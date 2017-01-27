Как лучше установить гипсокартон, чтобы придать помещению надлежащий вид.

Одним из распространенных способов, которым производится крепление гипсокартона на стену, является установка гипсокартонного листа (ГКЛ) на металлический каркас. Для этого сначала производится разметка. Ее необходимо сделать так, чтобы листы гипсокартона впоследствии не оказались в промежутках между профилями, а аккуратно легли прямо на них.

После разметки устанавливаются направляющие профили, которые будут держать листы гипсокартона. Особенно тщательно их крепят на полу и потолке, так как именно от этих мест зависит надежность монтажа. Вместе с ними монтируются стоечные профили и монтажные отвесы. Когда каркас готов, начинается укладка на него подготовленных листов гипсокартона.

Во время работы нужно контролировать, чтобы края листов ложились на профиль. Необходимо проследить, чтобы панели не провисали. Если установка гипсокартона прошла правильно, поверхность будет ровной и прочной. Между ГКЛ и стеной можно уложить звукоизоляцию или утеплитель. Также, этот промежуток при каркасном креплении можно использовать для скрытия инженерных коммуникаций.