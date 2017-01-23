23 Январь, 2017


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Сделай сам!

Туалет для дачи без выгребной ямы

Дата:
Сделай сам!
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Как обойтись без сложных строительных процессов, соорудив простейшее приспособление.

Туалет
Фото: pixabay.com

Туалет на даче своими руками

Одним из самых простых вариантов дачного туалета является сухой туалет или как его еще называют – пудр-клозет. Это туалет на даче, который можно сделать своими руками быстро и недорого.

Свое название пудр-клозет получил благодаря технологии обработки отходов. На невысокой тумбе находится стульчак с крышкой, а под ним располагается емкость с сухим материалом.

В качестве такого материала можно использовать сухой торф, торфяную крошку, золу, а также их смесь с сухой садовой землей. Отходы припудриваются ими, за счет чего туалет и получил свое название.

Пудр-клозет не только прост в изготовлении, но и полезен в хозяйстве. В дальнейшем его содержимое можно использовать в качестве удобрений.

Как построить туалет на даче

Тем, кто хочет разобраться, как построить туалет на даче, будет полезным узнать, что пудр-клозеты идеально подходят не только тогда, когда строить большой туалет не выгодно.

Если грунтовые воды протекают близко к поверхности земли, сухой туалет – это очень хороший выход из положения. Стоит лишь учесть, чтобы при его расположении ветер не дул в сторону дома.

В качестве наполнителя лучше всего подходит торф, так как он способствует разложению биологических отходов. “Менять” такой туалет можно один раз в три дня.

Чтобы сделать торфяной биотуалет для дачи, достаточно использовать простейшие подручные материалы: ведро, мешок для мусора, наполнитель, тумбу и стульчак.

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