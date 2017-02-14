Как украсить дверь и увеличить место в прихожей.

В последнее время все чаще встречается тенденция установки зеркала прямо на двери. При этом зеркало напротив двери или на шкафе-купе уже кажется малоинтересным. Нужно, чтобы оно было именно на входе.

Объяснить это можно не только необходимостью посмотреть на себя перед выходом из дома, но и пользой для интерьера: зеркало увеличивает пространство. По этой и по ряду других причин зеркальные двери завоевали популярность.

Если появилось желание установить входные двери с зеркалом, то не обязательно искать в магазине готовые варианты: все можно сделать самостоятельно. Для этого лишь необходимы зеркало нужного размера и МДФ-накладка (Medium Density Fiberboard).

После того, как подготовлено и то, и другое, дверь снимается с петель, а с двери снимается фурнитура. На размеченную область укладывается и крепится зеркало. Затем сверху приклеивается МДФ-накладка. Когда клей высыхает, на вход монтируется уже готовая дверь с зеркалом.

Таким образом, для установки зеркала на вход требуются простые материалы, несложные инструменты, немного усилий и терпения, которые, в конце концов, будут вознаграждены новым сверкающим элементом интерьера, который еще и приносит пользу.

Если кому-то эта работа вдруг показалась сложной или понадобилась помощь, можно обратиться в любую мастерскую по ремонту дверей. Там установить зеркало на дверь могут минимум за один день.