работе находится два контракта: по водоотведению – компания-подрядчик «СМУ-303» планирует завершить его летом 2017 года, по мелиорации, которые выполнят компания ГК «ГЕОИЗОЛ», срок окончания работ по нему – начало 2018 года.

Увы, но без реализации третьего контракта по регулированию подземной реки в Верхнем парке решить проблему водоотведения полностью не удастся. Мы неоднократно отправляли заявки в Минкультуры о необходимости его реализации, но этот контракт пока так и не включен в АИП.

На страже истории

– Дирекция выступает заказчиком строительства и реконструкции объектов и в других регионах Северо-Запада…

– Есть такие. Например, в Карелии к началу учебного года в 2017 году планируется завершить реконструкцию Консерватории имени Глазунова в Петрозаводске. За полтора года работ подрядчик, петербургская компания «Атлант», надстроит этаж и сделает здание удобным для занятий.

Мы работаем над интереснейшим проектом строительства корпуса для Музея Мирового океана в Калининграде. Это современное интерактивное здание площадью более 8000 кв. м, выполненное в форме шара, который огибают «стеклянные волны». Сооружение, проектировщиком которого является петербургская компания «ВиПС», станет исключительным и для города, и для мировой архитектуры. Проект общей стоимостью 2,5 млрд рублей является сложным по конструкции и будет реализовываться поэтапно.

По итогам конкурса подрядчиком строительства шарообразного здания «Планета Океан» стала компания «Нордстройинвест». К лету 2018 года она должна закончить работы по созданию основного конструктива здания, провести фасадные работы и проложить инженерные сети. Стоимость контракта около 700 млн рублей.

На время проведения ЧМ по футболу в 2018 году строительство будет приостановлено. При этом болельщики, которые посетят Калининград, уже смогут увидеть уникальное здание. После ЧМ реализация проекта продолжится. Ввод сооружения в эксплуатацию – четвертый квартал 2019 года.

– Ранее в портфеле контрактов дирекции были объекты по строительству инженерных сетей на острове Кижи. Видимо, теперь работы прибавилось в связи с передачей вам и объектов для реставрации?

– Изначально на 2017 год запланирован большой объем работ по приспособлению музейных объектов к современному использованию. В период с 2016 по 2018 год обеспечивается полное электроснабжение острова Кижи: прокладывается электрокабель, строятся ТП. Также в текущем году будут проведены проектно-изыскательские работы по водоснабжению и водоотведению.

К этим видам деятельности прибавляется и реставрационная. Так, в 2017 году в Государственном историко-архитектурном и этнографическом музее «Кижи» пройдет реставрация деревянных объектов «Дом Мошниковой» и «Дом Серова» с разборкой и восстановлением.

– Последние годы общественность неоднократно обращала внимание на разрушение исторических зданий в городе Выборге. Планируются ли там реставрационные работы по линии Минкультуры?

– Городом начали заниматься, чтобы не допустить разрушения объектов культурного наследия. Наша дирекция осуществляет технический надзор за реставрацией Башни Олафа, Часовой и Башни Ратуши, где к октябрю текущего года должны завершиться работы.

В перечень объектов Минкультуры на 2017 год включены семь объектов Выборга с общим объемом финансирования 199,354 млн рублей, в том числе и на разработку проектной документации. В частности, начнется подготовка научно-проектной документации по следующим объектам: «Комплекс крепостных построек и сооружений на острове», «Комплекс крепостных построек и сооружений на острове. Винный погреб», «Кронверк (ансамбль крепости, бастион, куртины, рвы ворота). Кордегардия», «Кирха Петра и Павла».

Большая часть средств будет направлена на реставрацию трех объектов: «Костел Гиацинта. XV–XVII вв.», «Южный бастион» и «Крепостной вал». Надеюсь, нам удастся оперативно собрать все разрешительные документы, чтобы приступить к реставрации.

– Где будут развернуты реставрационные работы в ближайшее время?

– Продолжится масштабная работа по сохранению объектов Соловецкого монастыря (Архангельская область). В ближайшие три года на реставрацию, создание инженерной и туристической инфраструктуры предполагается направить около 2 млрд рублей. В 2017 году на эти цели предусмотрено 440 млн рублей, которые инвестируются в восстановление комплекса объектов Соловецкого монастыря.

Сегодня архипелаг активно развивается: здесь много строят, ведут реставрационные работы в монастыре. При этом следует понимать, что Соловки входят в перечень объектов культурного наследия ЮНЕСКО и поэтому любая деятельность на территории архипелага должна согласовываться. Сегодня налажено тесное взаимодействие с ЮНЕСКО и ведется согласование всех архитектурных и производственных решений. Это достаточно кропотливая и серьезная работа.

Безусловно, есть и другие, не менее интересные и значимые объекты культурного наследия в Псковской, Новгородской, Вологодской областях и других субъектах СЗФО, которые преобразятся. Назову лишь некоторые: «Церковь Святого Илии Пророка на Славе (1455 год)» в Великом Новгороде, «Церковь Сергия Радонежского (1560, 1594 годы) ансамбля Кирилло-Белозерского монастыря, XVI–XVII вв» в Вологодской области, «Замок Брандербург (1266 год)» в поселке Ушаково Калининградской области, «Храм Казанской Божией Матери Воскресенского Новодевичьего монастыря» в Санкт-Петербурге, «Дом губернатора» в Пскове и «Музей-усадьба

С. В. Ковалевской». И это лишь малая часть объектов, которые будут реставрироваться в текущем году.

Татьяна Вильде