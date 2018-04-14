Деньги на память

Власти Петербурга вновь признаются, что им катастрофически не хватает денег на сохранение культурного наследия. Городской и федеральный бюджеты могут выделить только 4 млрд рублей, а нужно ежегодно не менее 7 млрд. Пока Смольный ищет деньги, сам рынок реставрации продолжает лихорадить – в отсутствие явного лидера конкурсы на воссоздание шедевров архитектуры начинают выигрывать бойкие новички.

По данным Смольного, на территории Петербурга находится более 9000 объектов культурного наследия, из них более 40% – памятники истории и культуры федерального значения. При этом ежегодная потребность Северной столицы в проведении реставрационных работ примерно в 1,5 раза превышает ежегодный объем финансирования всех реставрационных работ в России в рамках федеральной целевой программы «Культура России» – такой неутешительный вывод делает администрация города на своем официальном сайте. Для справки: в 2018 году по ФЦП на работы по реставрации памятников регионам выделено всего-навсего 4,5 млрд рублей.

Дорогое наследие

В этом году пусть ненамного, но увеличилось финансирование работ по реставрации петербургских памятников из городского бюджета. До конца года Смольный направит на сохранение объектов культурного наследия 2,51 млрд рублей из городской казны, тогда как в 2017-м было выделено 2,2 млрд.

«Планируется провести работы по сохранению 516 петербургских памятников, – сообщили в КГИОП. – Сюда входит 62 объекта, реставрация которых финансируется комитетом в рамках подпрограммы «Наследие» городской госпрограммы «Развитие сферы культуры и туризма в Санкт-Петербурге на 2015–2020 годы». Среди памятников, которые будут реставрироваться в этом году, – собор Воскресения Словущего Смольного монастыря, деревянное здание оранжереи возле дачи В. Ф. Громова с садом и оградой в Лопухинском саду, дом Общества поощрения художеств (здание Союза художников) на Большой Морской улице.

Реставраторы также продолжат восстанавливать интерьеры молельного зала Соборной мечети, молельного зала Буддийского храма на Приморском проспекте, дома Половцова (здание Союза архитекторов) и Гатчинского дворца.

Начнется реставрация интерьеров дома Монферрана на набережной Мойки, 86–88, фасадов здания Павловской гимназии (№ 209) на улице Восстания, 8. Компании-подрядчики работ на этих объектах еще не выбраны.

«Балтстрой», входивший в холдинг «Форум» петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко, с 2008 года считался крупнейшим игроком реставрационного рынка.

Отметим, что город уже определился с планами по сохранению объектов культурного наследия не только на 2018 год, но и на более отдаленную перспективу. Согласно подпрограмме «Наследие», в ближайшие пять лет из бюджета города будет направлено 17,4 млрд рублей на реставрацию фасадов жилых домов-памятников. Из этой суммы более 840 млн рублей пойдет на разработку проектной документации. В перечне зданий, фасады которых должны быть отремонтированы, насчитывается 262 адреса. Теперь список должно утвердить правительство города. План мероприятий по сохранению исторических фасадов ежегодно будет формировать КГИОП, ранее этим занимался Жилищный комитет.

Памятники с непростой судьбой

За последние годы целый ряд важнейших памятников Петербурга был отреставрирован на деньги Федеральной целевой программы «Культура России». В их числе собор Феодоровской Божией Матери на Миргородской улице (генеральный подрядчик – ООО «Промпроект»), Морской собор в Кронштадте, генподрядчиком выступало ЗАО «Балтстрой», этот же подрядчик работал на реконструкции Государственного академического Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова.

Согласно программе, всего от Петербурга на 2018 год приняты к рассмотрению 43 заявки от пользователей объектов культурного наследия на общую сумму более 1,53 млрд рублей.

В том числе были поданы заявки на реставрацию зданий церкви Преображения Господня на Инструментальной улице и нескольких дореволюционных казарменных зданий. Это казармы лейб-гвардии Конного полка на Большой Морской улице и лейб-гвардии Измайловского полка на Измайловском проспекте. Сейчас поданные заявки проходят рассмотрение. «Организационно-финансовый план программы (по состоянию на 13 февраля) пока не опубликован», – отмечают в КГИОП.

