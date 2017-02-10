10 Февраль, 2017


Актуальное
Главная
Сделай сам!

Условия для строительства собственного дома

Дата:
Сделай сам!
Оставить комментарий

Для реализации проекта обычно требуются консультации специалистов, но на некоторые вопросы можно ответить самостоятельно на этапе подготовки.

Строительство собственного дома
Фото: Строящийся загородный дом

Главным вопросом накануне возведения коттеджа часто становится цель строительства собственного дома. Если это дача, куда можно приехать и отдохнуть лишь на время – это одно. А вот если там приходится жить месяцами – это уже совсем другое.

По сути человек начинает принимать участие в строительстве собственного дома уже тогда, когда задумывается о подобных вещах. Ведь от назначения строения напрямую зависит материал, из которого его придется возводить.

Например, для здания дома выходного дня в холода важно, чтобы его можно было быстро прогреть до нужной температуры. По мнению опытных строителей, это лучше всего получается в каркасных домах и зданиях из газобетона низкой плотности.

Подобные строения не оказывают большого давления на почву, а значит выбор места, где их можно поставить, почти не ограничен. Узнать, какое место подойдет для строительства загородного дома своими руками можно, ознакомившись с картой грунтов Ленобласти.

Грунты в Ленобласти
Изображение: Грунты в Ленобласти

На севере почвообразующие породы составляют пески, в южной части больше встречается глина и торф, суглинки – в западной, а пески и глина наблюдаются в восточной части региона. Строить тяжелый дом из кирпича с облицовкой на подвижном грунте вряд ли стоит, поэтому лучше выбрать место с прочной почвой.

С другой стороны, грунт можно укрепить. Так часто поступают с торфяным основанием: его вынимают, заменяют песком и ставят на него фундамент. Но это требует дополнительных затрат – и финансовых, и временных.

Между тем доработки требуют и глинистые почвы. На них приходится укладывать фундамент ниже глубины промерзания (150-200 см). Зато на песчаном грунте работ потребуется, наверное, не так много, поэтому построить дом на нем будет проще.

Предусмотреть все эти особенности можно еще на этапе принятия решения о районе для дома и материале для строительства. После того, как предварительно будет изучено место, где планируется возвести дачу, строить ее будет уже значительно проще и, как выясняется,  дешевле.

Причем лучше, если в реализации проекта примут участие специалисты, которые смогут подсказать, как есть еще варианты оптимизировать затраты и достичь эффективного результата. Но, конечно, можно обойтись и своим силами, если позволяют накопленный опыт, профессиональные знания и наличие необходимых ресурсов.

Исследование микрорайона

Новости партнеров

Загрузка...
Теги:

Смотрите также

О нас

Интернет-портал StroyPuls.ru – проект ИД «Северославянское бюро рекламы», сочетающий информационно-аналитическую и справочную информацию о инвестиционно-строительном рынке и городском хозяйстве Петербурга, Северо-Запада и России в целом. Мы предоставляем оперативную и достоверную информацию о ситуации на рынке строительства и недвижимости и даем компаниям возможность быть в курсе всех событий, быстро находить грамотные способы решения возникающих проблем и делиться опытом.

Подписаться на новости сайта

Укажите свой адрес электронной почты, чтобы получать уведомления о новых записях.

"Использование материалов сайта в интернете допускается только при наличии гиперссылки на источник", 16+

Подписаться на наши журналы

Подписка на журналы
Мы принимаем к оплате:

Я принимаю Яндекс.Деньги 88x31_wm_blue_on_white_ru
X