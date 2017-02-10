Условия для строительства собственного дома

Для реализации проекта обычно требуются консультации специалистов, но на некоторые вопросы можно ответить самостоятельно на этапе подготовки.

Главным вопросом накануне возведения коттеджа часто становится цель строительства собственного дома. Если это дача, куда можно приехать и отдохнуть лишь на время – это одно. А вот если там приходится жить месяцами – это уже совсем другое.

По сути человек начинает принимать участие в строительстве собственного дома уже тогда, когда задумывается о подобных вещах. Ведь от назначения строения напрямую зависит материал, из которого его придется возводить.

Например, для здания дома выходного дня в холода важно, чтобы его можно было быстро прогреть до нужной температуры. По мнению опытных строителей, это лучше всего получается в каркасных домах и зданиях из газобетона низкой плотности.

Подобные строения не оказывают большого давления на почву, а значит выбор места, где их можно поставить, почти не ограничен. Узнать, какое место подойдет для строительства загородного дома своими руками можно, ознакомившись с картой грунтов Ленобласти.

На севере почвообразующие породы составляют пески, в южной части больше встречается глина и торф, суглинки – в западной, а пески и глина наблюдаются в восточной части региона. Строить тяжелый дом из кирпича с облицовкой на подвижном грунте вряд ли стоит, поэтому лучше выбрать место с прочной почвой.

С другой стороны, грунт можно укрепить. Так часто поступают с торфяным основанием: его вынимают, заменяют песком и ставят на него фундамент. Но это требует дополнительных затрат – и финансовых, и временных.

Между тем доработки требуют и глинистые почвы. На них приходится укладывать фундамент ниже глубины промерзания (150-200 см). Зато на песчаном грунте работ потребуется, наверное, не так много, поэтому построить дом на нем будет проще.

Предусмотреть все эти особенности можно еще на этапе принятия решения о районе для дома и материале для строительства. После того, как предварительно будет изучено место, где планируется возвести дачу, строить ее будет уже значительно проще и, как выясняется, дешевле.

Причем лучше, если в реализации проекта примут участие специалисты, которые смогут подсказать, как есть еще варианты оптимизировать затраты и достичь эффективного результата. Но, конечно, можно обойтись и своим силами, если позволяют накопленный опыт, профессиональные знания и наличие необходимых ресурсов.