Туалет для дачи без выгребной ямы

Как обойтись без сложных строительных процессов, соорудив простейшее приспособление.

Туалет на даче своими руками

Одним из самых простых вариантов дачного туалета является сухой туалет или как его еще называют – пудр-клозет. Это туалет на даче, который можно сделать своими руками быстро и недорого.

Свое название пудр-клозет получил благодаря технологии обработки отходов. На невысокой тумбе находится стульчак с крышкой, а под ним располагается емкость с сухим материалом.

В качестве такого материала можно использовать сухой торф, торфяную крошку, золу, а также их смесь с сухой садовой землей. Отходы припудриваются ими, за счет чего туалет и получил свое название.

Пудр-клозет не только прост в изготовлении, но и полезен в хозяйстве. В дальнейшем его содержимое можно использовать в качестве удобрений.

Как построить туалет на даче

Тем, кто хочет разобраться, как построить туалет на даче, будет полезным узнать, что пудр-клозеты идеально подходят не только тогда, когда строить большой туалет не выгодно.

Если грунтовые воды протекают близко к поверхности земли, сухой туалет – это очень хороший выход из положения. Стоит лишь учесть, чтобы при его расположении ветер не дул в сторону дома.

В качестве наполнителя лучше всего подходит торф, так как он способствует разложению биологических отходов. “Менять” такой туалет можно один раз в три дня.

Чтобы сделать торфяной биотуалет для дачи, достаточно использовать простейшие подручные материалы: ведро, мешок для мусора, наполнитель, тумбу и стульчак.