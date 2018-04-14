Ленобласть превратит бизнесменов в помещиков

В 2017 году Ленинградская область присоединилась к туристическому проекту Минкультуры РФ «Русская усадьба», который может привести к реставрации полутора сотен исторических имений и вовлечению памятных мест в туристические потоки. Предполагается, что займется этим частный бизнес, который впоследствии сможет зарабатывать на туристах до 50 млн рублей в год.

В Ленинградской области, которая присоединилась к проекту «Русские усадьбы» в июле 2017 года, по разным данным, сохранилось от 123 до 180 исторических имений (а до революции было около 2000). Некоторые, например музей-усадьба Николая Рериха в Изваре или памятник деревянного зодчества «Рождествено», последним обладателем которого был юный Владимир Набоков, являются музеями, сохраняются и поддерживаются с советских времен. Другие, как «Елизаветино» и «Марьино», использовались в советское время не по назначению, а в 1990-е и вовсе были заброшены, сильно пострадали и позже восстановлены на частные средства.

На личные средства экс-министра путей сообщения и ректора ПГУПС Валерия Ковалева в 2006 году был восстановлен дворец-усадьба «Елизаветино» в деревне Дылицы, открылся для посещений, правда, он только в апреле 2017 года. Здание сгорело почти до основания в 1998 году, в 2004-м его взял в аренду на 49 лет господин Валерий Ковалев и за два года полностью отреставрировал. Дворец восстанавливали из руин по историческим фотографиям, используя техники елизаветинских времен. Сегодня это не только музей, куда возят организованные экскурсии, в нем есть гостевые комнаты, которые можно снять и на ночь, и на неделю. В усадьбе есть зал, где проходят концерты.

В районе города Тосно, в деревне Андрианово, расположено родовое имение Строгановых-Голицыных – усадьба Марьино. В 2008 году бывшая дворянская усадьба стала частным владением, за ее реновацию взялся новый собственник.

Ждут меценатов

Больше всего усадеб в разной степени сохранности находится в Волосовском районе, где земли со времен Петра I дарились выходцам из Прибалтики или приобретались ими. Например, это бывшие усадьбы баронов Врангелей в Торосово и Терпилицах, поместье «Анташи», принадлежавшее предположительно барону Корфу, поместье баронов Велио в деревне Гомонтово, мыза «Калитино» барона Толя, усадьба в деревне Сяглицы, принадлежащая роду Веймарн, усадьба близ деревни Редкино вице-адмирала Черкасова, поместье «Остроговицы» генерал-майора Мезенцева, усадебно-парковый комплекс «Смердовицы» семьи Тизенгаузен, где гостил Римский-Корсаков.

В Гатчинском районе, кроме известных дома-музея художника Щербова и сохранившегося дома Демидовых в Скворицах, ждет реставрации дом Демидовых в Тайцах, по которому уже готов проект реконструкции. «Усадьба в Тайцах – настоящая жемчужина Ленинградской области, которая нуждается в реставрации, – подчеркивал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. – Уже готов проект восстановления усадебного дома, запланированы проектные работы по реновации парка и хозяйственных построек. В дальнейшем отреставрированный памятник мы планируем использовать как областной выставочный центр. Рассчитываю, что в 2018 году начнется реконструкция здания, а также первых 10 из 189 га парка. Надеюсь, что через два года мы сдадим реконструированное здание комиссии ЮНЕСКО». В этом же районе пока еще сохраняются остатки усадеб Витгенштейнов в Дружноселье, купцов Елисеевых в Белогорке и часть каменных построек усадьбы Рылеевых, позже перешедшей к бабушке Владимира Набокова, урожденной Корф.

В Лужском районе недавно восстановлена усадьба «Мерево» героя войны 1812 года генерала Лялина. Своих меценатов ждут развалины усадьбы Половцовых «Рапти» (взорвана в 1944 году). Сохранившийся дом Глазенапа на берегу Череменецкого озера со зданием школы. Есть в районе и положительные примеры: силами энтузиастов воссоздана после войны крестьянская усадьба в селе Заречье, которая сегодня принимает туристские группы, в том числе с включенным гастротуром русской кухни.

По всей России

Отметим, что НП «Русская усадьба», основанное задолго до вышеуказанного федерального проекта Минкультуры РФ группой энтузиастов при содействии Общества изучения русской усадьбы и Российского научно-исследовательского института культурного и природного наследия имени Дмитрия Лихачева, приступило к выявлению сохранившихся усадеб в уже далеком 2000 году.

Руководитель организации Вера Стерлина рассказала, что за 17 лет общественники выявили в семи регионах страны свыше 2200 усадеб, подлежащих восстановлению. Всего же в 37 регионах расположено около 15 000 дворянских усадеб. Правда, только 3–5% из них в хорошем состоянии. Активисты подчеркивают, что бюджетных средств на восстановление всего усадебного наследия не хватит, поэтому к восстановлению исторических поместий нужно привлекать частный бизнес, как это принято во всем мире. По оценкам экспертов, на возрождение только 150 усадеб Московской области потребуется порядка $300 млн В среднем одну усадьбу можно восстановить за 250 млн рублей.

