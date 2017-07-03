Традиции и бизнес

Сергей Макаров: «Наши сильные стороны в преемственности, традициях, серьезном научном подходе».

Председатель КГИОП Санкт-Петербурга Сергей Макаров в преддверии Дня реставратора рассказал журналу «Строительство и городское хозяйство в СПб и ЛО» о подготовке городской программы по привлечению инвесторов в сферу сохранения объектов культурного наследия, о достижениях, с которыми специалисты отрасли встречают свой профессиональный праздник, а также о том, какие задачи им предстоит решить в ближайшем будущем.

– Сергей Владимирович, расскажите, пожалуйста, о наиболее значимых реставрационных проектах, реализующихся в Петербурге в нынешнем году.

– По программе КГИОП в 2017 году запланировано проведение реставрации более чем на 50 объектах культурного наследия, причем большинство из них – переходящие с прошлого года. В том числе мы продолжим реставрационные работы в Аничковом дворце и Кабинете Его Императорского Величества, где начата реставрация парадной лестницы, люстры Дубового кабинета, продолжаются работы на дворовых фасадах дворца.

Также мы займемся северным садовым павильоном со скульптурами воинов. Хочу подчеркнуть, что фасад павильона выходит на Невский проспект и уже много лет находится в удручающем состоянии.

Кроме того, завершив в прошлом году масштабные работы по реставрации фасадов Смольного собора, сейчас мы вошли в интерьеры. Начали разработку проекта на реставрацию интерьеров церкви Захария и Елизаветы Смольного монастыря.

Ждет реставрация и римско-католический храм Святой Екатерины на Невском проспекте, 32–34. Будут восстановлены купол, крыша и фасады здания.

– Планируется ли также на аттик храма Святой Екатерины вернуть скульптуры евангелистов, которые были отправлены на реставрацию?

– Конечно. Скульптуры были отреставрированы еще в прошлом году, и к чемпионату мира по футболу копии вернутся на аттик. Не покидаем мы и Юсуповский дворец на Мойке. В предыдущие годы здесь велись работы по реставрации интерьеров Мавританской гостиной, фасадов и крыши флигеля, Белоколонного зала. В 2017 году мы завершаем Дубовую столовую и начинаем благоустройство сада, реставрацию фасадов, зала Антонио Виги и личных покоев старого князя: Кабинета, Музыкальной гостиной и Гостиной в стиле Генриха II.

Также мы продолжим работы в интерьерах дома А. А. Половцова на Большой Морской улице, 52, где располагаются Союз архитекторов и Союз реставраторов Санкт-Петербурга. Сейчас дошла очередь до личных покоев – помещений бывшей Гардеробной.

– Какие новые объекты реставрации лично вы считаете самыми интересными?

– В программе есть уникальный объект, это один из немногих сохранившихся в центре Петербурга памятников деревянного зодчества, бывшая дача купца В. Ф. Громова в Лопухинском саду. Здесь мы будем делать кровлю и вычинку конструкций сруба. Интересный объект – Буддийский храм на Приморском проспекте. К 100-летию храма в 2015 году была выполнена реставрация фасадов, в 2016 году отреставрированы интерьеры второго этажа, а сейчас мы заходим в Молельный зал.

Также мы продолжим реставрацию Молитвенного дома омовения на Преображенском еврейском кладбище, начинаем работы в интерьере.

Приступаем к особняку Огюста Монферрана на Мойке, где располагается Главное управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу. Интересный объект, там сохранилась подлинная отделка, но она не в очень хорошем состоянии. Планируем в этом году разработать проект реставрации двух парадных залов.

Займемся многострадальной скульптурой ангела с крестом церкви Святой Великомученицы Екатерины на Васильевском острове. Будет изготовлена копия, а подлинник подлежит консервации.

Ну и, конечно, КГИОП курирует еще множество объектов, которые финансируются из других источников.

– Многих петербуржцев волнует судьба грифонов Банковского моста. Как она складывается?