Как говорят в ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкультуры РФ» (техзаказчик работ по ФЦП), в 2018 году в городе продолжится реализация контрактов на ремонтно-реставрационные работы, заключенных в 2017 году. Сейчас таких объектов в городе девять, и многие из них оказались памятниками с очень непростой реставрационной судьбой.

Так, накануне Федеральная служба безопасности сообщила о раскрытии мошеннической схемы хищения бюджетных средств, выделенных на проектирование новой сцены Малого драматического театра – Театра Европы. По данным следствия, во время предварительных строительных работ было совершено хищение на сумму не менее 45 млн рублей. А когда оперативники нагрянули в загородный дом к Максиму Корнееву, бенефициару ООО «СоюзСтрой СВ», которая занималась строительством новой сцены, контракт с компанией был расторгнут. Новым подрядчиком стало ООО «Трансепт Групп» Бориса Ротенберга.

В апреле прошлого года по соглашению сторон были расторгнуты договоры между Минкультуры и ЗАО «Балтстрой» на реконструкцию главного здания консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. Аудиторы Счетной палаты после проверки недосчитались на объекте оборудования на 332 млн рублей. Новым подрядчиком стало ООО «Меандр».

Смена фаворитов

Упомянутый выше «Балтстрой», входивший в холдинг «Форум» петербургского миллиардера Дмитрия Михальченко, с 2008 года считался крупнейшим игроком реставрационного рынка. Компания получала подряды на реставрацию самых ценных памятников города и страны. Среди них – Московский Кремль, Морской собор в Кронштадте, здание БДТ, Адмиралтейство, усыпальница Петропавловского собора, запасный дом Эрмитажа и т. д.

Однако затем Дмитрий Михальченко был задержан по подозрению в контрабанде алкоголя и помещен в Лефортово. А «Балтстрой» начал фигурировать в громком «деле реставраторов». Напомним, в марте 2016 года ФСБ проводила мероприятия по делу о пропаже средств федерального бюджета при реставрации крепости в Изборске Псковской области. По данным следствия, в 2012 году при выполнении «Балтстроем» работ из выделенных 297 млн реально освоены только 111 млн, а 186 млн рублей пропали. Та же история с реконструкцией Псковского академического театра, там растворились 73 млн.

Печальна судьба и еще одного гиганта реставрации – петербургской компании «Интарсия». В начале 2000-х она занимала 50% петербургского реставрационного рынка. В числе объектов, на которых работала «Интарсия», Константиновский дворец в Стрельне, здания Сената и Синода для Конституционного суда РФ, президентской библиотеки и восточного крыла Главного штаба для нужд Эрмитажа. Однако затем у компании дела пошли хуже, а добил ее судебный спор со структурами Андрея Якунина по делу о реставрации «дома со львами» – гостиницы на Вознесенском, 1.

Всего от Петербурга на 2018 год приняты к рассмотрению 43 заявки от пользователей объектов культурного наследия на общую сумму более 1,53 млрд рублей

Освободившуюся нишу, казалось бы, готовы были занять игроки менее крупные, но тоже с именем. Например, компания «Меандр». Кроме подряда на завершение реставрации консерватории, в портфеле ее заказов – реставрация Павловского дворца, фасадов и скульптур Российской национальной библиотеки, фасадов корпуса Лейб-гвардии Конного полка и т. д. Претендовала на престол и «Ренессанс-Реставрация». Годом ранее у компании были заказы на проектирование восстановления форта «Александр I» в Кронштадте, работы по реставрации Российской академии художеств на Университетской набережной, крупный подряд на ремонтно-реставрационные работы на Пулковской обсерватории и т. д.

Но если присмотреться к результатам конкурсов, которые были организованы Северо-Западной дирекцией во второй половине прошлого года, расстановка сил на рынке реставрации окажется иной.