Усадьбы – в частные руки

Интерес к русским усадьбам появился в начале 2000-х среди состоятельных россиян. К настоящему времени частные инвесторы уже восстановили ряд объектов и создали ассоциацию владельцев исторических усадеб. Как правило, восстановленные дворянские усадьбы используются не в качестве семейного гнезда, а для возврата вложенных средств. Все восстановленные усадьбы включены в туристические маршруты, помимо экскурсионной функции, часть помещений также используется в качестве гостиниц. Присутствуют в современных усадьбах концертные и конференц-залы, рестораны.

Например, владелец усадьбы Скорняково-Архангельское, расположенной в 120 км от Воронежа, Алексей Шкрапкин рассказал о своей детской мечте – восстановлении храма Михаила Архангела, которую удалось осуществить в 2008 году. Тогда же по соседству с храмом обнаружились развалины усадьбы, первые упоминания о которой появились в 1680 году. Меценат пригласил французских экспертов для оценки стоимости восстановления усадьбы и разработки проекта. Французы объявили цифру в 25 млн евро. Таких денег у Шкрапкина не было, и он решил действовать постепенно, начал с реконструкции служебных домиков и ткацкой фабрики, в которой открыл ресторан «Бальмонт». В бывших конюшнях разместил галерею, а в служебных домах – гостевые на 44 человека, потратив на эти работы 200 млн рублей. И сегодня усадьба приносит доход в 50 млн рублей в год, которого достаточно на восстановление барского дома. Ежегодно усадьбу посещает до 40 000 человек, а рейтинг этого объекта на Booking.com достигает 8,9 балла.

Британский опыт

Иностранным опытом с российскими меценатами и бизнесменами могут поделиться в Национальном фонде объектов исторического интереса либо природной красоты (National Trust). По данным главы фонда Саймона Мюррея, фонд владеет 250 большими усадьбами, 160 парками, 40 замками и 57 деревнями. Эти объекты в год посещает 200 млн туристов, а обслуживают 11 000 сотрудников и 61 000 волонтеров. От экскурсионно-туристической деятельности фонд получает 540 млн фунтов в год, которые использует в том числе на реставрацию. Он рекомендовал россиянам не ждать, когда государство займется сохранением наследия, а самим, собирая с миру по нитке, восстанавливать национальное достояние. Например, создать такой же фонд, какой действует в Великобритании с 1895 года. «Сохранение наследия улучшает экономику региона», – утверждает господин Мюррей и приводит в пример Attingham Park, который после реставрации стал приносить в пять раз больше дохода. «Были созданы новые рабочие места, возродились местные фермерские хозяйства, так как их продукция стала востребована большим количеством туристов», – поделился он.

Владеть усадьбой непросто

Француженка Мари Соль вместе с шестью братьями владеет семейным замком, возраст которого более 600 лет. «В 1955 году мы открыли его для публики, – рассказала она. – Но туризм не покрывает всех расходов на содержание замка, поэтому мы сейчас думаем над тем, как передавать его нашим детям». По ее информации, во Франции около 40 000 замков, более 1000 выставлены на продажу. Многие владельцы замков в долине Луары создают в них коворкинги (за год можно «отбить» средства, вложенные в реставрацию и приспособление помещения под новые функции), пользующиеся большим спросом молодежи, либо сдают сельскохозяйственным колониям, которые выращивают экологически чистую и лекарственную продукцию. Но есть и те, кто устраивает различные фестивали, проводит квесты или разрабатывает туристические тропы по территории владения. Используют замки под гостиницы, сдают для съемок телепрограмм или кинофильмов.

Что делать?

Руководитель НП «Русские усадьбы» Вера Стерлина считает, что без государственной поддержки восстановить сохранившиеся усадьбы не получится. «Нужна серьезная государственная программа с четкими правилами игры», – утверждает она. По ее информации, в ряде регионов власти пошли на то, чтобы отдавать памятники в частные руки за 1 рубль. Причем если в Московской области за эту цену предлагают взять объект в аренду, то в Тульской – продают (в Ленобласти ранее говорили именно о приватизации за рубль). Вот только очереди из желающих взять на себя тяжелое обременение в виде восстановления исторического памятника нет. Госпожа Стерлина уверена, что дело продвигалось бы быстрее, если бы государство пошло по схеме государственно-частного партнерства для восстановления объектов культурного наследия.

Что касается создания национального фонда по аналогии с Великобританией, то, по словам Стерлиной, россияне не столь богаты, чтобы участвовать в такой затее. Возможно, могло бы какую-то роль сыграть введение специальной лотереи, как это делают в Италии, но российское законодательство не разрешает введение региональных и благотворительных лотерей, а как будут расходоваться средства федеральной лотереи – не понятно. Туристические маршруты, которые сегодня разрабатывают в регионах – участниках проекта, могут поднять интерес к этой теме, но реальной поддержки дать не способны. А сил энтузиастов и меценатов даже на выявленные 2200 объектов не хватит. Ведь за 17 лет на частные средства воссоздали только около 30 таких объектов.

Лилиана Глазова