– Волноваться не о чем. Грифоны Банковского моста сейчас реставрируются на средства Сбербанка. В январе крылатые львы впервые с момента их установки в 1826 году покинули свое место и должны вернуться на отреставрированный Банковский мост уже в следующем году.

– Какие успехи реставраторов Петербурга, достигнутые за последнее время, вы считаете значимыми?

– К наиболее значимым достижениям реставрационной отрасли можно отнести присуждение Союзу реставраторов Санкт-Петербурга золотой медали «За выдающиеся достижения в области сохранения европейского наследия» на XII Европейской специализированной выставке по реставрации и охране памятников Denkmal-2016.

– Сколько всего объектов культурного наследия сейчас насчитывается в городе, каков объем финансирования работ по сохранению таких объектов на нынешний год, какая часть средств уже освоена?

– В Санкт-Петербурге более 9230 объектов культурного наследия, из них почти 3800 имеют статус памятников федерального значения, около 2500– регионального значения, и остается более 2900 выявленных. В этом году по целевой статье расходов бюджета города «Расходы на мероприятия в области сохранения, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия» предусмотрено финансирование в объеме 2,4 млрд рублей. Примерно эта сумма и выделяется ежегодно в течение последних лет. Исполнение бюджета по программе КГИОП в прошлом году составило 97,7% от утвержденного лимита финансирования 2,492 млн рублей.

К настоящему времени проведены все конкурсные процедуры, освоение составляет 25%.

– Есть ли способы привлечь в реставрационную отрасль дополнительные инвестиции? В Москве, например, действует программа «Рубль за метр»: инвестор реставрирует памятник за свой счет, а затем получает в аренду на 49 лет по цене 1 рубль за кв. м. Как вы оцениваете эту практику и применима ли она к Петербургу? Или нам больше подходят какие-то иные способы взаимодействия с инвесторами?

– Мы изучали практику регионов и пришли к тому, что в Петербурге как раз наиболее применима практика Москвы. Уже сейчас понятно, что мы будем отличаться в части правового подхода к этой программе, у нас юридически традиционно другой взгляд. Есть надежда, что в этом году необходимый закон будет принят Законодательным собранием, и еще какое-то время понадобится на принятие постановления правительства Санкт-Петербурга. Так что вполне реально запустить программу в 2018 году.

Мы уже начали собирать вместе с районными администрациями перечень объектов, которые могут быть предоставлены в аренду на льготных условиях. На самом деле поначалу их будет немного– хорошо, если два-три объекта в год. Это для начала. У москвичей тоже не все сразу получалось, программа должна пройти «обкатку». Главное – правильные правовые механизмы, хорошая реклама и выполнение городом своих обязательств по этой программе. Собственно, это все, больше ничего не нужно.

КГИОП вместе с районными администрациями начали собирать перечень объектов, которые могут быть предоставлены в аренду инвесторам на льготных условиях

– Сейчас на сайте КГИОП идет сбор предложений граждан по корректировке зон охраны объектов культурного наследия. Появились ли уже какие-то интересные предложения?

– В Санкт-Петербурге уже сложилась методика работы при подготовке проекта зон охраны, которая предполагает участие не только органов исполнительной и законодательной власти, но и представителей общественности и профессионального сообщества. Мы стремимся к максимальной открытости и, как обещали, начали плановую работу по сбору предложений для корректировки городского закона «О границах объединенных зон охраны…», которая начнется в 2018–2019 годах. Начали, подчеркну, заранее, и я всех желающих прошу принять участие, чтобы потом никто не жаловался, что не знал и не успел подать предложения.

– Какие изменения ждут город в связи с новациями в законодательстве?

– Принципиальные изменения вряд ли будут, хотя сложно, конечно, загадывать. Проект зон охраны будет зависеть от федерального законодательства, которое мы будем иметь в 2018 году. Когда утверждался действующий закон о зонах охраны, неожиданно вышло известное постановление правительства РФ и нам пришлось спешно вносить в уже готовый проект существенные изменения. Поэтому сейчас сказать, что мы получим в 2018 году, не решится никто.