От железобетона к золоту

В ноябре 2017 года дирекция провела тендер на право реставрации Золотых ворот Большого Екатерининского дворца, который входит в комплекс ГМЗ «Царское Село». Победителем стало малоизвестное петербургское ООО «Капитал Стройиндустрия». Золотые ворота, уникальный памятник середины XVII века, компания должна отреставрировать до 1 июня 2018 года. Ей предстоит выполнить подготовительные, земляные, малярные и штукатурные работы, а также восстановить архитектурные детали из натурального камня. Стоимость контракта составляет 20,6 млн рублей.

Чуть ранее, в октябре 2017 года, дирекция проводила конкурс на право реставрировать еще один ценнейший федеральный памятник – Академию художеств. Этот конкурс тоже выиграла «Капитал Стройиндустрия». В борьбе за победу ей удалось обойти то же АО «Ренессанс-реставрация», ООО «Стройкомплект» и ООО «Ризалит», то есть компании с огромным послужным списком. «Капитал Стройиндустрия» должна будет выполнить реставрацию кирпичной кладки, замену окон и дверей, установку решеток и ограды, а кроме того, восстановить декор и фасады четырех малых флигелей. Стоимость контракта составляет 92,5 млн рублей.

Удалось новоявленным реставраторам выиграть и еще один крайне важный подряд – на «продолжение» реставрации здания Интендантских складов на улице Глинки, где в перспективе будет заседать и сама дирекция Минкульта. На этот раз она получила контракт на 262,3 млн рублей. Ранее подрядчиком на этом объект был ЗАО «Ремстройфасад», но договор с ним также со скандалом был расторгнут.

Примечательно, что ряд крупных федеральных контрактов достался, мягко скажем, не самому опытному, но довольно сильному игроку на рынке. Ранее компания специализировалась на изготовлении опалубки для железобетонных конструкций и строительстве, а на реставрационный рынок вышла не так давно. Согласно выписке из ЕГРЮЛ, с 2014 года «Капитал Стройиндустрия», оборот которой превысил1,8 млрд рублей, на 50% принадлежит Адаму Цибаеву. Предприятие входит в группу компаний его отца, миллиардера Альберта Цибаева. Осенью 2017 года СМИ сообщали, что Цибаев-отец собирает из трех компаний («Капитал Стройиндустрия», «Евровзрывпром» и СТС) единый строительный холдинг.

Петербургом реставрационные амбиции «Капитал Стройиндустрии» не ограничиваются – в 2017 году компания выиграла конкурс на разработку документации по реставрации уникальной деревянной церкви Николы на Муезере. Храм построен в 1602 году в Беломорской Карелии.

«Участвовавшие в конкурсе московские ЦНРПМ его проиграли, победителем признано петербургское ООО «Капитал Стройиндустрия», специализирующееся на изготовлении опалубки для железобетонных конструкций, но имеющее при этом лицензию на реставрационные работы, – пишет на своей странице в Сети редактор портала «Храмы России» Александр БОКАРЕВ. – Любопытно, что ЦНРПМ предлагали разработать документацию за 2,8 млн рублей, в то время как победители выставили цену 2,9 млн рублей. Да, непросто понять логику проведения конкурсов».

Такого же мнения придерживается заместитель председателя ВООПИиК Александр КОНОНОВ.

«Действительно, вызывает вопросы, почему компания, которая еще никак не зарекомендовала себя в реставрационном деле, получает заказы на работу с такими сложными и ценными памятниками, – говорит эксперт. – Думаю, это отражение общей ситуации, которая сейчас сложилась в нашей отрасли. В ней накопилось очень много проблем. И недостаток финансирования – далеко не главная из них. Главное, что мы постепенно теряем все, чего достигла знаменитая Ленинградская школа реставрации, и в результате все чаще подменяем научную реставрацию обычной реконструкцией и ремонтом. Чтобы это остановить, нужно выводить реставрацию из-под закона о тендерах и исправлять саму систему организации отрасли. Но это непросто, и для этого необходима политическая воля».

Оксана Ермошина