– Какие новейшие технологии и материалы используются в Петербурге при реставрации объектов культурного наследия?

– По поручению вице-губернатора Санкт- Петербурга Игоря Албина мы достаточно активно осуществляем работу по патентному поиску в части новых технологий, и некоторые инновационные изобретения внедряются в реставрационную практику. Например, известковый раствор для работ при отрицательных температурах, метод реставрации памятников монументальной скульптуры без утепленных лесов путем нанесения патины на цветные металлы холодным газодинамическим напылением. Отечественными специалистами разработаны новые биоцидные составы для защиты камня, растворов и древесины.

– Для качественной реставрации объектов культурного наследия нужны не только деньги и технологии, но и квалифицированные кадры. Как вы оцениваете петербургскую систему подготовки специалистов для реставрационной отрасли? В чем ее сильные и слабые места?

– Уверенно назову систему подготовки кадров для реставрационной отрасли Санкт- Петербурга лучшей в России. У нас есть сильные как средние, так и высшие учебные заведения, которые готовят профессиональные кадры. Наши сильные стороны в преемственности, традициях, серьезном научном подходе. А слабые, наверное, все-таки в том, что, к сожалению, далеко не все выпускники остаются в профессии. Конечно, это образование в любом случае дает некое общечеловеческое понимание необходимости сохранения наследия и красоты. Но при этом на рынок не приходят специалисты, на обучение которых потрачены значительные средства.

– Что нужно сделать, чтобы они оставались в профессии?

– Для того чтобы молодежь работала по специальности, нужно правильно позиционировать эту профессию. Союз реставраторов Санкт-Петербурга верно выбрал стратегию, проводя конкурс «Реставратор года». Кроме того, необходимо более широкое привлечение ребят на практику в реставрационные компании, вовлечение в трудовой процесс. Ну и, конечно, достойные зарплаты. В Петербурге они очень неплохие, гораздо лучше, чем в целом по России. В этом мы не можем конкурировать только с Москвой.

Нужно не забывать, что основной заказчик этой работы – государство. Город тратит почти 3 млрд рублей – и это только по линии КГИОП. В целом расходы бюджета Петербурга на сохранение культурного наследия составляют около 7–8 млрд рублей в год. Мы подсчитали, что, если порядок финансирования будет сохраняться, в ближайшие пять лет нам понадобится 2000 человек. Когда та же программа «Рубль за метр» активно заработает, потребуются квалифицированные кадры – как молодые, так и опытные.

– Многие эксперты говорят, что система тендеров в реставрации не эффективна. Выигрывают те, кто может предложить самую низкую цену, зачастую в жертву приносится качество. Вы с этим согласны?

– Это совсем не так. К счастью, в сфере реставрации применяются не электронные аукционы, как в сфере строительства, а кон- курсы с ограниченным участием, в которых участвуют только те организации, у которых есть лицензия и опыт. Цена у нас не является определяющим фактором. Кроме цены мы учитываем репутацию участников. Тендерный способ выбора подрядчика в рамках государственного заказа – это общемировая практика, так поступают везде. Единственный способ уйти от тендеров – это создать какую-то одну большую государственную компанию, которая будет все реставрировать, но это невозможно, да и неправильно. Есть десятки частных компаний, которые десятилетиями доказывают достойное качество своей работы.

Так что мнение, что кто просто цену «сбил», тот и победил, – это заблуждение. Участники цену, естественно, снижают. Но для того чтобы выиграть, этого недостаточно. Наши подрядчики – молодцы, ведут работы отлично на всех объектах. В прошлом году была только одна проблемная компания, с которой пришлось расстаться. Люди, вероятно, просто переоценили свои возможности.

– Что бы вы пожелали петербургским реставраторам в их профессиональный праздник?

– Реставраторам со стажем я пожелаю, конечно, здоровья и способности как можно дольше работать и передавать свой опыт ученикам, а молодым реставраторам – верить в удачу и успех.

Оксана Ермошина